IG Metall bleibt trotz Mitgliederrückgangs selbstbewusst

Rund 120.000 Jobs sind nach Angaben der IG Metall in den vergangenen Krisenmonaten in der Branche bereits abgebaut worden.

Frankfurt/Main Die IG Metall um Vorstandschef Jörg Hofmann will die kommenden Monate nutzen, "um dieses Land gerecht zu gestalten".

Deutschlands größte Einzelgewerkschaft hat in der anhaltenden Corona-Pandemie rund 48.000 Mitglieder eingebüßt. An ihrer Durchsetzungsfähigkeit mit immer noch über 2,2 Millionen Mitgliedern werde das aber nichts ändern, versichert der Erste Vorsitzende der Industriegewerkschaft Metall (IG Metall), Jörg Hofmann am Donnerstag bei der Jahresbilanz in Frankfurt. Es gehe darum, "dieses Land gerecht zu gestalten!"

Tarifeinigung in der Metallbranche derzeit nicht abzusehen

Für die laufenden Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie (M+E) bedeute dies: „Ein Ergebnis gibt es dann, wenn wir von den Arbeitgebern Antworten auf die Fragen haben, die die Zeit stellt.“ Mindestens drei seien dies: Beschäftigungssicherung in der Krise. Zukunftstarifverträge in der Transformation und Einkommenszuwachs nach zwei Jahren ohne Erhöhungen. Die geforderten vier Prozent in Kombination mit einem Teilentgeltausgleich für Beschäftigte in schlecht ausgelasteten Betrieben nennt Hofmann nach wie vor „moderat“. Ende vergangenen Jahres seien weite Teile der Automotivebranche wieder gut ausgelastet gewesen.

Von einer schnellen Einigung im Tarifkonflikt geht der Gewerkschaftschef momentan nicht aus, „denn noch haben die Arbeitgeber keine Frage beantwortet“. In Nordrhein-Westfalen findet die dritte Verhandlungsrunde am Freitag kommender Woche statt. Hier sind rund 700.000 Menschen in der Branche beschäftigt, bundesweit sind es knapp 3,8 Millionen.

Nach Angaben der IG Metall sind in der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten bereits rund 120.000 Arbeitsplätze von Festangestellten in der Metall- und Elektroindustrie abgebaut, dazu Zehntausende Leiharbeiter nach Hause geschickt worden. ZF Friedrichshafen, Continental und auch Daimler, nennt Hofmann als schlechte Beispiele.

Metall-Aktionstag am 1. März

Der Zorn der mächtigsten deutschen Gewerkschaft ist entsprechend groß. Nach der Einigung im vergangenen Frühjahr, die laufenden Verhandlungen ohne Entgelterhöhungen und für die digitale Transformation notwendigen Fortentwicklung von Zukunftsverträgen bis Jahresende auf Eis zu legen, wertet die IG Metall den Arbeitsplatzabbau als schweres Foul. Dass Hofmann für den 1. März einen Aktionstag ankündigt, ist somit eine Ansage an die Arbeitgeberseite. Exakt an diesem Tag endet die Friedenspflicht in der Metall- und Elektroindustrie. Jörg Hofmann: „Es kann auch sein, dass wir nach Ostern noch verhandeln. Einen Abschluss gibt es erst, wenn er gut ist!“

Verhandelt wird in diesen Monaten auch in anderen Branchen: In der westdeutschen Textilindustrie, bei der Volkswagen AG oder auch in der Eisen- und Stahlindustrie. Zudem werden die Arbeitnehmervertreter nicht müde, auch die Politik in die Verantwortung zu nehmen. In der Luftfahrt und nicht zuletzt mit der Stahlindustrie stünden gerade Schlüsselindustrien auf dem Spiel. „Heute entscheidet sich, ob wir in zehn Jahren auf diesem Kontinent noch Stahl produzieren“, sagt IG Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner. Die Bundesregierung dürfe diese Themen nicht in die nächste Legislatur verschieben. Ein Einstieg des Staates bei Thyssenkrupp sei richtig und notwendig. Ebenso wie die schnelle Unterstützung bei der Umsetzung neuer Technologien. „Wasserstoff entscheidet über die ökologische Transformation“, fordert Kerner von der Bundesregierung die Einführung einer Quote für grünen, also mit Erneuerbaren Energien hergestellten Wasserstoff.

Mitbestimmung beim Home-Office fehlt

Die Gewerkschaft selbst sieht sich bei einem weiteren Thema gut aufgestellt: Digitalisierung. Mobiles Arbeiten und Homeoffice nehmen zu. Allerdings sorgt sich IG Metall-Vorstand Christiane Benner, dass diese „Arbeitsräume“ weitgehend rechtsfrei gestaltet werden. Bereits im Herbst startete die Gewerkschaft die Aktion „Home-Office muss fair“ – nämlich gestaltet werden. Nicht zuletzt deshalb fordert die IG Metall, ein modernisiertes Betriebsrätestärkungsgesetz. „Aktuell gibt es beim Home-Office kein Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmervertreter. Hier bleibt der Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil auf halben Weg stehen“, kritisiert die 2. Vorsitzende der IG Metall. Dies gelte auch mit Blick auf die Transformation der Wirtschaft im Zuge der Digitalisierung der Betriebe, etwa beim Thema Qualifikation von Beschäftigten. Der Eindruck der Gewerkschaft: Nach wie vor stünden bei diesem Thema viele Unternehmen rat- und planlos da. Über 50 Prozent der Beschäftigten vermissten eine Strategie ihres Arbeitgebers.

Die Gewerkschaft hat mittlerweile regen Zulauf von Angestellten, die auf digitalem Wege zur IG Metall fänden. Rund 2000 neue Mitglieder pro Monat habe man zuletzt online gewonnen. Durch die steigende Zahl an IT-Fachkräften und Softwareentwicklern in den von der IG Metall vertretenen Branchen, „ändert sich tatsächlich auch unsere Mitgliederstruktur und in den Betriebsratsgremien“, sagt Benner.

Tatsächlich hat die IG Metall zwar unter dem Strich Mitglieder verloren, es gab aber auch 87.500 Neueintritte. Dass der Saldo negativ war, wundert Jörg Hofmann nicht bei 120.000 Jobs die verloren gingen, keinen Neueinstellungen und viel durch die Corona-Pandemie verordnete Distanz: „Mitglied in der IG Metall wird man aus Überzeugung und Erleben des gemeinsamen Handelns. Das ist in Pandemiezeiten erschwert.“