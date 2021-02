Handwerk statt Hörsaal: Bochumerin (25) wird Dachdeckerin

Bochum. Auf den Dächern Bochums fühlt sich Chiara Monteton wohler als am Schreibtisch, trotz Höhenangst. Auf Instagram wirbt sie für Frauen im Handwerk.

„Noch ein Tag Schlechtwetter und ich drehe durch“ — Freitagmorgen, kurz vor sieben. Chiara Monteton macht ihrem Ärger auf Instagram Luft. Sie möchte zurück aufs Dach und bloß nicht zu lange im Büro sitzen. Seit zweieinhalb Jahren macht sie eine Ausbildung zur Dachdeckerin im Betrieb in ihrer Familie in Wattenscheid. Nebenbei führt sie den Instagram Account @dachdeckerin_chiara (Externer Link). Während andere Internet Stars Mode bewerben oder Sport-Tipps geben, nimmt Monteton ihre 30.000 Follower mit aufs Dach und räumt mit Klischees über Frauen im Handwerk auf.

Auszubildende aus Bochum: Viele Vorbehalte gegenüber Frauen im Handwerk

Sie zeigt auf Instagram, wie es ist, in einer Domäne zu arbeiten, in der Männer in der Überzahl sind. Der Blick hinter die Kulissen ist gespickt mit Momenten, in denen auch mal etwas schief geht. Besonders diese Nähe und Authentizität machen ihr Profil erfolgreich: „Auf Instagram gibt es zu viel Glattgebügeltes“, schildert sie ihren Eindruck. Sie möchte realistische Einblicke aus ihrem Alltag geben und auch die anstrengenden, nicht glamourösen Momente zeigen.

Dabei nimmt sich selbst nicht zu ernst. Dass sich mehr Frauen in handwerkliche Berufe trauen, ist ihr ein großes Anliegen. Mit ihrem Internetauftritt möchte sie daher Barrieren abbauen. „Es ist schade, dass wir so wenige Frauen haben“, meint Monteton ernst. Ein Großteil der Arbeit könnte effizienter ablaufen, ist sie sich sicher. „Frauen sind häufig sorgfältiger. Auch beim Thema Arbeitssicherheit wäre das nicht schlecht“, sagt sie. „Da würden auf Baustellen sicher weniger Leute ohne Helm rumlaufen“.

Oft ist sie mit Vorurteilen auf der Baustelle konfrontiert. „Bei uns im Betrieb kommt das zwar nicht mehr wirklich vor, aber auf Großbaustellen schon“, erzählt Monteton. „Die anderen Gewerke gucken halt. Ich frage mich dann immer ‚worauf wartet Ihr? Ob ich überhaupt irgendwas mache?‘“

Bochumerin tauscht Studium gegen Ausbildung zur Dachdeckerin

Dass sie einmal Dachdeckerin wird, überrascht sie selbst. Die 25-Jährige lernt ihren Beruf über Umwege kennen und lieben. Nach dem Abitur geht es für sie zunächst an die Ruhr-Universität, wo sie Bauingenieurwesen und Management studiert. Nach drei Semestern ist Schluss. „Mir hat ein fester Tagesablauf gefehlt. Mal um 10 eine Vorlesung zu haben und mal um 12, das war nichts für mich“, erinnert sie sich.

So tauscht sie den Hörsaal gegen eine Ausbildung zur Bürokauffrau im Dachdeckerbetrieb ihres Vaters. Die Ausbildung besteht sie mit Bravour, doch längst hat sie ein neues Ziel im Visier: selbst auf dem Dach arbeiten. „Das ist spannender als ein Bürojob“, berichtet sie. „Mein Vater hat mir das zunächst gar nicht zugetraut. Kein Wunder, ich hab früher kein einziges Bild selbst an die Wand gebracht. Außerdem hatte ich Höhenangst“, witzelt Monteton.

Dennoch konnte sie den Dachdeckermeister überzeugen. „Es war kein glorreicher Start“, gibt sie zu. Gerade die körperliche Umstellung sei herausfordernd gewesen. „Trotzdem ist der Beruf als Frau machbar“, meint sie. Den Familienbetrieb möchte sie später gemeinsam mit ihrem Bruder Luca Monteton übernehmen. Wer dabei im Büro bleibt und wer die Baustellen unsicher macht, ist auch schon klar: „Ich gehe ins Büro und Chiara auf die Baustelle“, versichert der jüngere Bruder.

