Toni Junius (BDI/BDA): "Werden die Coronakrise überwinden"

Hagen. Für den Mittelstand in Deutschland ist die Corona-Krise eine Nagelprobe. Dr. Hans-Toni Junius, Geschäftsführender Gesellschafter des Kaltwalzunternehmens C.D. Wälzholz und Vorsitzender des BDI/BDA-Mittelstandsausschusses, ist dennoch zuversichtlich. Gegenüber der WESTFALENPOST spricht der Familienunternehmer über das Handeln der Regierung, die Rolle der Banken, notwendige Solidarität und die Stimmung im eigenen Unternehmen mit rund 2400 Beschäftigten und Werken in aller Welt.

Dr. Junius, wie zufrieden ist der Mittelstand mit der Regierung?

Dr.-Ing. Hans-Toni Junius: Die Bundesregierung hat verstanden, dass Liquidität in Unternehmen entscheidend ist. Der vereinfachte Zugang zu Kurzarbeitergeld ist richtig und wichtig. Es soll Mitarbeiter und ihre Familien absichern und Betriebe umfänglich entlasten. Auch die vorgesehenen finanziellen Notfall- und Hilfsprogramme der Bundesregierung gehen in die richtige Richtung. Es erscheint aber problematisch, wenn Mittelständler mit mehr als zehn Mitarbeitern nur Kredite erhalten können, wenn sie dafür in vollem Umfang Sicherheiten bei der Bank hinterlegen. Hier muss die Politik schnell Bewertungen aus der Praxis einholen, um problemgerecht im Interesse von Unternehmen und Belegschaften nachsteuern zu können.

Wenn Banken systemrelevant sind, welche Verantwortung haben sie dann in dieser Krise?

Die Banken haben jetzt eine unwahrscheinlich wichtige Aufgabe zur Stabilisierung der Wirtschaft. Die Geschäftsbanken müssen jetzt ihren Kunden zur Seite stehen. Eine einhundertprozentige Übernahme des Risikos durch den Staat möchte ich nicht empfehlen. Wenn aber aktuell Banken – in Sorge um die eigene Refinanzierung – bestehende Kreditverträge nachverhandeln oder aufkündigen, dann gefährdet das Unternehmen und Beschäftigte. Dann kann auf beiden Seiten schnell eine zweite Welle von Problemen entstehen. Diese sollten wir vermeiden, auch im Wissen um die aktuellen Hilfsmaßnahmen des Staates. Das deutlich reduzierte Risiko der Hausbanken muss jetzt genauso deutlich die Möglichkeiten der Unternehmen erhöhen, durch die Krise zu kommen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um im Kanzleramt über Lockerungen nachzudenken, damit die Wirtschaft in Deutschland wieder anlaufen kann?

Die Erfahrungen in China zeigen, dass auch diese Krise einmal abflaut. In Deutschland sollte der Staat nicht zu lange auf Überlebenssicherung starren, sondern stets im Auge behalten, wann und wie er auf Wirtschaftsaktivierung umschaltet. Richtig gemacht, hilft das dann den Unternehmen und allen Beschäftigten. Ich rechne damit Ende April oder Anfang Mai. Ich kann aber die Politik verstehen, dass sie dazu jetzt keinen konkreten Zeitpunkt nennt. In der Wirtschaft beschäftigen wir uns bereits damit, wie wir vorgehen, wenn es weitergeht. Viele Unternehmen werden sich extrem anstrengen. Ich rechne mit einem starken Wirtschaftsimpuls.

Allein aus der Wirtschaft selbst?

Ich hoffe, wenn die Lockerung kommt, dass es dann auch staatliche Anreize gibt. Man könnte temporär die Umsatzsteuer senken. Das heißt, der Staat verzichtet eine Weile auf Einnahmen, setzt aber Kaufanreize und bekommt so Geld zurück.

Was stimmt Sie insgesamt so positiv?

Zum Beispiel der Umgang in der Kunden-Lieferantenbeziehung. Im Moment rückt man wirklich zusammen. Es herrscht eine große Solidarität. Abgesehen von dem abrupten Produktionsstopp bei den Autoherstellern. Das war in gewisser Weise unfair.

Wie sehr trifft die Krise Ihr Unternehmen?

Wir spüren den wirtschaftlichen Einbruch. Die unternehmerischen Aussichten sind für die kommenden Wochen stark eingetrübt. Uns hilft, dass unser Betrieb in China wieder anläuft und Brasilien und die USA bis vor kurzem stabil waren. Es zahlt sich in der Krise aus, wenn man über die letzten Jahre Risiken und Chancen breiter gestreut hat. Ohne offene Grenzen weltweit wäre der Einbruch in Deutschland noch viel stärker. Wer jetzt zu Protektionismus rät, erweist dem industriellen Mittelstand einen Bärendienst. Wir rechnen mit dem April als schlechtestem Monat des Jahres. In Deutschland liegen wir bei 50 Prozent der normalen Auslastung. Im Moment bauen unsere Beschäftigten ihre Arbeitszeitkonten ab. Über Ostern nehmen einige Urlaub. In China, wo wir seit dem 10. Februar wieder produzieren, sieht es anders aus. Da hatten wir den schlechtesten Monat im Februar. Ende Februar waren wir bereits wieder bei 80 Prozent. Im März bei 85 Prozent und wir rechnen damit, im April wieder bei 100 Prozent zu sein.

Gibt es bei Ihnen im Unternehmen Coronafälle?

Ein Mitarbeiter hatte sich im Skiurlaub angesteckt. Im Betrieb haben wir keine Erkrankten. Wir erwarten aus den statistischen Zahlen die höchste Infektionszahl zwischen dem 7. Und 10. April. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist für uns oberstes Gebot. Wir achten darauf, dass es ihnen gut geht – auch bei den Verdienstmöglichkeiten.

Wir haben aus China für Deutschland gelernt, haben die Schichten auseinandergezogen. Es gibt jetzt dazwischen eine Stunde Abstand. Die Absprachen finden per Zettel oder Mail statt. Unsere Kantine betreibt einen Lieferdienst, auch für unsere Werksrentner.

Es gibt einen großen Zusammenhalt im Unternehmen. Ich bin überzeugt, dass diese Krise zu überwinden ist – und wir werden die Situation überwinden.

Zum Unternehmen:

C.D. Wälzholz ist ein 1829 gegründetes Familienunternehmen, das in sechster Generation von Dr.-Ing. Hans-Toni Junius geführt wird.

Das Unternehmen mit Sitz in Hagen/Westfalen ist Technologieführer bei der Herstellung von Bandstahl unter anderem für die Automobilproduktion.

Rund 2400 Beschäftigte arbeiten in den Werken in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

Junius ist seit März 2015 Vorsitzender des Mittelstandsausschusses des BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie) und des BDA (Bundesverband der Deutschen Arbeitgeberverbände) und in dieser Position Nachfolger von Arndt G. Kirchhoff (Kirchhoff-Gruppe).