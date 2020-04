Brettchen fürs Schnittchen - Brettchen-Museum aus Bottrop

Wir haben an dieser Stelle schon sehr besondere Museen vorgestellt. Da kann man jedes Mal staunen, für was alles Sammler-Herzen höher schlagen: Magnete, Fingerhüte, Industrielacke. Aber es geht noch skurriler.

Insbesondere, wenn man sich bei den virtuellen Museen umschaut, die es also nur im Internet gibt. Da wäre zum Beispiel das Bananenaufkleber-Museum aus Kassel, das erklärt, eine stolze Sammlung von 5630 Exponaten zu besitzen – alles Bananenaufkleber (b-a-m.de). Oder das Röhren-Museum aus München. Es hat zwar nur halb so viele Ausstellungsstücke wie das Bananenaufkleber-Museum, aber so ein Rohr, ob Gleichrichter oder Sperrröhre, ist ja auch um einiges größer (roehren-museum.de). Und dann gibt es noch das „Deutsche Brettchen-Museum Bottrop“.

Die Ruhrgebietsstadt ist ja eigentlich bekannt für das Museum „Quadrat“ mit den Werken des berühmten Bottropers und Bauhaus-Künstlers Josef Albers. Aber auch das Brettchenmuseum hat seine Besucher. Dabei geht es nicht um „Bretter, die die Welt bedeuten“ (so lautete mal der Titel einer Brettspielausstellung im Kölnischen Stadtmuseum), auch nicht um das Brett vorm Kopf, sondern das, was uns am Morgen die Stulle serviert: das Frühstücksbrettchen.

Für eine Bauernkruste genau richtig: Dieses rustikale Holzbrett. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

„Untrennbar mit dem Butterbrot verbunden, ist für viele Schnittchen-Liebhaber die Servierform“, steht auf der Internetseite geschrieben. „Traditionell wird die liebevoll zubereitete Schnitte auf einem kleinen hölzernen Brettchen (heute oft auch Plastik) serviert. Diese Brettchen sind zudem meist mit allerlei schönen Verzierungen versehen. Doch solche wunderschönen Brettchen gibt’s heute leider nur noch selten. . .“ Und deshalb entstand die Idee für ein virtuelles Brettchen-Museum. Da wäre zum Beispiel das Foto von diesem Ausstellungsstück: „Brettchen mit ,Indisch Blau’-Dekor (beidseitig), undatiert, 21,9 x 11,9 cm, rechteckig“. Indisch Blau? Das ist das traditionelle Porzellanmuster mit Ranken und Blüten. Aber im Gegensatz zu Porzellan zerkratzt so ein Brettchen schneller – die Messerspuren lassen eine rege Stullenschmiererei vermuten. Auch ein Brett mit Brandfleck ist dabei. Andere Brettchen zeigen eine Fuchsjagd („mindestens 80 Jahre alt“), Blumen oder Pumuckl.

Es gibt wahrlich schönere Museen mit wertvolleren Ausstellungsstücken. Aber amüsant ist es schon zu erfahren, warum jemand sich dieser Leidenschaft hingibt.

Wir haben das Museum angeschrieben. Keine Reaktion. Aber der Name des Gründers ist dort sehr wohl noch zu lesen: Alexander Hüsing. Und im Archiv unserer Zeitung wurden wir fündig. Da erklärte er in einem Gespräch 2006, dass alles nicht mit dem Brettchen, sondern mit einer Aktion zur Rettung des Butterbrots begann – als Gegenbewegung zu Müsli, Bagel & Co.: „Es war im Prinzip eine Schnapsidee. Ich war eigentlich auf der Suche nach einer Internetadresse für meine private Homepage und bin dann darauf gekommen, dass die Domain butterbrot.de noch frei war. Die habe ich mir dann gesichert, und dann ging es los im Freundeskreis. Es kamen immer wieder Sprüche, wenn meine Internetseite nun schon www.butterbrot.de heiße, dann müsste da ja wenigstens auch was mit Butterbrot drauf.” Und so veröffentlichte er zunächst Butterbrot-Rezepte, bevor er mit einer Foto-Galerie die Brettchen präsentierte.

Früher Brettchen, heute Einhörner

Was Alexander Hüsing wohl heute macht? Wir haben nachgeforscht: Der 45-Jährige widmet sich nicht mehr den Brettern, sondern den Einhörnern. „Wann endlich grasen Einhörner an der Emscher“ – unter diesem Titel hat der Journalist im vergangenen Jahr ein Buch über Start-ups im Ruhrgebiet herausgegeben (Henselowsky u. Boschmann, 272 S., 9,90 €). Darin ermutigt er die Menschen im Revier, neue Firmen zu gründen. Er selbst hat 2007 das Internetportal deutsche-startups.de ins Leben gerufen, auf dem er Tipps für Gründer gibt – auch in der Corona-Krise, unter der Selbstständige besonders leiden.

Über die Seite erreichen wir den heutigen Wahl-Berliner. „Ich kann dazu nichts sagen“, wehrt er am Handy ab. Der Start des Brettchen-Museums sei schon so lange her... Vielseitig interessiert ist der einstige Brettchen-Mann auf jeden Fall, im Internet ist von einer weiteren Leidenschaft von ihm zu lesen, die ebenfalls museumsreif ist: Batman-Comics.

>>> Leseraufruf: Schicken Sie uns Ihre Brettchen-Fotos

Jedes Frühstücksbrettchen hat seine Geschichte. Erzählen Sie uns die Ihres Brettchens. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Besitzen Sie auch ein Brettchen, auf dem Sie morgens am liebsten Ihr Schnittchen schmieren? Mailen Sie uns ein Foto davon und erzählen uns die Geschichte dazu: War das Brett ein Geschenk? Warum mögen Sie es so sehr? Aus welchem Material ist es? Und welche Stulle legen Sie besonders gern darauf ab?

Die lustigsten und schönsten Brettchen-Geschichten veröffentlichen wir. Bitte mailen Sie uns bis zum Mittwoch, 22. April 2020, Ihre Bilder – gerne von oben fotografiert, so wie in unseren Beispielen, und/oder mit Ihnen zusammen. Und schreiben Sie uns bitte ein paar Zeilen dazu an (Betreff: Schnitt-Stelle): lebenundfamilie@waz.de