Ein Plakat mit der Aufschrift „Stop Fracking" in Brünen (Nordrhein-Westfalen) am Niederrhein in einem Feld. Das Foto wurde 2014 aufgenommen. Bereits in der Vergangenheit wurde um die Technik Fracking in Deutschland gestritten. Letztlich in NRW vor Jahren im Prinzip aus Sorge um das Trinkwasser verworfen und verboten. Jetzt flammt die Debatte erneut auf, weil die Energieversorgung bedroht ist.