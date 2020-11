Ifo-Institut: Zahl der Kurzarbeiter in NRW steigt wieder

Rund 680.000 Arbeitnehmer waren im Oktober in Nordrhein-Westfalen in Kurzarbeit.

NRW. Zehn Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten waren im Oktober in NRW in Kurzarbeit. Damit liegt das Land im Bundesdurchschnitt.

Im Oktober waren in Nordrein-Westfalen wieder mehr Menschen in Kurzarbeit. Das geht aus einer Schätzung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung der Universität München hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Demnach arbeiteten im vergangenen Monat 680.254 Arbeitnehmer verkürzt. Das entspricht etwa zehn Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in NRW.

Auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle im April waren in NRW rund 1,2 Millionen Menschen in Kurzarbeit. In den darauffolgenden Monaten ging die Zahl der Kurzarbeiter deutlich zurück. So haben im Juli 603.276 Arbeitnehmer in 64.705 Unternehmen verkürzt gearbeitet. Im Oktober ist die Zahl der Kurzarbeiter nun erneut auf rund 680.000 gestiegen.

3,3 Millionen Menschen waren im Oktober in Deutschland in Kurzarbeit

Nordrhein-Westfalen ist damit auf Platz drei der Bundesländer mit dem größten Anteil an Kurzarbeitern. Nur Baden-Württemberg und Bayern hatten mit 13 beziehungsweise zwölf Prozent im Oktober einen größeren Anteil an Kurzarbeitern. „Vor allem im stärker industrialisierten Süden mit seinem Fokus auf Metallverarbeitung, Maschinenbau, Autobauern und Zulieferern wird weiterhin deutlich mehr Kurzarbeit gefahren als anderswo“, sagt ifo-Arbeitsmarkt-Experte Sebastian Link.

Bundesweit waren laut Schätzungen der Ifo im vergangenen Monat rund 3,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Das entspricht rund zehn Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Deutschland. Im April arbeiteten rund sechs Millionen Arbeitnehmer in Deutschland verkürzt.

Frühestens in drei Monaten gibt die Agentur für Arbeit endgültige Zahlen für den Monat Oktober bekannt. Dann haben alle Unternehmen und Betriebe das Kurzarbeitergeld mit den Arbeitsagenturen abgerechnet.