Zahl der Solaranlagen in NRW steigt: Viele neue Balkonmodule

Düsseldorf. In NRW gibt es immer mehr Anlagen zur Solar-Stromgewinnung, darunter sogenannte Balkonmodule. Das Bundesland liegt damit gleich hinter Bayern.

In Nordrhein-Westfalen werden immer mehr Anlagen zur Stromgewinnung aus Sonnenlicht installiert. Im bevölkerungsreichsten Bundesland seien in den ersten sechs Monaten dieses Jahres nach vorläufigen Zahlen bereits fast 94 000 neue Solaranlagen mit einer installierten Leistung von 874 Megawatt (MW) in Betrieb genommen worden, teilte der Landesverband Erneuerbare Energien NRW am Donnerstag in Düsseldorf unter Berufung auf Daten der Bundesnetzagentur mit.

Lesen Sie dazu: Photovoltaik-Anlagen: Wo es in NRW noch Fördergelder gibt

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeute diese mehr als eine Vedreifachung bei der Zahl der neu installierten Anlagen und mehr als eine Verdoppelung bei der Solarleistung, schrieb der LEE. Für die Steigerung hätten vor allem die sogenannten Balkonmodule gesorgt. NRW rangiere damit beim Solarausbau im Bundesländervergleich hinter Bayern auf Platz 2.

Zahl der Solaranlagen in NRW steigt - im Vergleich zu den Ausbauzahlen der Windenergie

Bei der Windenergie fielen die Ausbauzahlen in den ersten sechs Monaten allerdings bescheidener aus. Insgesamt verzeichnete NRW hier nach den vorläufigen Zahlen des LEE einen Brutto-Zubau von 44 neuen Anlagen mit zusammen 200 MW Leistung. Im ersten Halbjahr des Vorjahres waren 47 Windenergieanlagen mit 187 MW Leistung neu ans Netz gegangen.

Für den weiteren Ausbau der Winkraft in NRW gebe es aber durchaus große Hoffnungen, betonte der Verband. Allein im ersten Halbjahr seien 131 Windkraftwerke mit zusammen 646 MW Leistung genehmigt worden. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft