Douglas schließt 20 Parfümerien in NRW

Düsseldorf. Parfümeriekette Douglas schließt 20 Filialen in NRW. Betroffen sind Standorte in Düsseldorf, Essen, Dortmund und Mülheim.

Die angeschlagene Parfümerie-Kette Douglas will bundesweit 60 Filialen schließen. 20 Standorte will der Konzern in NRW aufgeben, bestätigte eine Konzernsprecherin unserer Redaktion. Danach will sich Douglas von drei Filialen in Düsseldorf trennen. Auf der Schließungsliste stehen auch die Essener Standorte auf der Kettwiger Straße und im Allee Center Altenessen. Vor der Aufgabe stehe auch die Parfümerie in der Dortmunder Thier-Galerie sowie eine Filiale in Mülheim. Ob es sich dabei um den Standort Rhein-Ruhr-Zentrum oder im Forum City Mülheim handelt, vermochte die Douglas-Sprecherin nicht zu sagen.

Nach Umsatzrückgängen im stationären Einzelhandel will sich Douglas stärker auf das Online-Geschäft konzentrieren. Bundesweit sollen 600 Arbeitsplätze wegfallen.