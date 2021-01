Lockdown-Reaktionen Was der Ruhr-Wirtschaft an den Lockdown-Details aufstößt

Essen Unternehmensverbände kritisieren die fehlende Exitstrategie. Auch die Ausweitung des Kinderkrankengeldes und des Homeoffice stoßen auf Kritik.

Die regionale Wirtschaft akzeptiert die Verlängerung des Lockdowns angesichts der hohen Infektions-und Todeszahlen als alternativlos, kritisiert die Bundesregierung aber für die Kurzatmigkeit ihrer Krisenpolitik. "Jetzt zeigt sich, wie fatal es war, dass die Politik die Sommermonate verschlafen hat, um diese erwartete zweite Welle rechtzeitig vorzubereiten", sagte Ulrich Kanders, Hauptgeschäftsführer des Essener Unternehmensverbands. Die Firmen litten extrem unter der Planungsunsicherheit, der Verband befürchte "eine hohe Zahl von Insolvenzen in diesem Frühjahr".

Arndt Kirchhoff, Präsident der Unternehmerverbände in NRW, fordert: "Die Politik muss ab sofort einen Plan erarbeiten, der deutliche Lockerungen spätestens ab Ende Januar ermöglicht." Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbands für den Raum Mülheim-Duisburg-Niederrhein, sagte: "Wir müssen raus aus diesem ständigen Vor und Zurück. Die Menschen und die Unternehmen brauchen einen nachhaltigen Orientierungsrahmen und eine klare Perspektive, eine echte Exit-Strategie."

Die Wirtschaft hofft nun auf eine baldige Durchimpfung der Bevölkerung, damit die Beschränkungen gelockert werden können. "Insbesondere muss nun mit Hochdruck die Impfung der Risikogruppen vorangetrieben werden", betont Kirchhoff.

Hoffen auf baldige Öffnung der Schulen

Skeptisch begegnen die Unternehmensverbände auf die von Bund und Ländern verdoppelte Bezugsdauer von Kinderkrankengeld. Eltern können nun 20 statt 10 Tage im Jahr zur Kinderbetreuung zuhause bleiben. "Die Ausweitung der Bezugszeit des Kinderkrankengeldes ist keine Lösung", meint Schmitz. Er wünscht sich stattdessen eine möglichst baldige Öffnung der Schulen und Kindergärten, weil deren Schließung mit den arbeitenden Eltern auch deren Unternehmen stark belaste.

Der Essener Kanders betont, das Kinderkrankengeld berge zwei Probleme: Zum einen müssten Kollegen die liegen gebliebene Arbeit übernehmen und würden stärker belastet. Zum anderen würden die Krankenkassen die Kosten über höhere Beiträge an die Arbeitgeber und Arbeitnehmer weiterreichen.

Kritik auch an Ausweitung des Homeoffice

Die von der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten geforderte Ausweitung des Homeoffice stößt ebenso auf wenig Begeisterung. Das tue man längst da, wo es umsetzbar und möglich sei. Weitere bürokratische und finanzielle Belastungen seien nach zehn Monaten im Krisenmodus nicht tragbar, meint Schmitz. In einigen Branchen sowie an einzelnen Arbeitsplätzen, etwa in der Produktion sei mobiles Arbeiten schlicht nicht möglich, betont Kanders. Daran ändere auch ein politischer Aufruf nichts.