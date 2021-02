Wie Besucherströme im Sauerland gelenkt werden sollen

Chaotische Zustände wie in den Weihnachtsferien rund um die Skigebiete soll es in Zukunft möglichst nicht mehr geben. Helfen sollen verschiedene Instrumente.

Schmallenberg. Die Tourismuswirtschaft braucht Öffnungsperspektiven. Um die zu ermöglichen, sollen Besucherströme im Sauerland bald gelenkt werden.

Nach wie vor ist unklar, wann die Tourismusbranche mit Hotel und Gastgewerbe und Anbietern von Freizeiteinrichtungen wie Skigebieten ihre Geschäfte wieder öffnen dürfen. Dennoch arbeiten im Hintergrund Experten fieberhaft an Konzepten, um Tourismus in geordneten Bahnen möglich zu machen. „Uns ist bewusst, dass wir für längere Zeit Besucherströme aktiv lenken müssen. Ob wir wollen oder nicht“, sagt Thomas Weber, Geschäftsführer von Sauerland-Tourismus mit Sitz in Schmallenberg.

Es gibt erste Messverfahren

Extrem sichtbar geworden ist dies im Sauerland als in den Weihnachtsferien der Schnee kam, und viele Menschen trotz Corona-Auflagen in die Skigebiete strömten, während dort wegen des Lockdowns keine touristischen Angebote gemacht werden durften.

Was aktuell im Zusammenspiel zwischen Touristikern, Hotel- und Gastgewerbe sowie Forstwirtschaft und Waldbauern entwickelt werden soll, sind Instrumente, um Touristenströme zu lenken und optimal in einer Region wie dem Sauerland zu verteilen. „Wir sind schon länger dabei, dies vorzubereiten. Es gibt erste Messverfahren, aber bei einer so großen Region ist das nicht einfach“, sagt Weber, der mit seinem vielköpfigen Team plötzlich nicht mehr allein das schöne Sauerland bewirbt, sondern sich der komplexen Aufgabe gegenüber sieht, im wahrsten Sinne dem Tourismus in Pandemiezeiten Wege zu eben. Wo immer möglich werden dazu in Zukunft mit den Partnern Daten zum Gästeaufkommen gesammelt. Dazu sollen Zählschleifen in Radwegen und Wifi-Zählgeräte an verschiedensten Standorten eingesetzt werden, um zeitnah zu ermitteln, wo sich (zu) viele Gäste aufhalten.

Orientierung für Gäste über digitale Medien Für den heimischen Tourismus waren die teils chaotischen Zustände in den Winterferien in den Skigebieten des Sauerlandes kontraproduktiv. Die Branche steht unter enormen wirtschaftlichen Zwängen und hofft auf ein verlässliches Signal zur schrittweisen Öffnung von Hotel- und Gastronomiebetrieb und möglicherweise auch Skigebieten. Zur Orientierung für Gäste bieten sich u.a. die „Sauerland-App“ sowie die Seite „Sauerland.com“ an.

Über alle verfügbaren Kanäle sollen potenzielle Touristen möglichst frühzeitig informiert und auf alternative Reiseziele hingewiesen werden. Erreicht werden sollen die Menschen, die es zunehmend in die Natur zieht, über die Webseiten wie Sauerland.com, über die Sauerland/Siegen-Wittgenstein-App oder europaweite Tourenportale wie „Outdooractive“. Auch die rund eine Millionen Sauerländer selbst nutzen ihre Heimat zunehmend für Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, Mountainbiken oder aktuell auch noch zum Winterwandern oder Rodeln.

Sind beliebte und bekannte Ausflugsziele wie der Kahle Asten, die Hohe Bracht, der Lörmecketurm oder im Sommer die Seen absehbar überfüllt, „müssen wir es hin bekommen, im Netz Alternativen aufzuzeigen“, sagt Weber. Das soll möglichst bis hin zu Wanderrouten gelingen, die über Wald und Forstwege führen, die möglicherweise gesperrt sein werden, wenn dort die Waldbauern ihrer Arbeit nachgehen müssen – auch an Wochenenden.

Land beauftragt Studie

Hintergrund ist, geordneten Tourismus zu gewährleisten und so den extrem gebeutelten touristischen Betrieben wieder Einnahmen zu ermöglichen. Ab wann dies wieder möglich sein wird, ist beinahe ebenso schwierig zu sagen wie das Lenken von Touristenströmen im Land der tausend Berge hinzubekommen. In den vergangenen Wochen waren zwar gerade wegen des Lockdowns zahlreiche Menschen in der Tourismusregion unterwegs, aber die Wertschöpfung war quasi gleich null.

Die Landesumweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) hat parallel eine Machbarkeitsstudie beim Kieler Institut für Tourismus- und Bäderforschung (NIT) in Auftrag gegeben, die Lösungen anbieten soll, um Besucherströme in allen Naturparks und dem Nationalpark Eifel mit digitalen Instrumenten umweltentlastend zu lenken. Im Sinne des Naturschutzes sei es wichtig, das teilweise hohe Besucheraufkommen zu entzerren, sagt Heinen-Esser.