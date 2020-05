Wut und Frust der Thyssenkrupp-Belegschaft in Olpe und Hagen

Hagen/Olpe. Der neue Kurs von Thyssenkrupp-Chefin Merz sorgt für Ärger in der Belegschaft in Hagen und Olpe. Sie wollen nicht länger auf Geld verzichten.

Am 18. Mai legte die Thyssenkrupp-Vorstandsvorsitzende Martina Merz ihren Plan für die Zukunft des Essener Konzerns vor. Aber welche Zukunft? Das fragen sich gerade viele. Ganz besonders diejenigen, die den Zerfall einigermaßen ohnmächtig seit Jahren miterleben müssen – wie die Belegschaften von Thyssenkrupp-Federn in Hagen-Oege und die des Stabilisatoren-Werks in Olpe.

„Wir fühlen uns verarscht“, sagt Thomas Oberste-Lehn, Betriebsratsvorsitzender des Hagener Werkes etwas grob. So ist das. Metaller sprechen eine deutliche Sprache, das ist bekannt. Nur schwingt hier nicht bloß Wut in den Worten mit, sondern auch viel Frust.

In der Runde im Gästehaus des Werks in Hagen sitzt Oberste-Lehn zusammen mit Betriebsratskollegen aus Olpe und den beiden Bevollmächtigten der Industriegewerkschaft Metall. Wegen Corona ausnahmsweise mit gehörigem Abstand. Dass sie zusammenstehen wollen, ist keine Frage. Aber das Wie ist nach dem x-ten Nackenschlag aus der Konzernzentrale in Essen die große Frage für die Arbeitnehmervertreter und die noch knapp 800-köpfige Belegschaft an den beiden Standorten.

Zwei Jahre Konzeptentwicklung auf der Kippe

Beinahe zwei Jahre haben sie mit der Geschäftsführung um Mario Gropp und dem Vorstand der Automotivesparte, Karsten Kroos, um eine Zukunft gerungen. Ende April stand das Ergebnis der von Essen angestrebten „Umstrukturierung“: Der Standort Olpe mit noch 330 Beschäftigten soll Ende 2021 geschlossen werden. Hagen soll mit Millioneninvestitionen als Technologiestandort „ertüchtigt“ werden, aber auch 160 Jobs verlieren. Eine ganz bittere Pille für die Männer, von denen viele einmal ihren Job bei einem Traditionskonzern begonnen haben. Etliche waren bis zur Übernahme durch Krupp echte Hoeschianer. Dann taten sich in der Not Thyssen und Krupp zusammen. Drei große deutsche Namen, die ihren Glanz längst verloren haben.

Dennoch haben die Betriebsräte um den Olper Vorsitzenden Ali Atasoy und den Hagener Thomas Oberste-Lehn bis vor ein paar Tagen geglaubt, dass mit der Aprilentscheidung endlich einmal Klarheit herrschen würde. Offenbar ein Irrtum.

Der Stand vor Merz im Mai Ende April stand fest, welche Zukunft Federn&Stabilisatoren am Standort Deutschland haben sollten: Millioneninvestitionen und Konzentration auf das Werk in Hagen als Entwicklungszentrum für die gesamte Gruppe. Dafür Schließung des Olper Werks Ende 2021 und Abbau von insgesamt fast 500 Arbeitsplätzen.

Mit dem Merz-Plan vom Mai 2020 wandern Federn&Stabilisatoren aus dem Zuständigkeitsbereich des Automotive-Vorstands Kross in das neue Segment „Multi-Tracks“. 20.000 Beschäftigte sind in diesem Bereich künftig versammelt. Ihr neuer Chef ab dem 1. Juli: Volkmar Dinstuhl, bisher in der Thyssenkrupp AG zuständig für Zu- und Verkäufe. Dinstuhl hat gerade den Verkauf der lukrativsten Konzernsparte, des Aufzugsgeschäfts, unter Dach und Fach gebracht.

Als „Multi-Tracks“-Vorstand ist der Schachspieler (lange Bundesliga-Niveau) nun Herr über ein Sammelbecken für alle Thyssenkrupp-Gesellschaften, für die im Konzern keine Zukunft gesehen wird.

Nicht in der Kategorie „Bad Bank“

Es hat nicht lange gedauert, bis sich der Begriff „Bad Bank des Konzerns“ in den Köpfen festgesetzt hat. Thyssenkrupp-Automotivesprecher Konrad Böcker hält dies für nicht angebracht. Abschätzig. Ja sogar falsch. Es handele sich um durchaus werthaltige Gesellschaften. „Für Federn&Stabilisatoren gilt ganz klar: Man möchte die Geschäfte ,fixen’, also wieder Geld verdienen“, sagt Böcker – und gegebenenfalls einen Partner suchen. In diesem Bereich stecke eine Menge Knowhow.

Bad Bank? „Für Federn&Stabilisatoren trifft das in keinem Fall zu!“ Der Plan zur Umstrukturierung, wie er Ende April beschlossen wurde, gelte weiter. Damit auch das Vorhaben, den Standort Hagen weiter zu modernisieren und zu ertüchtigen. Über die dafür notwendigen Investitionen werde im Rahmen der üblichen Freigabeprozesse im Konzern entschieden. Auch die Gespräche zur Vereinbarung eines Interessensausgleichs und Sozialplans seien angelaufen und würden wie geplant fortgesetzt. Wie hoch die Investitionen sein werden, dürfte der Konzern auch von der konjunkturellen Entwicklung abhängig machen. Im Konzept sollen mindestens 36 Millionen Euro als Investitionssumme genannt worden sein.

Dass die Sparte im „Merzplan“ kurzerhand umgesetzt wurde, löst aber Argwohn aus. „Hier zeigt sich die Hilflosigkeit des Konzerns. Die Tinte unter dem Umstrukturierungsvertrag ist noch nicht trocken, da ist bereits wieder alles anders“, sagt der Hagener IG-Metall-Bevollmächtigte Jens Mütze und spricht von „Vertrauensbruch“. Der Gewerkschafter weiß aber auch, dass sich in Zeiten von Kurzarbeit schlecht ein Aufstand proben lässt. In Hagen galt in dieser Woche Kurzarbeit zu 100 Prozent. In Olpe soll der Betrieb kommende Woche überwiegend stillstehen.

Mit Verzicht soll Schluss sein

Die Arbeitnehmerrunde blieb dennoch nicht untätig. Beim Treffen, das eigentlich als Auftakt der Sozialplanverhandlungen gedacht war, formulierte sie Informationen für die Belegschaft und Forderungen gegenüber dem Arbeitgeber: Die zugesagten Investitionen sollen in vollem Umfang nach Hagen fließen; ausreichende Mittel, damit der Jobverlust für die knapp 500 Kollegen sozialverträglich gestaltet werden kann. Außerdem will man von der Verlaufsliste genommen werden. Vor allem aber: Aus dem seit acht Jahren geltenden Sanierungstarifvertrag will man aussteigen. Seit 2012 verzichten die Belegschaften auf viel Geld, um die Standorte zu sichern. „Umgerechnet bislang bei jedem ein Jahresgehalt“, sagt Betriebsrat Oberste-Lehn. Das sind in der Branche rund 50.000, mitunter 60.000 Euro. Ein hoher Preis dafür, dass die Beschäftigten nach wie vor um ihre Jobs bangen müssen und wieder einmal nicht wissen, was die Zukunft bringt – seit Merz.