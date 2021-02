Tiertransporte NRW will Tiertransporte in bestimmte Länder verbieten lassen

Essen. Bundesrat schließt sich NRW-Initiative an: Bund soll Tiertransporte in Länder verbieten, in denen europäische Tierschutz-Standards nicht gelten.

Deutschland ist Exporteuropameister – auch, was die Ausfuhr lebender Tiere angeht. Nur hält sich die Anerkennung darüber hierzulande in Grenzen, die Bilder zusammengepferchter Schweine, die aus den kleinen Luken der Lkw blinzeln, lösen regelmäßig Proteste nicht nur von Tierschützern aus. Hinzu kommt die Ungewissheit, wie sie am Zielort geschlachtet, ob sie etwa ohne Betäubung geschächtet werden.

Dennoch hat Deutschland 2019 gut 300 Millionen – noch – lebendige Rinder, Schweine und Hühner in andere EU-Länder transportiert, rund 22 Millionen Tiere wurden gar in Länder außerhalb Europas gefahren oder verschifft, darunter nach Daten des Statistischen Bundesamts rund 700.000 Rinder und mehr als zwei Millionen Schweine.

Tausende Kilometer bis zum Schlachter

Diese langen und deshalb besonders belastenden Reisen zum Schlachter in Russland, der Türkei oder Nordafrika haben seit Jahren die Landesregierungen im Visier. Unabhängig von der Farbe der jeweiligen Regierungskoalitionen fordern sie die Bundesregierung auf, Transporte in Drittländer zu verbieten, in denen die Einhaltung der europäischen Tierschutz-Standards nicht gesichert sind.

Bisher müssen die Länder Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) beim Thema Tiertransporte zum Jagen tragen: Ihr Haus verweist bisher stets auf die Zuständigkeit der Länder und erklärt, keine rechtliche Handhabe zu besitzen. Damit soll nun Schluss sein: Die Länder haben sich am Freitag im Bundesrat der neuen NRW-Initiative angeschlossen, die Klöckner auffordert, Länder zu benennen, in die Lebendtiertransporte verboten werden müssten. Die Tierschutzinitiative „Vier Pfoten“ begrüßte das als „ein klares Signal an die Bundesregierung für ein Ende der grausamen Tiertransporte“.

NRW sieht Bundesregierung in der Pflicht

„Nicht nur in Deutschland und Europa, sondern auch in Drittstaaten müssen die gültigen Tierschutzstandards eingehalten werden. Wenn dies nicht sichergestellt werden kann, müssen Transporte in diese Länder untersagt werden“, fordert NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser (CDU). Sie freue sich über die breite Unterstützung im Bundesrat. „Jetzt ist der Bund gefordert, das Tierschutzgesetz entsprechend anzuwenden“, sagte sie unserer Zeitung. In NRW können die Behörden die Routen und Pausen der Tiertransporte seit 2019 per GPS verfolgen. Sie stießen aber „an Grenzen, wenn es um die Sicherstellung der Standards in Drittstaaten geht“, so die Ministerin.

Heinen-Esser sieht sich durch die jüngste Rechtsprechung darin bestätigt. NRW hatte wie viele andere Bundesländer im vergangenen Sommer eigenmächtig Rindertransporte in Drittstaaten sowie lange Transport von Kälbern untersagt. Nachdem der Rhein-Sieg-Kreis auf dieser Grundlage einen Rindertransport nach Marokko untersagt hatte, hob das Oberverwaltungsgericht Münster dieses Verbot zwar auf. Dies aber nur aus dem formalen Grund, der Kreis überschreite seine Kompetenzen. Allgemeine Exportverbote aus Tierschutzgründen seien Aufgabe des Bundes, so das Gericht. Genau das fordern die Länder seit Jahren. Der Bund müsse von der im Tierschutzgesetz enthaltenen Ermächtigungsgrundlage Gebrauch zu machen.

Zuchttiere werden am Zielort doch geschlachtet

Die Agrarminister der Länder denken dabei nicht nur an quälende Transporte und brutale Schlachtrituale, sondern auch an Verstöße gegen die Exportbestimmungen. So ereilt Tiere, die nicht als Schlachtvieh, sondern zur Aufzucht deklariert wurden, oft dann doch ein frühzeitiges Ableben. Das droht laut Tierschützern in den betreffenden Ländern vor allem Kälbern. „Der angedachte Aufbau einer Milchwirtschaft in den jeweiligen Ländern erfolgt de facto nicht, den Rindern steht eine grausame Schlachtung bevor, die in Deutschland eine Straftat darstellen würde“, erklärt etwa der Deutsche Tierschutzbund.

Letztlich wollen die Länder auch Rechtssicherheit für die Veterinäre erreichen, die Transporte nicht genehmigen dürfen, wenn die Einhaltung des Tierschutzes am Zielort nicht gesichert ist. Wie und warum sie von ihrem Ort aus die Lage in Nordafrika oder anderswo auf dem Globus einschätzen sollen, ist nicht nur den Tierärzten ein Rätsel. Laut Tierschutzbund würden immer mehr Veterinäre Langstreckentransporte verbieten, müssten nach Klagen der Zuchtunternehmen aber bereits abgelehnte Transporte aufgrund fehlender Bundesgesetze trotzdem abfertigen.

Tierschutzbund begrüßt NRW-Initiative

Der Tierschutzbund hofft, dass die Bundesratsinitiative nicht wie die letzte aus dem Sommer 2019 ins Leere geht. Es wäre „vollkommen inakzeptabel von der Bundesregierung, sich einfach weiter vor der Verantwortung zu drücken“, erklärte er auf Anfrage unserer Redaktion. „Es darf nicht sein, dass Zuchtunternehmen rechtliche Schlupflöcher nutzen oder bestehende Transportverbote unterlaufen, indem sie Routen über solche Bundesländer oder EU-Staaten wählen, die weniger streng hinsehen“, sagt Tierschutzbund-Präsident Thomas Schröder.