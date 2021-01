Thalias Tarifaustritt hat nicht nur mit Corona zu tun

Hagen Deutschlands größte Buchhandelskette will multinationalen Konzernen Paroli bieten. Neues Gehaltsmodell für rund 5000 Beschäftigte.

Kein Zweifel. Weite Teile der Wirtschaft leiden extrem unter den Einschränkungen, die mit der Corona-Pandemie von der Politik verordnet werden. Die gerade beschlossene Verlängerung des Shutdowns belastet auch den Handel schwer und führt zu Verwerfungen. Die jüngste Entscheidung von Thalia Mayersche, Deutschlands größter Buchhandelskette, sich rückwirkend zum 1. Januar 2021 aus der Tarifbindung zu verabschieden, hat aber nicht allein mit Corona zu tun. Thalia begründet den Entschluss auch damit, den Wettbewerb mit „multinationalen Konzernen“ aufnehmen zu wollen.

Mehr Flexibilität, höheres Tempo bei Entscheidungen seien hier notwendig – und offenbar auch ein anderes Gehaltsgefüge für rund 5000 Beschäftigte der Buchhandelsgruppe. „Corona als Extremsituation, aber auch der anhaltende Strukturwandel im Buchhandel haben gezeigt, dass die entstandenen heterogenen Strukturen im stationären Vertrieb des Unternehmens so nicht wettbewerbsfähig sind“, erklärt die Unternehmenssprecherin gegenüber der Westfalenpost.

Seit Jahren auf Wachstumskurs

Das Unternehmen gehörte lange zur Douglas-Holding und hat aus dieser Zeit seinen Sitz im westfälischen Hagen. 2016 verkaufte der Finanzinvestor Advent Thalia an die Verlegerfamilie Herder, die Hagener Unternehmerfamilie Kreke sowie Digitalunternehmer Leif Göritz und den Thalia-Chef Michael Busch. Das seitdem wieder „familiengeführte“ Unternehmen ist seit Jahren auf Wachstumskurs, fusionierte 2019 mit dem traditionsreichen Konkurrenten Mayersche (seitdem ist auch Hartmut Falter Gesellschafter), kooperiert im Süddeutschen mit Osiander und baute erfolgreich den Onlinehandel (früher Buch.de) aus. Mit dem „Tolino“ brachte Thalia an der Spitze einer Allianz von Unternehmen[1] bereits 2013 ein Konkurrenzprodukt zum „Kindle“ von Amazon auf den Markt und etablierte das digitale Lesegerät als den „E-Reader“ des deutschen Buchhandels.

Gewerkschaft spricht von "Tarifflucht" unter Corona-Vorwand

Das Wachstum der vergangenen Jahre sei wesentlicher Grund für eine Neustrukturierung des Unternehmens und den damit verbundenen Austritt aus der Tarifbindung. In Deutschland habe es zuletzt sieben Vertriebsgesellschaften mit unterschiedlichen Regelungen gegeben. Dies habe Unternehmensprozesse teuer, langsam und unflexibel gemacht, erklärt Thalia. „Nun geht es darum, die Organisation wieder durchgängiger zu gestalten. Zudem wollen wir langfristig eine einheitliche Vergütung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vertrieb erreichen. Dies ist auch eine Frage der Fairness gegenüber den Mitarbeitenden in den heute noch unterschiedlichen Vertriebsgesellschaften und deren Strukturen“, begründet die Unternehmenssprecherin diesen Schritt, der von der Gewerkschaft Verdi scharf kritisiert wird – vor allem aus Hamburg und Berlin. Thalia zerschlage die Sozialpartnerschaft und begehe Tarifflucht, erklärte der Verdi-Landesverband Berlin-Brandenburg. Die Verdi-Fachbereichsleiterin Handel in Hamburg, Heike Lattekamp, warf Thalia vor, das Unternehmen nutze „die Widrigkeiten der Corona-Pandemie und den Jahreswechsel schamlos aus, um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu verschlechtern.“

Bitter: Seit Jahren versucht die Dienstleistungsgewerkschaft, den Giganten Amazon in Deutschland mit regelmäßigen Streikaktionen zum Wechsel in das Handelstarifgefüge zu bewegen – bislang vergeblich. Nun steigt mit Thalia ein Unternehmen aus dem Handelstarif aus, um genau diesem Multi-Handelskonzern noch Paroli bieten zu können.

Einen durch die Corona-Krise in Gang gebrachten Trend zur Tarifflucht sieht man mit Blick auf Thalia bei Verdi-NRW derzeit zwar nicht, in Berlin hat das Vorgehen des Hagener Unternehmens allerdings schon für Wirbel gesorgt. Dort gehörten bislang 13 Filialen zur Thalia Buchhandlung Berlin GmbH&Co KG. Von denen gehören nun bis auf eine Filiale in Berlin-Spandau alle zur Thalia Buchhandlung Nord GmbH. Dass just am einzigen ausgegliederten Standort der langjährige Betriebsratschef der Berliner Thalia Gesellschaft beschäftigt ist, hält dieser im Gespräch mit der „Taz“ für Absicht.

Thalia begründet den Schritt dagegen damit, ein neues Partnerschaftsmodell in der Hauptstadt ausprobieren zu wollen. „Strategisch geplant und auch im bewussten Wettbewerb zu multinationalen Konzernen, entwickelt sich Thalia immer mehr zu einer offenen Branchenplattform, an der auch Dritte teilhaben können“, heißt es von Unternehmensseite mit Blick auf das Berliner Franchisemodell.

Die angestrebte Straffung der Gesellschaftsstrukturen hält sich indes in Grenzen. Aus sieben wurden durch die Auflösung in Berlin nun sechs Gesellschaften: Thalia Buchhandlung Nord, Thalia Universitätsbuchhandlung, die Gondrom Organisation und die drei Gesellschaften bei der Mayerschen Buchhandlung. In allen sollen nun möglichst alle Beschäftigten im Vertrieb, also auch in den Buchhandlungen, nach der gleichen Gehaltsstruktur entlohnt werden. Wie die genau aussehen soll, werde noch verhandelt, lässt Thalia auf Nachfrage der Westfalenpost wissen. Nur so viel: „Viele Mitarbeitende werden sich besserstellen und die Leistungsanreize werden transparent und deutlich klarer definiert“, so die Unternehmenssprecherin. Die Beschäftigten sollen sich frei entscheiden können, ob sie in das neue Modell wechseln möchten, oder ihre alten Verträge behalten wollen – allerdings ohne weitere tarifliche Gehaltssteigerungen.

Die sechs zur Thalia Mayersche Gruppe gehörenden Gesellschaften sind

Thalia Buchhandlung Nord, Thalia Universitätsbuchhandlung, Gondrom und drei Gesellschaften bei der Mayerschen Buchhandlung.

Hier sind nach Unternehmensangaben rund 5000 Mitarbeiter in Deutschland beschäftigt.

In der Verwaltung am Stammsitz in Hagen sind etwa 350 Mitarbeiter beschäftigt, die sich um den stationären Handel kümmern. In der Zentrale in Münster ist der e-Commerce angesiedelt und in der Verwaltung in Berlin das Digitalgeschäft.