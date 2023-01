Post-Streik in NRW: Mitarbeitende haben am Freitag und am Samstag die Arbeit niedergelegt. (Symbolbild)

Düsseldorf. In NRW haben Mitarbeitende der Post gestreikt: Verbraucher müssen noch über mehrere Tage mit verspäteten Paketen und Briefen rechnen.

Post-Streik in NRW: Sowohl in den Verteilzentren wie auch in der Zustellung haben Arbeitende ihre Arbeit niedergelegt.

Zum Wochenstart läuft der Betrieb wieder normal an: Nach dem Streik werden Pakete und Briefe über Tage verspätet ankommen.

Wann steht die nächste Verhandlungsrunde an? Was fordert die Gewerkschaft Verdi? Alle Informationen zum Post-Streik gibt es hier.

Auch am Samstag dürften viele Briefkästen leer geblieben sein: Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten zu einem Warnstreik aufgerufen, nachdem die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die rund 160.000 Beschäftigten ohne Ergebnis zu Ende ging. Wir geben die wichtigsten Antworten auf den DHL-Streik:

Post-Streik in NRW: Wie lange dauert er?

Im Tarifstreit bei der Deutschen Post hat Verdi am Samstag ihre Warnstreiks fortgesetzt. Die Gewerkschaft hatte am Donnerstagnachmittag dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Am Samstag beteiligten sich vor allem die Zusteller an dem Streik.

Post-Streik in NRW: Viele Pakete blieben am Freitag liegen. (Symbolfoto). Foto: Tom Weller / dpa

Post-Streik in NRW: Wie geht es weiter?

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 8. und 9. Februar statt. Wie Andreas Scholz, Sprecher von Verdi, erklärt, "werden wir den Streik ausweiten. Es wird verschiedene Wellen geben." Details nannte er nicht. Zustellerinnen und Zusteller sollen in Zukunft stärker involviert werden. Verdi will die Streiks „als deutliches Zeichen in Richtung Arbeitgeber“ verstanden wissen. Die Arbeitgeber hätten in der zweiten Verhandlungsrunde deutlich gemacht, dass sie nicht bereit seien, die Reallohnverluste der 160.000 Tarifbeschäftigten auszugleichen.

Lesen Sie hier: Grundsteuer NRW: Frist läuft aus - das ist zu beachten

Post-Streik: Wo legen die Mitarbeitenden die Arbeit nieder?

Nachdem am Freitag der Schwerpunkt auf den Brief- und Paketzentren lag, waren am Samstag die Zusteller bundesweit aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. „Die Beteiligung ist gut, die Stimmung unter den Streikenden auch“, sagte ein Verdi-Sprecher am Samstag in Berlin. Regional seien laut Andreas Scholz auch Stützpunkte der Zusteller im Streik, wie zum Beispiel in Steinfurt im Münsterland.

Auch interessant: Terrorverdacht in Castrop-Rauxel: Brüder bleiben in U-Haft

Welche Auswirkungen hat der Post-Streik in NRW?

"Der Briefeingang nach NRW ist fast vollständig nicht bearbeitet worden", erklärt Andreas Scholz am Freitag. Die Auswirkungen seien aber von Region zu Region unterschiedlich. „Es wird natürlich zu Verzögerungen kommen, allein durch die Menge der Pakete, die betroffen sind“, sagte ein Post-Sprecher. Bei der Post sind nach Angaben des Unternehmens in ganz Deutschland drei Millionen Briefe und eine Million Pakete liegen geblieben. Die betroffenen Sendungen entsprächen etwa 15 Prozent des Tages-Durchschnitts bei den Paketen und sechs Prozent bei den Briefen.

Es könne bei der Abholung und Auslieferung von Brief- und Paketsendungen zu mehreren Tagen Verzögerung kommen, teilte die Post am Samstag mit.

Post-Streik in NRW: Mitarbeitende sind von Verdi aufgerufen, am Freitag bis 22 Uhr die Arbeit niederzulegen. (Symbolbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Post-Streik in NRW: Wie viele Mitarbeitende nehmen teil?

Am Samstag seien rund 9.400 Beschäftigte dem Streikaufruf gefolgt, dies seien etwas mehr als ein Drittel der Beschäftigten, die am Samstag arbeiten sollten.

An den Ausständen in den Brief- und Paketzentren hatten sich nach Verdi-Angaben am Donnerstag und Freitag rund 15.000 Beschäftigte beteiligt. Schon aus diesem Grund kann es laut Post zu tagelangen Verzögerungen bei der Zustellung kommen. Insgesamt hätten sich seit Donnerstag einschließlich Samstag bundesweit 30.000 Beschäftigte an den Warnstreiks beteiligt, sagte ein Gewerkschaftssprecher. "Bei der Nachtschicht am Donnerstag hatten wir eine Beteiligung von mindestens 80 Prozent", erklärt Andreas Scholz. Die Teilnahme habe die Verdi-Schätzung übertroffen. "Den Kollegen steht das Wasser bis zum Hals."

Lesen Sie dazu: Streiks bei Deutscher Post: Was das für Verbraucher heißt

Post-Streik in NRW: Sind größere Demonstrationen geplant?

Größere Demonstrationen vor den Verteilzentren seien zunächst nicht geplant. Streiklokale als Anlaufstellen für die Beschäftigten wurden nach Angaben des Sprechers etwa in Dortmund und Köln eingerichtet.

Post-Streik in NRW: Was fordert die Gewerkschaft?

Die Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Der überwiegende Teil der Verdi-Mitglieder bei der Post habe ein niedriges Einkommen und könne Reallohnverluste nicht verkraften, argumentieren die Arbeitnehmervertreter.

Das Unternehmen lehnt die Forderung als unrealistisch ab. Die Annahme, dass Lohnsteigerungen durch Preiserhöhungen weitergegeben werden könnten, sei falsch. Die Post verweist auf die Preisregulierung für das Brief- und Paketgeschäft in Deutschland. (mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft in NRW