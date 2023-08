Ausflugtipps fürs Ruhrgebiet: Die fünf schönsten Hofläden

Der „Spargelhof Schulte-Scherlebeck“ in Herten bietet weit mehr als nur Spargel. Familien können Beeren zum Beispiel auf den Feldern selbst pflücken oder einen entspannten Nachmittag im Café verbringen.

Essen. Regionale Produkte, Tiere, Cafés und Felder zum Selbstpflücken: Diese fünf Hofläden sind das perfekte Ausflugsziel für Familien im Ruhrgebiet.

Fast jeder legt heute Wert auf gesundes, regionales Essen. Eine der besten Möglichkeiten, es zu bekommen, ist der Einkauf beim Erzeuger: Hofläden finden sich auf den Bauernhöfen in jeder Stadt. Zeit für eine kleine Landpartie.

Und die kann man mit einem Erlebnistag auf dem Bauernhof verbinden, denn sehr viele Höfe im Ruhrgebiet und der Region lassen sich bei Ackerbau und Viehzucht allzu gern auf die Finger schauen. Sei es der Kürbishof, der Apfelbauer oder der integrative Bauernhof in Dortmund. Fünf Beispiele.

Für Selbstpflücker und Genießer: Spargelhof Schulte-Scherlebeck in Herten

Von Äpfeln und Himbeeren aus eigenem Anbau über hausgemachte Konfitüren und Säfte bis zu Torten und Broten aus der Backstube: Der Hofladen des „Spargelhof Schulte-Scherlebeck“ bietet weit mehr als nur Spargel. Der Hof, der im 13. Jahrhundert das erste Mal erwähnt wurde und seitdem in Familienbesitz ist, liegt in Herten, im nördlichen Ruhrgebiet und mitten in der Natur.

>>> Lesen Sie hier: Ausflugtipps NRW: Mit dem Fahrrad zu den schönsten Gärten

Im Sommercafé lassen sich von April bis Ende Oktober die süßen Backwaren sowie herzhafte Flammkuchen auch direkt vor Ort genießen. Äpfel, Birnen, Brombeeren, Kürbis und Co. können – je nach Saison – auf den Feldern von Besucherinnen und Besuchern selbst geerntet werden.

Öffnungszeiten: bis Ende Oktober wochentags (außer di) von 9-18 Uhr, sa & so ab 8 Uhr, Scherlebecker Straße 435, Herten, www.spargelhof-schulte-scherlebeck.de

Brot, Säfte oder Fleischwaren: Der „Buchholzhof“ in Mülheim hat ein riesige Auswahl an regionalen Produkten. Foto: Lars Heidrich / Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Köstlichkeiten der Natur: Buchholzhof in Mülheim

Das Wörtchen Hofladen ist in diesem Fall eine glatte Untertreibung: Supermarkt wäre der passendere Begriff im Falle des Buchholzhofs in Mülheim, an der Grenze zu Essen-Werden. Gerade jetzt zur Apfelernte ist die Auswahl geradezu überwältigend, denn Familie Unterhansberg hat etwa 4000 Bäume, deren knackige Früchte handgepflückt wurden und auf ihre Abnehmer warten.

Natürlich gibt es auch Brot, Säfte, Wurst- und Fleischwaren sowie Weine, eben ein volles Sortiment aus dem, was die Natur uns schenkt. Natürlich richtet sich das Angebot nach der Saison, im September ist Kürbis-Zeit, im Oktober ist Einkellerungszeit für Kartoffeln, im November kann man sich Martinsgänse reservieren.

Der Hofladen ist geöffnet: mo-fr. 8-18.30 Uhr, sa 8-18 Uhr, so. 11-16 Uhr. Am Buchholz 13, Mülheim

Besondere Bauernhof-Tiere leben auf einem Hof in Düsseldorf: Mit den „Rheinland-Alpakas“ kann man Spazieren gehen oder sie für Fotoshootings buchen. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Hof mit Flauschfaktor: Rheinland-Alpakas in Düsseldorf

In Düsseldorf lässt sich ein Hof finden, auf dem keine klassischen Bauernhoftiere leben: Vor mehr als zehn Jahren haben sich Michaela und Detlef Maluche während ihres Südtirol-Urlaubs in Alpakas verliebt. Heute halten sie selbst 14 der flauschigen Tiere.

Besucherinnen und Besuchern können mit den Rheinland-Alpakas – insgesamt acht Stuten und sechs Wallachen – die außergewöhnliche Namen wie „Tuna de Camana“, „Inca“ oder „Miguel de Oro“ tragen – Spazieren gehen oder einige Stunden zusammen mit ihnen auf der Weide verbringen. Die Tiere lassen sich auf für besondere Foto-Shootings, etwa für Hochzeitsbilder, buchen.

Termine für die Alpaka-Erlebnisse müssen per Mail an email@rheinland-alpakas.de oder telefonisch unter der 01773107272 angefragt werden. Alle Infos unter: www.rheinland-alpakas.de

Im Herbst beginnt wieder die Kürbiszeit. Ein besonders guter Anlaufpunkt: der Hof Ligges in Kamen. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Kürbis-Paradies: Hof Ligges in Kamen

Es ist ein wahres Kürbis-Paradies, das sich in den kommenden Wochen wieder auftut auf dem Hof Ligges, dem Kürbishof in Kamen. Man darf schwelgen zwischen Hokkaido, Butternut, Muscade de Provence, Spaghettikürbis, Baby Bear, Gelber Zentner, Rote Warze, Trombolina D’Albenga und wie sie alle heißen. Kürbisbäuerin Ute Ligges liefert gleich bodenständige, aber auch ausgefallene Rezepte dazu.

Und Kinder können sich hier im September und Oktober beim Kürbisschnitzkurs schon optimal auf Halloween vorbereiten.

>>> Lesen Sie hier: Preis-Check: Warum eine Kugel fast zwei Euro kostet

Der Hofladen öffnet mo-fr, 9.30-13 u. 15-18 Uhr, sa 9.30-16 Uhr, so. 11-16 Uhr, Afferder Str. 1, Kamen, 02307-38896. Schnitzkurse und Koch-Events im Netz: hof-ligges.de

Der „Schultenhof“ in Dortmund folgt einem besonderen Konzept. Hier arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Ein Hof fürs Miteinander: Schultenhof in Dortmund

In Dortmund Brünninghausen arbeiten mehr als 40 Menschen mit und ohne Behinderung auf einem Öko-Bauernhof Hand in Hand: Der Schultenhof ist ein sehr gelungenes Beispiel dafür, wie Integration, ökologische Landwirtschaft und hoher Freizeitwert harmonieren. Denn hier können Kinder den Hühnern und Schweinen zuschauen – während die Eltern im Café sitzen. Der Spielplatz wird gerade renoviert.

Der Hofladen hat di-do 10-18 Uhr geöffnet, fr&sa 10-19 Uhr, so 10-15 Uhr. Das Café so bis 18 Uhr. Stockumer Str. 109, DO, 0231/79 22 01 14, schultenhof-dortmund.de

Oft gelesene Texte aus dem Wochenende:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende