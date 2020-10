Hundesnack à la carte: Dortmunder Start-up wächst europaweit

Nicht nur Menschen entwickeln immer häufiger Unverträglichkeiten gegen Nahrungsstoffe wie Milchzucker, Getreide oder bestimmte Proteine. Auch Tiere leiden unter Beschwerden, wenn sie falsch ernährt werden. Ein Geschäftsfeld, das das Dortmunder Start-up-Unternehmen Wunschfutter.de erschlossen hat und inzwischen Kunden bis ins europäische Ausland beliefert.

Es war im Jahr 2011, als Tobias Heitmann aus der Not heraus eine Geschäftsidee entwickelte. Der Geschäftsführer der Dortmunder Kunstgalerie Zimmermann und Heitmann beobachtete, dass sein Welpe Oskar sein Fertigfutter nicht vertrug und Allergien entwickelte. Sechs Monate später gründete er gemeinsam mit Sonja Groneweg und Kai Oestreicher Wunschfutter.de mit einer einfachen Philosophie: Trockenfutter für Hunde so zusammenzustellen, wie es die Besitzer der Tiere wünschen und der Tierarzt es empfiehlt.

Aus der Idee ist inzwischen eine Firma mit 13 Mitarbeitern geworden, die den europäischen Markt ins Visier nimmt und in diesem Jahr beim Umsatz über die Million-Marke springen will. Die drei Gründer sind 2019 aus dem Unternehmen ausgeschieden. Die Geschäfte führt nun die US-Amerikanerin Elizabeth Duck. „Als Kind habe ich schon immer Tiere mit nach Hause gebraucht, weil sie mir am Herzen liegen. Jetzt habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt die Managerin.

„Wunschfutter“ will Millionen-Umsatzgrenze überspringen

Zehn Jahre lang hatte Duck für den Naturkosmetik- und Arzneimittelkonzern Weleda gearbeitet. Im vergangenen Jahr ist sie bei Wunschfutter.de in Dortmund eingestiegen. Mit ihrer Familie, dem Welpen Otis und der Boxer-Dame Izzy lebt sie im sauerländischen Halver. Duck ist angetreten, um das Start-up auf Expansionskurs zu bringen. „Wir haben rund 5000 aktive Kunden in Deutschland und Westeuropa. Wir wollen in diesem Jahr den Sprung in einen siebenstelligen Umsatz erreichen“, sagt sie.

Die Dosen mit dem Trockenfutter aus dem Ruhrgebiet finden sich in keiner der großen Tierbedarf-Ketten wie Fressnapf, Futterhaus oder Zooplus. Wunschfutter wird fast ausschließlich online vertrieben und ist nur bei drei kleinen Fachhändlern zu haben. Hundehalter bestellen das Futter für ihre Vierbeiner telefonisch oder über die Website. In der Firmenzentrale in Dortmund-Eving werden die Komponenten dann nach den Wünschen der Kunden gemischt, zu Trockenfutter verarbeitet, in Dosen gefüllt und per Paketdienst auf den Weg gebracht.

Verzicht auf Getreide-Produkte

Auf der Zutatenliste stehen Ente, Kaninchen, Huhn, Lamm, Lachs, Gemüsesorten wie Kartoffeln, Spinat und Tomaten, aber auch Blaubeeren, Cranberries und Äpfel. „Wir verwenden nur Monoproteine, also jeweils nur eine Fleischsorte“, erklärt Duck. „Tiere entwickeln wie Menschen Unverträglichkeiten. So kann man schneller herausfinden, auf welches Protein der Hund reagiert.“ Auf glutenhaltige Substanzen verzichtet Wunschfutter.de nach Angaben der Geschäftsführerin ganz. „Getreide wird im Hundefutter oft als Füllstoff genutzt, der preisgünstiger ist als Fleisch. Zu viel davon führt zu Übergewicht und Unverträglichkeiten. Deshalb verzichten wir ganz auf den Einsatz von Getreide“, sagt Duck. Nach Einschätzung des Unternehmens sind Hunde Allesfresser. „Deshalb bieten wir kein vegetarisches oder veganes Futter an.“

Obwohl das Futter für jeden Hund individuell gemixt wird, sei „Wunschfutter“ nicht unbedingt teurer als die Dosen industrieller Hersteller. „Wunschfutter versteht sich als Premiummarke. Im Wettbewerb sind wir aber nicht unbedingt das teuerste Produkt“, betont Duck.

10,1 Millionen Hunde in Deutschland

Über steigende Nachfrage kann sich die Branche ohnehin nicht beklagen. Nach Angaben des Industrieverbands Heimtierbedarf wuchs der deutsche Markt für Hundefutter im vergangenen Jahr um 4,2 Prozent auf einen Umsatz von 1,507 Milliarden Euro im stationären Handel. Vor allem der Bereich Snacks legte signifikant zu – um 5,6 Prozent auf 568 Millionen Euro. Auch Wunschfutter.de produziert die kleinen Leckereien, die Hunde zwischendurch als Belohnung erhalten. „Hundesnacks verzeichnen seit Jahren ein dynamisches Wachstum“, sagt Norbert Holthenrich, Präsident des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe.

Nach der Katze ist der Hund das zweitbeliebteste Heimtier der Haushalte in Deutschland. Nach Verbandsangaben gab es hierzulande 10,1 Millionen Hunde im vergangenen Jahr. Das waren 700.000 Hunde mehr als 2018.