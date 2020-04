Mit Sinn sucht der fünfte Handelskonzern aus NRW Schutz

Hagen. Als fünfter Handelskonzern in NRW nutzt Modekette Sinn das Schutzschirmverfahren. Stellenabbau und Filialschließungen plant Unternehmen nicht.

Die Corona-Pandemie treibt immer mehr Modeketten aus NRW in Schutzschirmverfahren: Nach Esprit aus Ratingen, Hallhuber aus Halle in Westfalen, Appelrath & Cüpper in Köln ist nun auch das Hagener Unternehmen Sinn mit seinen 1400 Mitarbeitern zum Insolvenzgericht gezogen. Innerhalb von drei Monaten muss es nun ein Sanierungskonzept vorlegen.

Das traditionsreiche Modehaus Sinn kennt sich aus mit Insolvenzen: Nach der Abspaltung vom siechenden Handeslskonzern Karstadt Quelle hatte Sinn im Jahr 2008 erstmals den Kopfe aus der Schlinge gezogen. 2016, damals als Tochter des Unternehmens Wöhrl, durchlief Sinn das zweite Insolvenzverfahren. Seither führt Friedrich-Wilhelm als Miteigentümer die Geschäfte. Mit Erfolg. Nach der Schließung zahlreicher Filialen hatte er zuletzt wieder auf Expansion gesetzt und in Recklinghausen ein Modehaus neu eröffnet. Auch nach Essen – als Nachbar des Kaufhofs – wollte Göbel zurückkehren. Doch wenige Tage vor dem geplanten Start kam der Corona-Shutdown.

Seit Mitte März sind alle 25 Sinn-Filialen geschlossen. Noch in der vergangenen Woche hatte Göbel im Grespräch mit unserer Redaktion, dass von den Lockerungen nur die kleinen Geschäfte profitieren konnten. Jetzt musste er offenbar feststellen, dass er zwar von der staatlichen Förderbank KfW einen Überbrückungskredit erhalten könnte, drei Privatbanken aber die Mithaftung in Höhe von 20 Prozent abgelehnt hätten. So berichtet es das Branchenmagazin Textilwirtschaft.

Der Sinn-Chef zeigt sich gut vorbereitet auf das Sanierungsverfahren. „Wir wollen grundsätzlich alle Häuser weiter betreiben und somit keine Arbeitsplätze abbauen“, sagte Göbel der „Textilwirtschaft“. Gleichwohl hat die politisch verordnete Schließung der Filialen ein Umsatzloch in seine Kasse gerissen. „Im März und April zusammengenommen haben wir 33 Millionen Euro zum Plan verloren“, so der Unternehmer.

Offen blieb zunächst, warum Göbel darauf verzichtet, in seinen Modehäusern zumindest auf den seit Montag möglichen 800 Quadratmetern den Verkauf wieder aufzunehmen. Im Ruhrgebiet ist Sinn mit Filialen in Hagen, Bochum, Oberhausen, Recklinghausen und Unna. Die Eröffnung in Essen war für den 23. April geplant.

Im Schutzschirmverfahren bleibt die Geschäftsführung der Unternehmen im Amt, bekommt aber vom Gericht Sanierungsexperten an die Seite gestellt. Innerhalb von drei Monaten müssen sie gemeinsam ein Sanierungskonzept vorlegen. Dabei ist der Betrieb vor dem Zugriff von Gläubigern geschützt. Von diesem Verfahren macht auch der Essener Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof Gebrauch.