Das sind die Talente des modernen Mannes

Essen. Der moderne Mann engagiert sich selbstverständlich viel im Haushalt. Aber so richtig gut macht er eigentlich nur eine Sache, weiß unser Autor.

Eine Knifte, Tomaten und Gurken, eine Kleinigkeit zum Naschen – in der Pausenbrotdose können sich die gleichen Dinge befinden, mit der sie die Mama befüllt. Aber doch wird all das seltener aufgegessen, wenn der moderne Mann für den Inhalt verantwortlich ist. Liegt es daran, dass das Auge mitisst, und seine Brothälften so asynchron sind wie die Ärmel der T-Shirts und Pullover, die er gefaltet hat? Ja, der moderne Mann wäscht im Akkord. Aber er verwechselt die schwarzen Socken von Mutter und Sohn. Oder packt ein weißes T-Shirt mit den pinken Klamotten in die Maschine.

Der moderne Mann hinterlässt die Küche in seltensten Fällen mit Abwasch und dreckiger Ablage. Aber der Lappen will in seiner Hand einfach nicht zur Küchenrückwand vorrücken. Natürlich saugt der moderne Mann auch den Boden, er denkt mittlerweile sogar an die Ecken und Kanten, verrückt Möbelstücke und räumt zuvor Kinderspielzeug weg. Aber er würde nicht auf die Idee kommen, vorher auch noch die Regale abzustauben. Und wenn er das Badezimmer putzt, dann fehlt da der Glanz. Weil er doch wieder den falschen der 14 verschiedenen Reiniger für die Wandfliesen ausgewählt hat.

Der modere Mann hat vor allem eins: einen Hang zur Asynchronität

Auch sucht der moderne Mann fast täglich Outfits für seine Kinder heraus. Aber dann greift er allzu oft zu der Hose, die sich eigentlich längst im Altkleidercontainer befinden sollte. Salat-Saucen macht er wohl ganz gute. Nur wäscht er die Salatblätter so schlampig, dass die Familie zahlreiche schlabbrige Blätter entdeckt, wenn sie sich den Salat auf den Teller tut. Der moderne Mann putzt die Fenster – aber hinterlässt Streifen. Er geht einkaufen – und vergisst die Butter. Er macht das Bett – und zeigt seinen Hang zur Asynchronität noch mehr als bei Pausenbrot und Wäsche.

Aber was der moderne Mann kann, das ist, den Müll herauszubringen. Da macht ihm wirklich keiner etwas vor! Das beherrscht er mit Perfektion – und mindestens so gut wie der unmoderne Mann.

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako ist 2014 mit Anfang 20 Vater geworden. Seitdem erzählt der Essener in seiner Kolumne – immer mit einem Augenzwinkern – von dem chaotischen Leben mit seiner Familie.

