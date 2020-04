Berlin. Nach der Finanzkrise kurbelte die Abwrackprämie die Auto-Nachfrage an. Volkswagen will eine neue Prämie. Der ADAC hat eine andere Idee.

Seit Wochenbeginn haben Autohäuser wieder geöffnet, auch erste Autobauer wie Daimler haben die Produktion wieder hochgefahren. In die zuletzt lahmgelegte Autoindustrie kehrt wieder Leben zurück. Doch überwunden hat die deutsche Schlüssel-Branche mit über 800.000 Beschäftigten die Folgen der Corona-Krise noch nicht.

Zu gravierend waren dafür die jüngsten Entwicklungen. Und zu unklar ist die Perspektive. Die Märkte sind eingebrochen, in Europa und dem wichtigen chinesischen Absatzmarkt wurden im März nur noch halb so viele Autos zugelassen wie noch vor einem Jahr. In Deutschland gingen die Aufträge um ein Drittel zurück.

Corona-Krise: Volkswagen fordert Autoprämie auch für Verbrennungsmotoren

Um die Nachfrage nun schnell wieder in Gang zu bringen, dringen die Autobauer auf staatliche Fördergelder. Dieses Konzept hat schon einmal die Autobranche beflügelt: Nach der Finanzkrise 2009 führte die Bundesregierung die Abwrackprämie ein.

Wer sein altes Fahrzeug gegen ein neues eintauschte, erhielt 2500 Euro vom Staat. Nach nicht einmal acht Monaten waren die zur Verfügung gestellten fünf Milliarden Euro vollständig abgerufen.

Eine solche Prämie könnte sich Volkswagen nun auch wieder vorstellen. Der Wolfsburger Autobauer konkretisierte seine Pläne, die er vor einer Woche zusammen mit BMW ins Spiel gebracht hatte. „In dieser Situation sollte eine Prämie breit angelegt sein und auch moderne Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor umfassen“, sagte VW-Manager Ralf Brandstätter dem „Handelsblatt“.

Umweltverband BUND kritisiert die Forderung

Kritik kam vom Umweltverband BUND. „Es ist nicht zielführend, Fahrzeuge zu fördern, die nicht zukunftsweisend sind“, erklärte Verkehrsexperte Jens Hilgenberg der Deutschen Presse-Agentur. Er forderte, Kaufprämien an ökologische Kriterien zu knüpfen.

Einen ähnlichen Vorschlag hat jüngst auch BMW-Chef Oliver Zipse gemacht, der sich für eine „Innovationsprämie“ aussprach. Diese solle den Umstieg auf klimaschonende Technologien beschleunigen. Daimler nannte die Vorschläge der Konkurrenten „überlegenswert“.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatten bereits Zustimmung für eine solche Idee signalisiert.

Seit Februar ist bereits eine höhere Kaufprämie für E-Autos in Kraft. Sie sollen der Elektromobilität zum Durchbruch verhelfen. Dass neue Technologien auch in der Krise erfolgreich sein können, zeigte jüngst Tesla: Während der Automarkt einbrach, verkündete das Unternehmen von Gründer Elon Musk neue Rekorde.

ADAC will Kfz-Steuer reformieren

Einen anderen Weg schlägt der ADAC vor. Der Automobilclub dringt auf die Reform der Kfz-Steuer, auf die sich die Bundesregierung im vergangenen Jahr im Zuge des Klimaschutzprogrammes geeinigt hat. „Über die Kfz-Steuer können Anreize gesetzt werden, damit Verbraucher sich für emissionsarme Fahrzeuge entscheiden. Das halten wir für sinnvoll“, sagte ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand unserer Redaktion.

Die Bundesregierung hatte sich im Zuge des Klimaschutzprogrammes im vergangenen September auf eine Reform der Kfz-Steuer verständigt. Hillebrand fordere, dass diese aufkommensneutral gestaltet werden soll: „Angesichts der ohnehin geplanten CO2-Bepreisung sollte die Kfz-Steuer nicht für Belastungssteigerungen für die Gesamtheit der Verbraucher herhalten.“

ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand will Kaufanreize über die Kfz-Steuer schaffen. Foto: ADAC

Autoverband will Kundennachfrage abwarten

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) will dagegen zunächst abwarten, wie sich die Kundennachfrage entwickelt. „Es muss aber natürlich sorgfältig diskutiert werden, welche Instrumente konkret notwendig und wirkungsvoll sind. Das lässt sich erst nach der Öffnung der Autohäuser abschätzen, die ja nun schrittweise erfolgt“, sagte VDA-Chefin Hildegard Müller.

Dennoch sei es wichtig, dass konjunkturbegleitende Maßnahmen „bald beschlossen und die Vielfalt der Fahrzeugsegmente berücksichtigt werden“, sagte Müller, die seit Februar Chefin der deutschen Autolobby ist. Maßnahmen mit „Breitenwirkung“ seien wichtig, um die gesamte Wertschöpfungskette zu erreichen und somit „auch einen Beitrag zur Erholung der europäischen Volkswirtschaften zu leisten“, sagte Müller.

Mehr zur Corona-Krise: