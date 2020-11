Wie IHK Dortmund internationale Start-ups ins Revier lockt

Dortmund. Bei ihrer Deutschland-Tour hat die IHK Dortmund in diesem Jahr besonders viele Start-ups ins Ruhrgebiet gelockt – wegen Corona zumindest digital.

Regelmäßig holt die Dortmunder Industrie- und Handelskammer Start-ups aus aller Welt ins Ruhrgebiet, um sie mit hiesigen Unternehmen in Kontakt zu bringen. In diesem Jahr folgten besonders viele Gründer der Einladung zur „Start-up Germany Tour“. 124 Firmen aus 30 Ländern waren dabei – wegen Corona virtuell. 2019 waren es 55 aus 20 Ländern.

Dominik Stute hat die Besuche der jungen Firmen schon in den drei Jahren zuvor organisiert. „Wir wollen internationale Start-ups auf das Ruhrgebiet aufmerksam machen. Idealerweise lassen sie sich hier nieder und schaffen Arbeitsplätze“, sagt der Referatsleiter für Auslandsmarkterschließung. Die Dortmunder IHK kümmert sich seit 2015 im Konzert der Revier-Kammern intensiv um das Thema Internationalisierung.

Bei der jährlichen Germany Tour wählt die IHK einen eigenen Ansatz. Die Start-ups erhalten nicht – wie sonst in der Szene üblich – die Gelegenheit, bei einem Pitch ihre Geschäftsideen vorzustellen. „Namhafte Unternehmen aus der Region stellen ihre Konzepte und Problemstellungen vor und werben um Zusammenarbeit mit Start-ups“, erklärt Stute.

Die Rundreise zu den Unternehmen konnte in diesem Herbst allerdings nur virtuell stattfinden. Eon, RWE, Vonovia, Evonik, Ernst & Young, Signal Iduna, die Emschergenossenschaft und andere präsentierten sich per Videokonferenz. Zugeschaltet waren Start-ups aus Israel, Iran, Brasilien, China, Polen und vielen anderen Ländern. „Mit dem digitalen Format fällt die Anreise weg“, sagt Stute. 800 Bewerbungen hatte es im Vorfeld gegeben, die über die in 94 Ländern vertretenen Auslandshandelskammern nach Dortmund übermittelt wurden. „Wir hätten mehr Start-ups einladen können. Es soll aber überschaubar bleiben“, meint der IHK-Referatsleiter.

Drei Branchen-Schwerpunkte waren vorgegeben: Smart City, also die Digitalisierung und Vernetzung von Städten, ein Feld auf dem Dortmund als führend gilt; Logistik und Mobilität sowie Technologien, die in der Versicherungswirtschaft eingesetzt werden können. Der Konzern Signal Iduna hat seinen Sitz in Dortmund. Ob etwa die chinesische Firma Pix Moving, die digitale Plattformen für autonom fahrende Chassis anbietet, im Ruhrgebiet zum Zuge kommen kann, wird sich zeigen. Das gilt auch für Infracities aus Brasilien. Das Start-up entwirft dreidimensionale Modelle von Städten. Die Start-ups haben jedenfalls ihre Visitenkarten zurückgelassen.

Der Logistikkonzern DB Schenker, der vor zwei Jahren an der Germany Tour teilgenommen hatte, ist fündig geworden. In einem Pilotprojekt in Leipzig hat Schenker autonom fahrende Roboter der Firma Gideon Brothers eingesetzt. Die Gefährte können bis zu 800 Kilogramm transportieren. Das Start-up aus Kroatien war seinerzeit ebenfalls nach Dortmund eingeladen worden.

Dass die IHK internationalen Gründern im Ruhrgebiet regelmäßig ein Forum biete, sei kein Nachteil für die hiesige Start-up-Szene, glaubt Stute und sagt: „Wir drehen hier ein großes Rad. Davon profitieren auch nationale Start-ups.“ Die Planungen für das nächste große Treffen im nächsten Jahr laufen bereits. Ob Corona dann wieder physische Besuche zulassen wird, bleibt abzuwarten.