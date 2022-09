Gut 48.000 abgeschlossene Ausbildungsverträge in Industrie, Handel und im Bereich Dienstleistungen in NRW bedeuten in diesem Jahr ein Plus von gut 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dennoch sinkt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber von Jahr zu Jahr. Aktuell sind in NRW noch rund 30.000 Lehrstellen unbesetzt.