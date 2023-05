Unternehmen in Südwestfalen von Rekordstimmung weit entfernt

Beste Stimmung? Die Frankfurter Börse meldete am Freitag ein neues Rekordhoch für den DAX, den Leitindex mit den wichtigsten und größten deutschen Unternehmen. Die Industrie- und Handelskammern in Südwestfalen haben die Stimmungslage der Unternehmen in ihren Bezirken von Mitte bis Ende April abgefragt. Leicht verbessert, immer schwer verunsichert – von Rekordstimmung jedenfalls weit entfernt.