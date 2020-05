Wo Datenschutz uns fesselt – und wo man ihn lockern sollte

Essen. Zwei Jahre ist die Datenschutz-Grundverordnung jetzt in Kraft - das bedeutet auch zwei Jahre unterschiedlichster Erfahrung mit dem Gesetzeswerk, das den Bürgern Autonomie über ihre Daten sichern sollte. Für praktisch alle Lebensbereiche des Alltags bedeutet die DSGVO vor allem Bürokratie. Für Unternehmen – egal wie klein oder groß bringt sie einen deutlich höheren Verwaltungsaufwand mit sich.

Und nach einer gewissen Schonfrist werden inzwischen die verhängten Strafgelder höher. Mittlerweile steigen sie auf Millionen-Beträge. Die EU-Kommission hatte mit Inkrafttreten der DSGVO angekündigt, dass sie nach zwei Jahren Erfahrung die Verordnung auf den Prüfstand stellen und nachbessern wolle. Ein entsprechender Bericht soll in den kommenden Tagen erscheinen.

Professor Volker Gruhn ist Professor für Software Engineering an der Universität Duisburg-Essen und als solcher Experte für die Anwendungen von Künstlicher Intelligenz sowie Gründer und Aufsichtsrat der Adesso SE, einer der größten IT-Dienstleistungs-Unternehmen in Deutschland. Wir sprachen mit ihm über die Frage ob die DSGVO mittlerweile ein Wettbewerbsnachteil für deutsche IT-Firmen ist.

Herr Professor Gruhn, warum ist Künstliche Intelligenz eigentlich gerade das Mega-Schlagwort, wenn wir über die Zukunft der Wirtschaft und Gesellschaft reden?

Eigentlich ist ja nicht Künstliche Intelligenz das Riesenthema, sondern das Erfassen und Verarbeiten von Daten. Die Mathematik, die hinter der sogenannten KI steckt, die gab es zum Großteil schon seit 20 Jahren. Aber aufgrund der Digitalisierung des Alltags hinterlassen oder produzieren wir tagtäglich Riesenmengen an Daten.

Und warum sind die spannend?

Weil die großen Datenmengen – Stichwort Big Data - neue Zusammenhänge klar machen und neue Rückschlüsse zulassen. Und diese Analyse erledigt für uns die KI: die Algorithmen filtern aus den Daten Erkenntnisse, die das menschliche Auge nicht wahrnehmen würde. Diese Erkenntnisse werden eben erst sichtbar durch die Analyse großer Datenmengen. Und daraus wiederum erwachsen jene neuen Geschäfts- und Anwendungsideen.

Staaten, in denen der Datenschutz weniger hart definiert oder gar nicht vorhanden ist, haben also grundsätzlich einen Vorteil: China zu Beispiel ist bei KI-Anwendungen der Gesichtserkennung, der medizinischen Diagnostik oder bei der Verkehrslenkung weltweit mittlerweile führend. Niemand will einen totalitären Staat. Aber haben wir uns dahingehend mit der DSGVO zu sehr gefesselt?

Ja, sicher haben wir uns in gewisser Weise an dieser Stelle gefesselt. Die kollektivistischen asiatischen Gesellschaften haben zum Beispiel bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie wenig oder gar keine Bedenken, private Datenströme zu verwenden, um die Ausbreitung des Virus zu stopppen: Die südkoreanische Tracing-App beispielsweise nutzt intensiv Bewegungs- und Kontaktdateien, um Infektionsketten herauszufiltern. Wir in Europa werten den Schutz der persönlichen Dateien deutlich höher, müssen aber seit Wochen mit Kontaktsperren leben. Auch hier werden also Grundrechte beschnitten.

Ist unser Wertekanon also dahingehend zu hinterfragen?

Der hohe Wert, der der Privatheit der Daten in Europa und Deutschland beigemessen wird, basiert auf demokratischen Beschlüssen – ist also ein gesellschaftlicher Konsens. Und wenn man die DSGVO liest, ist sie von den verfolgten Zielen und vom Text her nachvollziehbar. Die Schwierigkeiten für Forscher, Firmen oder Vereine beginnen, wenn wir auf die Ebene der Gestaltungsspielräume am konkreten Fall kommen. Den legen die Datenschützer unterschiedlich eng aus, aus Sicht der Wirtschaft mitunter sehr eng. Hinzu kommt, dass sich die Abmahnindustrie des Themas angenommen hat. Die DSGVO wird zum Geschäftsmodell. Dem sollte der Gesetzgeber einen Riegel vorschieben.

Wo sehen Sie Ansatz-Punkte für eine Debatte über Verbesserungen?

Die DSGVO behandelt im Prinzip jeden Vorgang gleich – egal, ob es sich um eine Datenerfassung oder -Verarbeitung oder eine -Analyse handelt. Das gleiche gilt für die Frage, ob es sich um einen Verein, ein Startup, eine Behörde, ein Großkonzern oder ein Forschungsprojekt handelt, die sich mit Daten befassen. Grundsätzlich erlaubt die DSGVO zum Beispiel vereinfachte Regelungen für Vereine und kleinere Unternehmen. Solche Spielräume werden, glaube ich, konkret nicht immer ausgeschöpft. Aus der Sicht der Entwicklung von KI und anderen Forschungsprojekten würde ich mir wünschen, dass noch stärker unterschieden wird, wofür wir die Daten verwenden: Wir brauchen große, mitunter auch personalisierte Datenmengen, um die KI zu trainieren. Diese Daten werden aber natürlich nicht gespeichert, sondern fließen lediglich als Erkenntnisgewinn für die Anwendung ein. Für die Forschung generell, insbesondere wenn sie zum Beispiel im Gesundheitsbereich zu Zwecken der allgemeinen Wohlfahrt eingesetzt wird, sollten die Hürden der Datennutzung verringert werden.

Wenn Sie fragen, ob jemand seine Daten für die Forschung bereitstellt, würde er wohl zustimmen. Teilen Sie den Eindruck, dass vielen Menschen die DSGVO im Alltag mitunter herzlich egal ist? Ich kenne zum Beispiel niemanden, der AGBs von Web-Seiten aufmerksam studiert oder den Cookie-Störer auf Online-Seiten. Der wird doch beiläufig weggeklickt.

Das stimmt, die Menschen nutzen viele Online-Angebote, von denen sie genau wissen, dass ihre Daten dort gesammelt und ausgewertet werden. DSGVO hin oder her: Sie nutzen diese Angebote , weil sie abwägen – und dann die Bequemlichkeit oder ein anderer Zugewinn das gewichtigere Argument ist.