Affenstarkes Angebot: Die Lockdown-Lektüre zum Wohlfühlen

Der große DNA-Report: Die Gen-Datenbank ist ein zentrales Werkzeug der Fahnder in NRW. Der Spurenabgleich ist heute das erfolgreichste kriminalistische Instrument bei der Identifizierung von Tätern und der Zuordnung von Tatspuren. Die digitale Sonntagszeitung hat sich auf Spurensuche gemacht.

Regel Nummer eins: Eltern sind keine Lehrer! Jetzt muss also auch die Beschulung zu Hause nachsitzen – sieben Expertentipps für Eltern und Kinder, die das Homeschooling im verlängerten Lockdown etwas erleichtern. Dazu der bemerkenswerte Brandbrief eines Abiturienten, der sich via Instagram an die Schulministerin wendet und alle anderen maßgeblich verantwortlichen Politiker, die „niemals mit uns Schülern gesprochen haben“, so sein Vorwurf – getrieben von der Sorge, mit dem Abi alleingelassen zu sein.

Mit drei Abendkleidern, drei Pistolen und 128 hartgekochten Eiern um die Welt...

Die Mülheimer Industriellentochter Clärenore Stinnes umrundete von 1927 bis 1929 die Erde – die total verrückte Reise in einem Serienauto. Diese Woche wäre sie 120 Jahre alt geworden. Wir erzählen die spannende Geschichte und zeigen die historischen Bilder dazu.

Wenn das Auto „plopp“ macht... Mit seiner Geschäftsidee gibt Mathias Mergel richtig Gas: Der Essener verwandelt alte Matchboxautos in schicke Flaschenöffner – für unsere Serie „Ich mach mein Ding“.

Der ewige Diäten-Wahnsinn. Wir sagen, was wirklich hilft. Foto: Yuriy Maksymiv

Der ewige Optimist: Wolf Hoffmann wuchs in Wuppertal auf und spielt seit 1976 bei den deutschen Heavy-Metal-Pionieren Accept. Der Wahl-Amerikaner spricht mit uns über das neue Album „Too Mean To Die“, Heimat, Himbeertorte und Hoffnung.

Braucht Deutschland die Ostsee-Pipeline? Am wirtschaftlichen und ökologischen Nutzen der politisch hoch umstrittenen Röhre Nord Stream 2 auf Erdgas russisches Erdgas gibt es erhebliche Zweifel – aber auch Pro-Argumente.

Wohntrends im Corona-Jahr 2021: Was wir jetzt zu Hause brauchen, ist Geborgenheit, ein Stück Natur und einen Schreibtisch.

Darum helfen Diäten kaum: Egal ob mit Abnehmpräparaten, kalorienarmem Essen oder Sport – zu einer gesunden und dauerhaft erfolgreichen Gewichtsabnahme gibt es keinen schnellen Weg.

Ringe und Barren als Ursprung des Geldes in Mitteleuropa: orscher haben Hinweise auf die erste Alltagswährung der frühen Bronzezeit entdeckt. Sie wurde sogar in Serie gefertigt.

„Sweet Caroline“: Der Kuschelrock-König wird 80: Er hat mehr als 100 Millionen Alben verkauft: Neil Diamond tourt zwar nicht mehr, singt aber immer noch.

Reiseträume: Auf Tauchstation in der Karibik – das Fischerdorf Bayahibe in der Dominikanischen Republik ist ein Geheimtipp für Taucher und Träumer.

Jubiläum eines wahren Chartstürmers: Vor 30 Jahren machte der E36 die BMW-3er-Reihe mit seiner dynamischen Designsprache zum Marktführer.

Immer wissen, was da ist: Die eigene Werkstatt ist für viele Hobby-Heimwerker ein Traum. Damit dieser aber nicht zu einem wahren Alptraum der Unordnung wird, sind gutes Aufräumen und eine anständige Kategorisierung der Werkzeuge und Materialien geboten.

Die Werkbank ist das Kernstück der Werkstatt. Sie sollte in jedem Fall robust und standhaft sein. Foto: Nestor Bachmann / dpa-tmn

Karriere: Das Internet vergessen lassen? Personaler googeln gerne nach Bewerbern. Wie bekommt man Negatives wieder weg?

Der Sport trumpft topaktuell mit sieben Seiten auf, zur Fußball-Bundesliga, Handball-WM und Wintersport.

