An diesem Comedian sollten Familien sich ein Beispiel nehmen

Essen. Comedian Troy Hawke verteilt überall Komplimente. Das ist auch in der Klasse der Tochter unseres Autors angekommen – Zeit für mehr Warmduschen!

Sie haben heute sicher noch nicht warm geduscht, also im metaphorischen Sinn ganz sicher nicht. Wir alle sollten uns ein Beispiel an der Hygiene nehmen, die von der Klasse meiner Tochter gepflegt wird. Die Psychohygiene versteht sich.

Sie machen dort jetzt ein bisschen das, wofür auch der britische Comedian Troy Hawke bekannt ist, auf dessen Instagram-Seite ich neulich viel zu viel Zeit verbracht habe. Dort postet er, stets in ein lilafarbenes Seiden-Jacket gehüllt, Videos, in denen er Passanten auf der Straße anspricht und ihnen an Originalität nicht zu überbietende Komplimente zuwirft.

Da wird dann zum Beispiel ein alter Herr in Jeans angehalten mit den Worten: „Sir, you are an aquamarine blue jeans field of dreams“, ein „blaugrünes Feld der Träume“ also. Einem anderen wird zugerufen: „You have a marvellous weight distribution between your feets, Sir“. Wurden Sie schon mal für die fabelhafte Gewichtsverteilung bei ihrem Gang gelobt? Hawke versprüht also überall Warmwasser.

„Warmduschen“ in der Klasse: Wer bekommt schon nicht gerne schöne Komplimente?

„Warmduschen“, so wird es nämlich genannt, wenn ein Kind in der Mitte eines Stuhlkreises sitzt und von allen Kindern ein Kompliment bekommt. Die sind dann vielleicht nicht ganz so bekloppt wie von Hawke, aber wer bekommt nicht gerne gesagt, man sei ein guter Freund oder es mache Spaß, mit einem Zeit zu verbringen?

WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako erzählt seit 2014 aus seinem Leben als Familienvater im Ruhrgebiet. Foto: FMG / Catharina Maria Buchholz

Erfahren von diesem regelmäßigen „Warmduschen“ in den ersten Klassen hatte ich jetzt auf dem Elternabend. Und statt die mittlerweile irren Kosten für die irgendwann anstehende Klassenfahrt, das neue Hausaufgaben-Konzept oder dem fehlenden Zebrastreifen an einer durch Elterntaxis besonders gefährdeten Ecke ist es jenes Warmduschkonzept, das am Ende des Abends bei mir am meisten hängengeblieben ist.

Ich bin fest überzeugt, wir alle sollten seltener kalt duschen, ein bisschen mehr sein wie Troy Hawke. Sie, liebe Leserinnen und Leser, verfolgen diese Kolumne wirklich mit einem einzigartigen Augenglanz – just marvellous!

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako ist 2014 mit Anfang 20 Vater geworden. Seitdem erzählt der Essener in seiner Kolumne – immer mit einem Augenzwinkern – von dem chaotischen Leben mit seiner Familie.

