Die Corona-Krise hat vielen Branchen hart zugesetzt - und drückt auch aktuell noch viele Umsätze und Entwicklungen. Schwer getroffen von der Pandemie ist auch der weltweite Tourismussektor. Dementsprechend stark leiden die Flughäfen in NRW - darunter auch Weeze, Dortmund und Düsseldorf. Auch wenn sie im Jahr 2021 - zumindest im Vergleich zum Jahr 2020 - ein kleines Plus verbuchen konnten, liegen die Passagierzahlen nach Informationen von IT.NRW noch meilenweit hinter den Zahlen aus 2019. Im Jahr 2022 ziehen die Buchungen bei Airlines allerdings wieder stark an.

2019 - so scheint es zumindest mit Blick auf die Zahlen - war die Welt an den Flughäfen in NRW noch in Ordnung. 21,7 Millionen Passagiere flogen von den großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen. Seit 2012 stiegen die Zahlen damit immer weiter an. Damals waren es mit 18 Millionen Passagieren noch 3,7 Millionen weniger im Jahr. Zusammengefasst hat IT.NRW in der Statistik die Flughäfen Dortmund, Düsseldorf, Köln/Bonn, Münster/Osnabrück, Weeze und Paderborn/Lippstadt.

Urlaub und Corona-Krise: NRW-Flughäfen leiden hart unter der Krise

Der Wachstumskurs allerdings fand im Jahr 2020 ein abruptes Ende. Am 26. Februar registrierte das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW (MAGS) den ersten offiziellen Corona-Fall im Kreis Heinsberg.

Zügig verabschiedete sich nicht nur NRW in den Lockdown. Die ganze Welt hatte unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu leiden. Leere Flugzeuge parkten teilweise auf den Start- und Landebahnen. Hoben im Januar 2020 noch 1,3 Millionen Passagiere in NRW ab, registrierten die großen Flughäfen in NRW im April sowie im Mai 2020 nur 10.000 und 20.000 Passagiere.

Urlaub und Corona-Krise: Auswirkungen auch noch 2021 zu spüren

Auch im Jahr 2021 waren die Auswirkungen im NRW-Flugverkehr noch deutlich zu spüren. Flogen zwischen Juli und Oktober wieder pro Monat mehr als 1 Million Passagiere von den großen NRW-Flughäfen, waren es vor allem zu Jahresbeginn deutlich weniger Passagiere. Zwischen Januar und Mai waren es insgesamt nur 900.000 Passagiere.

Dementsprechend dürftig fällt die Jahresbilanz 2021 für die NRW-Flughäfen aus: Insgesamt hoben im vergangenen Jahr 7,5 Millionen Passagiere ab. Das ist zwar ein Plus von 1,9 Millionen im Vergleich zum Jahr 2020. Im Vergleich zum Jahr 2019 - also dem Niveau vor der Corona-Pandemie - ein dickes Minus von 14,2 Millionen.

