Thyssenkrupp: Käufer der Aufzüge muss Jobgarantien geben

Die verbleibenden beiden Kaufinteressenten für die Aufzugsparte von Thyssenkrupp haben der IG Metall weitreichende Zusicherungen für die Beschäftigten gemacht. Wie die Gewerkschaft mitteilte, habe sie mit den beiden Bieterkonsortien jeweils so genannte "Fair- und Best-Owner-Vereinbarungen" erzielt. Das sind über mehrere Jahre laufende Tarifverträge, an die laut IG Metall auch die Beschäftigungssicherung gekoppelt sei.

Nachdem der finnische Konkurrent Kone, die Nummer vier im globalen Aufzuggeschäft, mit lauten Nebengeräuschen ausgeschieden ist und ein zu hohes Insolvenzrisiko des Essener Konzerns als Grund genannt hatte, sind im Bieterrennen nur noch zwei Investorengruppen übrig: Ein Konsortium um die Finanzinvestoren Blackstone, Carlyle und dem Investmentarm des staatlichen kanadischen Pensionsfonds sowie eines um die Finanzinvestoren Advent und Cinven, an dem sich auch die Essener RAG-Stiftung beteiligt.

Elevator-Käufer müssen Tarifbindung übernehmen

Die Bieter müssen laut IG Metall den Erhalt der Tarifbindung garantieren, weiter so viel ausbilden wie bisher, die betriebliche Altersvorsorge übernehmen und in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens investieren. Und, das war der IG Metall besonders wichtig, sie müssen bei einem Weiterverkauf von Elevator oder einem Börsengang erneut einen Best-Owner-Prozess mit der Gewerkschaft durchlaufen.

Knut Giesler, NRW-Chef der IG Metall, erklärte, mit dieser Vereinbarung "konnten wir einen elementaren Schritt in eine gesicherte Elevator-Zukunft machen". Auch Thyssenkrupp-Personalvorstand Oliver Burkhard lobte die Einigung der Arbeitnehmer mit den potenziellen Käufern: Damit habe Thyssenkrupp sein "Versprechen eingelöst, eine gute Lösung für Thyssenkrupp, aber auch für Elevator-Beschäftigte zu finden", schrieb Burkhard auf Twitter.

Tendenz geht Richtung Komplettverkauf

Der Verkauf der Aufzugsparte Elevator mit ihren weltweit mehr als 50.000 Beschäftigten gilt als letzte Möglichkeit, die schwer in Schieflage geratene Industrie-Ikone zu stabilisieren. Erwartet werden Einnahmen von mindestens 16 Milliarden Euro bei einem Komplettverkauf, entsprechend weniger bei einem Teilverkauf. Mit den Erlösen sollen Schulden abgebaut und die verbleibenden Geschäftsfelder gestärkt werden, allen voran der Stahl.

Zuletzt mehrten sich die Anzeichen dafür, dass nur ein Komplettverkauf die großen finanziellen Schwierigkeiten von Thyssenkrupp mit seinen hohen Schulden von inzwischen 7,1 Milliarden Euro und seinen immensen Pensionsverpflichtungen würde lösen können. Ursula Gather, die Chefin der größten Einzelaktionärin, der Krupp-Stiftung, wollte sich im Interview mit unserer Zeitung noch nicht festlegen. "Natürlich wäre eine weitere Beteiligung an Elevator für das Unternehmen ertragreich", sagte Gather, "es sind sehr viele Aspekte bei der anstehenden Entscheidung zu berücksichtigen, für die ein Mehrheits- oder ein Komplettverkauf Optionen sind." Gleichzeitig mahnte sie zur Eile und sagte, es komme "nun auf Schnelligkeit an". Einen Börsengang nennt dieser Tage im Konzern niemand mehr als dritte Möglichkeit.

Entscheidung fällt wohl am 27. Februar

Eine Entscheidung soll in Kürze fallen, wie auch die IG Metall betonte. "In der kommenden Woche wird der Vorstand der Thyssenkrupp AG eine Entscheidung treffen, an wen und in welchem Umfang Elevator veräußert wird", kündigte Knut Giesler an, NRW-Chef der IG Metall. Diese werden dann dem Aufsichtsrat vorgelegt. Die Sitzung des Kontrollgremiums ist für den 27. Februar anberaumt, am Donnerstag dürfte somit klar sein, an wen Elevator gehen soll.