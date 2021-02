Wettlauf ums Überleben des DIHK

Hagen. Die Industrie und Handelskammern in Südwestfalen unterstützen Wirtschaftsminister Altmaiers Versuch, den DIHK zu retten.

Von Haus aus haben Industrie- und Handelskammern alle Hände voll zu tun, damit es für ihre Mitgliedsunternehmen wirtschaftlich bestmöglich läuft. Aktuell ist das schon alles andere als einfach. Schließlich treibt die Corona-Pandemie gerade ganze Branchen wie den Handel an den Rand des Ruins oder bereits darüber hinaus.

Gericht beendet 15 Jahre Streit

Für eine IHK als Dienstleister hat die Entwicklung konkreter Hilfe und die Begleitung durch die Krise also höchste Priorität. Eigentlich ist jetzt keine Zeit für Grundsätzliches. Aber just in dieser Krise sind die Kammern gezwungen, sich mehr denn je mit sich selbst und ihrem Dachverein, dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) zu beschäftigen.

Auslöser ist das Bundesverwaltungsgerichtsurteil vom 14. Oktober vergangenen Jahres, das erst einmal einen Schlussstrich unter einen beinahe 15 Jahre währenden Streit innerhalb der IHK Münster zieht. Der Geschäftsführer der Davertwind GmbH, die Windenergieprojekte entwickelt, sah sich durch öffentliche Äußerungen der Kammerspitze und schließlich des Dachvereins DIHK zu wirtschaftspolitischen Themen nicht vertreten. Im Gegenteil. Er forderte den Austritt der IHK Münster aus dem DIHK e.V., weil sich auch die Spitze des Kammer-Dachverbands in aller Regelmäßigkeit zu politischen Themen äußert. Jedenfalls in der Vergangenheit. Seit dem Urteil des Leipziger Bundesverwaltungsgerichtes, das den Austritt der IHK Münster zum Ende dieses Jahres zur Folge haben müsste, ist es auffallend still um die Kammer-Lobbyzentrale in Berlin geworden.

Umso umtriebiger wurde Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der eine Kettenreaktion fürchtet. Der DIHK wird finanziert von allen 79 Industrie- und Handelskammern in Deutschland. Je nach Größe mit anteiligen Beiträgen. Auch die drei Kammern Siegen, Arnsberg und Hagen leisten hier ihren Beitrag - und möchten dies explizit auch weiter tun. Entsprechende Beschlüsse ihrer als „Kammer-Parlamente“ fungierenden Vollversammlungen haben sie dazu Ende 2020 eingeholt. Wie man hört, recht einstimmig.

„Folgen künftig weitere Kündigungen von IHKs, ist die Vertretung des Gesamtinteresses der IHKs auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene durch den DIHK nicht mehr möglich“, heißt es im Gesetzentwurf zur Rettung des DIHK aus dem Hause Altmaier, der das Kabinett vor ein paar Tagen bereits passierte. Heute noch Verein, soll der DIHK zur Anstalt öffentlichen Rechts und die 79 IHKs zwangsverpflichtet werden, um diese weiter zu finanzieren. Damit will Altmaier das aus dem Jahre 1956 stammende IHK-Gesetz reformieren und aus seiner Sicht auch modernisieren. Dass die südwestfälischen Kammern ein Interesse daran haben, in Berlin ein Sprachrohr in Richtung Regierung zu behalten, wundert kaum.

Am ersten Altmaier-Entwurf entzündete sich dennoch reichlich Kritik von vielen Seiten. Von der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) ebenso wie vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Etwa bei der Frage, in wieweit der neue DIHK als eine Art nachgeordnete Behörde des Bundeswirtschaftsministerium sich mit sozialpartnerschaftlichen Fragen befassen könnte. Tarifautonomie ist in Deutschland Arbeitgebern wie Arbeitnehmern heilig. Der Gesetzesentwurf wurde an einigen Punkten geschmeidiger gemacht. Anders als zunächst vorgesehen, soll auch ein Beschwerdeausschuss zu viel Macht des DIHK verhindern.

Gesetz aus dem Jahre 1956

Altmaier dürfte der Erhalt der DIHK-Struktur vor allem wegen der Außenhandelskammern wichtig sein. In rund 120 Ländern sind sie bewährte Anlaufstellen für Unternehmen, die in fremden Ländern Geschäfte machen wollen. Hier neue Strukturen schaffen zu müssen, wäre teuer und aufwendig, wenn auch nicht unmöglich.

Zentrale Aufgaben Der DIHK ist bislang ein eingetragener Verein, der von den bundesweit 79 regionalen Industrie- und Handelskammern finanziert wird. Über den DIHK sind unter anderem die Außenhandelskammern organisiert und finanziert, die die IHK-Mitgliedsunternehmen als Anlauf- und Beratungsstelle nutzen. Daneben erfüllt der DIHK weitere zentrale Aufgaben wie IT für die Regionalkammern.

Dass nun im Eiltempo die Reform eines Gesetzes aus dem Jahr 1956 vorangetrieben wird, hat mit dem vom Gericht angeordneten Austritt der IHK Münster zu tun, der am Ende des Jahres wirksam würde. Ebenso wie der von der IHK Mittleres Ruhrgebiet freiwillig beschlossene Austritt zum 31. Dezember. Beide Austritte würden mit der Gesetzesänderung verhindert, die Strukturen unter der Regie des DIHK blieben erhalten – die Diskussionen um politische Äußerungen von Kammervertretern allerdings sicher auch.