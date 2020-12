32 Seiten knisternde Vorfreude – mit einem Schönheitsfehler

Wir blicken in die Zukunft: Wasserstoff-Wunder, Nikolaus-Leiden, Beauty-OPs unter der Corona-Maske und Insekten im Hundenapf – nur am Sonntag!

Der Wasserstoff , aus dem die Träume sind – die H2-Strategie in NRW: Welche Unternehmen sind führend, wie ist der Stand der Forschung? Und wo steht unsere Region? Wirtschafts-Reporter Ulf Meinke über den .

Sieht ja keiner… -- In der coronabedingten Homeoffice-Zeit lassen offenbar immer mehr Menschen in NRW Schönheitsoperationen an sich vornehmen. Ein Grund: Unter der Maske sieht niemand die Schwellungen… Wir heben mit einem Chirurgen über den Trend gesprochen.

Heuschrecken als Hundefutter

Nikolaus allein zu Haus... Peter Lenz aus Bottrop gibt seit 30 Jahren den Revier-Nikolaus . Wegen der Pandemie musste er viele Auftritte absagen. Warum er trotzdem froh und munter bleibt, erzählt er uns.

Warum der Revier-Nikolaus trotz Maske froh und munter bleibt? Erzählt er uns hoch droben auf der Hale, von wo er herkommt… Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Heuschrecken für den Hund? Das Duisburger Unternehmen „Ofrieda“ setzt auf nachhaltige Ernährung für Haustiere. Wichtigste Zutat des Hundefutters sind Insekten. Wir haben für unsere Serie „Ich mach mein Ding“ mit dem Unternehmensgründer gesprochen.

Auf unserer Gesundheitsseite geht es heute um „geistige Energiewellen“ : Unsere Gedanken entwickeln nämlich Kräfte die zerstören oder aufbauen können. Und im großen Persönlichkeitstest fragen wir: Schauspieler, Musiker oder renommierter Journalist… – was für eine prominente Person wären Sie gerne?

Ein Leben im 5/4-Takt: Dave Brubeck gelang die erfolgreichste Jazz-Platte aller Zeiten. Der Evergreen „Take Five“ wurde zu einem Synonym für Jazz schlechthin. Heute wäre der legendäre US-Pianist 100 Jahre alt geworden – über seinen engen Bezug zu Duisburg spricht dazu Deutschlands einzige Jazz-Professorin Ilse Storb.

Mehr als eine Ausbildung: Ob es um eine Unterkunft oder ums Einbinden ins Team geht: Auszubildende , die als Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, brauchen vom Chef oft ein Extra an Unterstützung. Die kann sich jedoch durchaus auszahlen.

Knochenarbeit direkt vorm eigenen Haus: Lästiges Schneeschippen ist eine unliebsame Arbeit, die angesichts der derzeit sinkenden Temperaturen wieder wahrscheinlicher wird. Wie man die Schufterei richtig und rückenschonend über die Bühne bringt.

Stadt der Gegensätze: Von der Freiluft-Wäscherei in die Glamour-Studios Bollywoods : Das indische Mumbai vereint extreme Gegensätze - oder stellt sie zumindest gegeneinander. Ein Citytrip voller Kontraste: Slums und Gloria!

Der allerletzte Donnerkeil: Alfa Romeo war in den 70ern auf dem Gipfel seines Erfolges und Stardesigner Giugiaro brachte dazu den Gran Turismo Alfetta GT in dramatische Keilform. Aber da ging noch mehr, was der Sportler 1980 als GTV 6 demonstrierte.

Sauber! Ein neues Entsorgungsfahrzeug der Wirtschaftsbetriebe Duisburg. Es ist das erste vollständig mit Wasserstoff angetriebene Fahrzeug seiner Art. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Auf der Kinderseite „Checky“ haken wir bei denen nach, die es wissen müssen: Was ist im Homeschooling gut, was überhaupt nicht, liebe Schüler? Und außerdem erklären wir, warum der Mensch zwei Mal im Leben Zähne bekommt.

Ein Leben zwischen Berg und Tal: Monika Baumgartner – TV-Mutter und Seele des „Bergdoktor“ - spricht über ihre lange Karriere. Und über die Begegnung mit dem Queen-Sänger Freddy Mercury: „Er war ein kleiner, zierlicher Mann und saß eines Tages einfach so bei uns.“

Vorsicht vor den Sammelwütigen! Eine Blume hat dort, wo viele Menschen sie begehren, zur Tarnung ihre Farbe geändert – von Grün zu Grau-Braun. Die Blüte des Liliengewächses zum Beispiel zeigt sich in unberührten Gebieten in hellem Grün. Dort, wo die Blume viel gesammelt wird, hat sie sich getarnt. Aus dem Ressort „Wissen“.

Dazu wieder sieben Seiten frischer Sport, u.a. mit dem 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga – mit Borussia Dortmund bei Eintracht Frankfurt und den letzten Neuigkeiten von Schalke 04 vor der Partie gegen Bayer Leverkusen. Dazu wie immer Aktuelles aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und unserer Region.

