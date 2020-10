IGBCE-Chef Vassiliadis: Steag trägt besondere Verantwortung

Die Gewerkschaft IGBCE pocht darauf, dass die Steag beim geplanten Abbau von rund 1000 Arbeitsplätzen auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet. IGBCE-Chef und Steag-Aufsichtsrat Michael Vassiliadis sagte unserer Redaktion, als Unternehmen in öffentlicher Hand trage die Steag „eine besondere soziale Verantwortung im Umgang mit den Herausforderungen der Energiewende“. Er verwies auf den jüngst vereinbarten Tarifvertrag zur sozialverträglichen Gestaltung des Kohleausstiegs, der Kündigungen ausschließt. „Wir erwarten vom Vorstand, dass er von dieser Vereinbarung kein Jota abweicht“, so Vassiliadis.

Steag spricht von „schmerzhaften Personalmaßnahmen“

Der Essener Stromkonzern bestätigte am Donnerstag seine Neuausrichtung, bei der man auch „schmerzhafte Personalmaßnahmen ergreifen“ müsse. Der Konzern müsse „in den nächsten Jahren die meisten seiner Steinkohlekraftwerke in Deutschland – mit Ausnahme der erst 2013 in Betrieb gegangenen Anlage Walsum 10 – schrittweise vom Netz nehmen und stilllegen“, heißt es in einer Mitteilung. Dabei werde der Konzern an den Kraftwerksstandorten im Ruhrgebiet und im Saarland, sowie in der Verwaltung und anderen operativen Geschäften in Deutschland „voraussichtlich rund 1000 Stellen abbauen“.

Steag-Arbeitsdirektor Andreas Reichel erklärte, er strebe „einen möglichst fairen und sozialverträglichen Arbeitsplatzabbau an“. Allerdings stünden dafür aufgrund der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Lage des Unternehmens „begrenztere finanzielle Mittel zur Verfügung als in der Vergangenheit“.

Steag-Arbeitsdirektor strebt „fairen Arbeitsplatzabbau“ an

Der sechs Ruhrgebietskommunen gehörende Stromerzeuger will sich künftig auf erneuerbare Energien und klimaschonende technische Lösungen für Industriekunden fokussieren. Bis 2022 soll die neue Struktur stehen und damit auch Klarheit herrschen, welches Kraftwerk wann abgeschaltet wird. Die Steag reagiert damit auf das im Sommer beschlossene Gesetz zur Beendigung der Kohleverstromung.

Der Tarifvertrag mit der IGBCE, auf den sich Vassiliadis beruft, schließt für den Arbeitsplatzabbau infolge des Kohleausstiegs betriebsbedingte Kündigungen aus. Zudem muss die Steag das staatliche Anpassungsgeld (APG) für ältere Beschäftigte auf 80 Prozent des letzten Nettoentgelts aufstocken und für die Jüngeren eine Transfergesellschaft einrichten.

Konzern und Gewerkschaft gehen dabei von einer geordneten Stilllegung im Rahmen des staatlichen Verfahrens aus. Denn nur dann gibt es das APG und Entschädigungen für die Steag. Doch darüber entscheidet letztlich die Bundesnetzagentur. Die Betreiber müssen ihre Kraftwerke bei ihr in jährlichen Auktionen zur Stilllegung anmelden.