Landwirte suchen erneut freiwillige Erntehelfer

An Rhein und Ruhr. Das Internetportal „Das Land hilft“ vermittelt Arbeit auf den Feldern. Im Jahr 2020 gab es mehr als 60.000 Inserate. Erste Arbeiten stehen an.

Die Jobvermittlungsplattform „Das Land hilft“, über die im vergangenen Jahr Zehntausende freiwillige Helfer in Deutschland an Landwirte für die Arbeit auf den Feldern vermittelt worden sind, ist auch in diesem Jahr weiterhin aktiv. Über 60.000 Inserate waren dort in 2020 geschaltet, sagt Guido Krisam vom Bundesverband der Maschinenringe, der die Seite betreibt.

Zwar sind nach Angaben des Provinzialverbandes Rheinischer Obst- und Gemüsebauer die ersten Erntehelfer eingereist, sortieren Äpfel, schneiden Obstbäume, doch sorgen sich Landwirte nach wie vor, ob sich genügend Arbeiter finden. Im März beginnt die Arbeit auf den Spargelfeldern. „Es ist derzeit noch nicht absehbar, ob genügend Erntehelfer aus Osteuropa einreisen werden“, meint Peter Muß vom Provinzialverband.

Im vergangenen Jahr hätten sich Tausende Freiwillige für eine Erntetätigkeit gemeldet. Allerdings habe es häufig zeitliche, gesundheitliche und geografische Einschränkungen gegeben. Einige Hundert Freiwillige hätten die Arbeit dann tatsächlich aufgenommen.

Wer seine Arbeitskraft anbieten möchte oder nach einem Job sucht: https://www.daslandhilft.de/