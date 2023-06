Cover-Hits: Wenn die Kinder über Bargeld singen

Essen. Spongebob sorgt im Hause unseres Autors für musikalische Allgemeinbildung - so wie bei ihm damals die Schlümpfe. Über Umdichtungen großer Hits.

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako ist 2014 mit Anfang 20 Vater geworden. Seitdem erzählt der Essener in seiner Kolumne – immer mit einem Augenzwinkern – von dem chaotischen Leben mit seiner Familie.

Ich habe mit elf Jahren ernsthaft angefangen Musik zu hören. Und bevor ich mich noch ernsthafter in eine musikalische Sparte eingenistet hatte, konnte ich die Charts herunterbeten. Dass man aber auch viele Melodien kennt, die vor 2003 in den Charts waren, dürfte vor allem an kleinen blauen Männchen mit weißen Mützen liegen: Diverse Schlumpf-Coverversionen von 90er-Hits, Mixe wie „Die Schlümpfe - Tekkno ist cool Vol. 1“, rotierten in unserer Sound-Anlage. Die Zwerge mit den Heliumstimmen sind bei unseren Kindern allerdings nicht so beliebt. Dafür ein gelber Schwamm mit nicht weniger charakteristischer Stimme – und dem gleichen Talent, Hits obskur umzudichten.

Wenn die Synchronsprecher von „Spongebob Schwammkopf“ Helene Fischers „Atemlos“ zu „Bargeldlos“ machen und der gierige Schnellrestaurant-Besitzer Mr. Krabs Propaganda gegen die EC-Karte macht („Plastikgeld ist totes Geld, banal und steril/So zahlt nur ein Stockfisch ohne Herz und Gefühl“), dann trifft er nicht nur – eines deutschen Mega-Hits würdig – das Lebensgefühl unseres bargeldverliebten Landes. Vor allem bringt er meine Tochter dazu, ihre eigene Choreographie auf der Wohnzimmercouch zu entwickeln.

Familienbande Foto: FMG / Catharina Maria Buchholz

Über die Ästhetik tanzender Quallen

Nicht weniger beliebt ist „Gary, Gary, Bade“, in dem Spongebob Schwammkopf seine miauende Haus-Schnecke auf die Melodie von „Cherry Lady“ (von Capital Bra, nicht von Modern Talking) zum Gang in die Badewanne bewegen möchte. Oder auch „Schwing dein Hinterteil“, wo nicht wie im Original („Gangnam Style“ von Psy) eine „sexy Lady“ besungen wird – sondern die unvergleichliche Ästhetik tanzender Quallen.

Der Schwammkopf sorgt für musikalische Allgemeinbildung in diesem Haushalt. Wenn meine Kinder also später auf einer Party sind und da „Hits aus den 2010ern“ aus den Boxen dröhnen, dann werden sie problemlos mitmachen können – nur vielleicht eher tanzen wie eine Qualle statt eine „sexy Lady“. Aber da habe ich als Vater so wenig gegen wie die Schlümpfe gegen Tekkno.

