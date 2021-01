Der große Spiele-Test: Solo-Spaß mit Gesellschaftsspielen

Essen. Immer mehr Brettspiele für Kinder und Erwachsene kann man auch alleine spielen. Aber macht das Spaß? Der große Spieletest.

Bei Gesellschaftsspielen benötigt man eigentlich genau das, was der Name einfordert: Gesellschaft. Aber die ist nicht immer vorhanden, weil man coronabedingt auf Abstand geht, weil man Single ist und die Freunde keine Zeit haben, oder weil man in eine Familie voller Spielmuffel geboren wurde. Doch die Verlage haben das erkannt und bieten immer mehr Titel an, die man auch gut alleine spielen kann. Aber macht das auch Spaß?

Ich habe es ausprobiert – und mir Solo-Spielabende gegönnt. Bei manchen Partien habe ich mitspielende Freunde und Familienangehörige sehr vermisst, bei anderen habe ich jede Ablenkung als störend empfunden, weil mich das Ganze gepackt hat und ich unbedingt das Ziel erreichen wollte. Hier nun das Ergebnis meines Solo-Spieltests.

Flügelschlag - ein großer Spaß für eine Gruppe. Aber für Singles?

„Flügelschlag“ zählt zu meinen Lieblingsspielen. Ich bin schon ein paar Mal mit den Spielfreudigen in meiner Familie den gefiederten Wettstreit angetreten. Aber macht so eine Partie auch alleine Freude? Da sich dabei sowieso jeder stark auf sein eigenes Spielfeld konzentriert, ist es vorstellbar. Ich ziehe die zusätzliche Anleitung für das Solo-Spiel mit der Aufschrift „Automa“ hervor – so heißt mein neuer Gegner, wenn es darum geht, als Vogelliebhaber möglichst viele Arten zu sammeln.

Flügelschlag - das Ziel ist es, möglichst viele Vogelarten mit besonderen Fähigkeiten zu sammeln. Foto: Feuerland-Spiele

Ich erinnere mich: Die Erklärung ist bei diesem Spiel recht langweilig und teils auch unverständlich geschrieben. Wir waren vor der ersten Partie froh, dass wir ein kurzweiliges, zehnminütiges Erklärvideo im Internet gefunden hatten (Better Board Games). Auch die Ergänzung für das Solo-Spiel ist da nicht besser. Dazu schaue ich mir ein rund 14-minütiges Video im Netz von „Brettspiel-Guru“ an. Verstanden!

Automa bekommt kein eigenes Spielfeld – und auch keinen Wurm oder eine Maus als Futter. Aber er darf trotzdem Vogelkarten sammeln und Eier. Das gibt alles später Punkte. Mit Extra-Karten für diesen imaginären Gegner werden seine Züge nach Zufallsprinzip geleitet. So bekommt er zum Beispiel das Amerikanische Blässhuhn, während ich ganz bewusst den Scherenschwanz-Königstyrann aus der so genannten Vogeltränke einfange – der Vogel, der auch den Spielkarton ziert, bringt am Ende satte acht Punkte.

Das als „Kennerspiel des Jahres 2019“ ausgezeichnete Spiel „Flügelschlag“ zeigt lediglich Vögel aus dem Herkunftsland der Autorin: Nordamerika. Es gibt allerdings Erweiterungen mit Arten aus Europa oder aus Ozeanien. Schön ist: Man erfährt etwas über die Welt der Vögel – ein bisschen mehr Information wäre noch besser gewesen. Aber auf jeder Karte ist zumindest die Spannweite vermerkt sowie ein wissenswerter Satz, wie der zu den Gänsegeiern: „Die kahlen Köpfe dieser Vögel helfen ihnen bei der Thermoregulation.“ Wieder was gelernt.

170 Vogelkarten - und auf jeder steht etwas Wissenswertes

Bei diesem Spiel gefällt mir – und auch bei der Solo-Variante –, dass sich jede Partie etwas anders gestaltet, da die 170 Vögel unterschiedliche Fähigkeiten haben und so den Spielablauf verändern. Ein bisschen Glück ist dabei, aber auch eine schöne Portion Strategie. Im Gegensatz zu einem Spiel mit mehreren Personen kann man bei der Solo-Variante leider nicht erahnen, wie man dem Gegner einen Zug verbauen kann, indem man zum Beispiel ein für ihn wichtiges Futter aus dem Vogelhäuschen entfernt. Das steigert nicht gerade das Gefühl eines spaßigen Wettstreits.

Am Ende zähle ich die Punkte – und siehe da: Ich habe den Schnabel vorn! Zumindest beim Solospiel-Schwierigkeitsgrad „Adlerküken“ und „Adler“. Wählt man vor dem Spiel die höchste Schwierigkeitsstufe, den „scharfäugigen Adler“, bekommt der imaginäre Gegner mehr Punkte für seine Karten. Hätte ich mich für diese Profi-Variante entschieden, wäre er mir bei dieser Partie glatt davongeflogen. Ich verlange eine gefiederte Revanche!

Das Spiel, das ich für eine Gruppe sehr empfehlen kann, die nicht nur aus Gelegenheitsspielern besteht, lässt sich somit durchaus alleine bestreiten. Aber überzeugt hat mich die Solo-Variante nicht. Automa wirkt wie ein blutleerer Automat. Mir hat das freundschaftliche Gegeneinander und das gesellige Miteinander gefehlt, insbesondere der Jubel meiner Nichte, wenn sie einen Vogel mit besonders guten Fähigkeiten auf ihrem Spielfeld landen lässt.

Flügelschlag, Verlag: Feuerland, Autorin Elizabeth Hargrave, ab 10, 1 bis 5 Spieler, ca. 60 Minuten ohne Aufbau, ca. 39,99 €; Erweiterungen: ab ca. 24,99 €

Speedy Roll: Ein Spiel für die jüngsten Strategen

Wenn Kinder zusammen ein Brettspiel spielen, ist eine Frage immer ganz wichtig: Wer darf anfangen? Hier kann es jedoch stets heißen: Ich!

Speedy Roll: Statt eines Würfels gibt es einen Fusselball, den Igel. In seinen Stacheln verfangen sich Blätter, Pilze und Äpfel. Foto: Hanna Haböck / Speedy Roll

Bei „Speedy Roll“ können sich eigentlich vier Kinder ab vier Jahren ein Rennen geben. Oder man schließt sich als Team zusammen. Oder man tritt eben alleine als Igel an gegen… Nein, nicht gegen den Hasen, schließlich handelt es sich hier nicht um den Spieleklassiker „Hase & Igel“. Der Gegner ist der Fuchs. Schafft es der Igel ins sichere Versteck, bevor der Fuchs ihn fängt?

Mit Holzfiguren bewegt man sich über das Spielfeld. Das ist noch nichts Besonderes. Aber diese Würfelvariante, die ist neu: Es handelt sich um einen kleinen Ball, den so genannten Fusselball. Das ist der Igel. Der hat zwar keine Stacheln, an ihm bleiben trotzdem Blätter, Pilze und Äpfel hängen. Die Klettverschlusstechnik macht es möglich. Also: Ein Kind nimmt den kleinen Ball und lässt ihn möglichst geschickt über den (Wald)boden im Kinderzimmer rollen.

Nicht Hase und Igel. Hier treten Igel und der Fuchs das Rennen an

Was und wie viel hat der Igel eingefangen? Zwei Äpfel und einen Pilz. Also darf er drei Felder vorgehen. Aber aufgepasst. Nur wenn er zum Beispiel ein Blatt hat, darf er auch auf ein Blattfeld gehen. Und so muss der kleine Igel schon genau überlegen, ob er erst über die zwei Äpfelfelder vorgeht und dann den Pilz einsetzt – oder lieber umgekehrt. Je nach Zug-Kombination kommt man weiter. Da ist vorausschauendes Denken gefragt! Schließlich naht der Fuchs – er geht automatisch nach jedem Igel-Zug zwei Felder vor. Und damit kommt er immer näher.

Speedy Roll - Kinderspiel des Jahres 2020. Foto: Hanna Haböck / Speedy Roll

„Speedy Roll“, das im vergangenen Jahr als „Spiel des Jahres“ in der Kategorie „Kinderspiel“ das Rennen gemacht hat, kann ein kleines Kind nach einer Anleitung der Erwachsenen sehr gut alleine spielen. Hat es irgendwann den Dreh raus, können die Bedingungen erschwert werden: Dann wird der Igelball nur geschnippt oder mit geschlossenen Augen gerollt.

Oder der Fuchs wird flott und zieht jedes Mal drei statt zwei Felder vor. Für Abwechslung sorgt auch das Spielfeld. Denn es besteht aus sieben Einzelteilen – vorne und hinten bedruckt – die man unterschiedlich zusammenlegen kann und somit auch neue Wege schafft. Und für alle, die Wert auf eine pädagogische Komponente legen: Das Spiel fördert die Feinmotorik sowie das vorausschauende und strategische Denken. Aber das Wichtigste: Spaß macht es auch!

Speedy Roll, Verlag: Piatnik, Autor Urtis Šulinskas, ab 4, 1 - 4 Spieler, ca. 15 Minuten, ca. 26,90 €

Dreamscape: Ein Spiel für Unermüdliche

Wenn etwas zum Einschlafen ist, dann ist das ja meist nicht als Kompliment gemeint. Aber beim Spiel „Dreamscape“ geht es genau darum: schön zu schlummern und in wunderbaren Träumen zu versinken.

Im Gegensatz zu den Geschichten von vielen Spielen, bei denen etwa mutige Kämpfer gegen feuerspeiende Drachen und blutrünstige Monster antreten, sind diese Welten vergleichsweise harmlos: Dort gibt es Wasserfälle, hier Kaninchen und da eine Glitzerquelle. Es sei denn, man wählt das Spiel für Fortgeschrittene – die Albtraumvariante. Und auch beim Solo-Spiel kommt man nicht ohne das rote Männchen mit dem Totenschädel aus, das einem die schönsten Träume vermiesen möchte.

Dreamscape von Huch! Foto: Hutter Trade

Jeder Spieler versucht, so genannte Traumsplitter zu sammeln, um daraus eine Traumlandschaft zu erschaffen. Dafür gibt es bei diesem schön gestalteten Spiel keine Siegpunkte, sondern Schlummerpunkte. Man durchläuft mehrere Spielphasen und -runden, man zieht Traumkarten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, es gibt Schlüssel-Bewegungen, spezielle Fähigkeiten der Orte, also der Spielfelder, und, und, und. Das steht alles in der Anleitung, die mit vielen Bildern vergleichsweise übersichtlich wirkt. Die Mechanismen sind auch nicht so komplex wie etwa bei „Terraforming Mars“, das man ebenfalls solo spielen kann, oder gar „Die Legenden von Andor“. Aber es ist auch leider überhaupt nicht so, dass man kurz liest und sofort mit Spaß loslegt, wie etwa beim Kartenspiel „Die Crew“ – „Spiel des Jahres 2020“.

Ich verbringe den Feierabend damit, das Spiel aufzubauen, die Anleitung zu lesen, dann noch die für Fortgeschrittene und die mit den Solo-Regeln – und bin danach schon so ermüdet, dass ich wirklich schlummern möchte. Am nächsten Morgen gehe ich ausgeschlafen ans Werk – und bin schnell frustriert. Wie war das noch mal mit dem Herrn der Albträume? Darf er jetzt wirklich alle Splitter einfach so sammeln? Und kann das sein, dass er mir bei den Schlummerpunkten wirklich so weit voraus ist?

Der Spielmechanismus macht mir keine Freude

Ich versuche, eine Traumlandschaft zu bauen, was mir gelingt, indem ich mit den farbigen runden Traumsplittern die Abbildung auf meiner Karte „Die Bärenbucht“ auf meinem Traumlandschaftstableau nachbaue. Aber der einfache Spielmechanismus bereitet mir nicht wirklich Freude.

Wieder muss ich bei den Solo-Regeln nachlesen, und noch mal. Ich möchte doch spielen und keine Regeln auswendig lernen!

Das Spiel ist nicht zum Einschlafen. Nein, es wirkt wie eine schlaflose Nacht, bei der man sich hin- und herwälzt. Man kennt das ja: Wer in diesem unzufriedenen Zustand verharrt, wird nicht mehr selig einschlummern. Da ist es besser, aufzustehen und zu hoffen, dass man später noch mal in das Land der Träume abtauchen wird. Und so mache ich das auch bei „Dreamscape“, ich spiele nicht zu Ende, ich stehe auf, packe die ganzen Karten, Spielfelder und Steinchen wieder ein und werde der Träumerei lieber noch mal eine Chance geben, wenn die spielfreudige Familienrunde wieder beisammen ist. Allein machen andere Spiele mehr Spaß.

Dreamscape, Verlag: Huch. Autor: David Ausloos, ab 12, 1 - 4 Spieler, laut Verlag 25 Minuten pro Person plus Aufbau, ca. 36,99 €, mehrere Erweiterungen ab ca. 15,60 €

Sherlock Holmes beratender Detektiv: Großer Spaß für Krimi-Fans

Auf den ersten Blick erinnert das Spiel an den Klassiker „Scotland Yard“, auch hier gibt es eine Karte von London, allerdings aus dem Viktorianischen Zeitalter. Räuber und Mörder treiben in den dunklen Gassen ihr Unwesen. Immer dicht gefolgt vom größten Ermittler aller Zeiten: Sherlock Holmes.

Sherlock Holmes beratender Detektiv - da löst man gerne Fälle. Foto: Asmodee

Als beratender Detektiv kann man zehn verschiedene Fälle lösen – entweder als Gruppe, die sich berät, oder eben allein. Würfel oder Püppchen, mit denen man sich über ein Spielfeld bewegt, gibt es nicht. Die Karte von London ist wirklich schlicht und einfach eine Straßenkarte mit Hausnummern. In einem Adressbuch kann man herausfinden, wo Verdächtige wohnen und ihnen so quasi mit dem Zeigefinger einen Besuch abstatten – und herausfinden, wie weit sie es zum Tatort hatten.

Ich schaue in die Akte des ersten Falls: ein Mord an einem Waffenfabrikanten! Die Polizei denkt, er war das Opfer eines Raubüberfalls. Doch der Bruder des Ermordeten glaubt, da könnte mehr dahinterstecken, und beauftragt Sherlock Holmes. In der Fallakte stehen in spannend geschriebenen Texthäppchen Hinweise, denen man nachgehen kann. Bei diesem schön nostalgisch gestalteten Spiel geht es aber nicht nur darum, den Täter zu entlarven, sondern auch schneller als Sherlock Holmes zu sein, also mit möglichst wenigen Hinweisen den Fall zu lösen. Ich überlege: Was war das Motiv des Täters? Liebe und Eifersucht? Schließlich soll das Opfer eine Affäre gehabt haben. Oder hat den Mörder Gier angetrieben – nach Geld und Macht?

Wer die Zeitung liest, kommt weiter: In einer der alten Ausgaben der Times, die dem Spiel beiliegen, entdecke ich eine Spur, die ich weiterverfolgen will. Und siehe da, ziemlich schnell habe ich herausgefunden, wer die Geliebte des Opfers war. Es ist ein gutes Gefühl, dem Herrn auf die Schliche zu kommen. Aber steckt die Dame wirklich hinter dem Mord?

Schön nostalgisch gestaltetes Spielmaterial

Ich verfolge mehrere Spuren, lande in einer Sackgasse. Wer ist noch verdächtig, welches Alibi ist wirklich wasserdicht? Ich kombiniere und mache eher zufällig eine Entdeckung. Je näher ich dem Täter komme, desto mehr packt mich dieses Spiel. Warte nur, ich kriege dich!

Irgendwann bin ich mir sicher: Ich weiß, wer der Mörder ist! Am Ende der Fallakte stehen Fragen, die ich nun beantworten muss, denn das gibt Punkte. Einen Teil kann ich erklären, aber nicht alles. In einem Briefumschlag finde ich die Bestätigung: Ja, ich habe den Mörder überführt! Dann kommt die Ernüchterung: Im Vergleich zu Sherlock Holmes habe ich viel zu lange dafür gebraucht. Aber das spornt mich jetzt nur noch mehr an: Anstatt abends einen Krimi zu lesen oder im Fernsehen zu sehen, löse ich ab sofort lieber meine eigenen Fälle.

Sherlock Holmes – Beratender Detektiv, The Themse-Morde & andere Fälle. Verlag: Space Cowboys, ab 14, 1 bis 8 Spieler laut Karton, aber es könnten auch mehr mitmachen, mindestens 90 Minuten pro Fall, 49,99 €. Es handelt sich um eine überarbeitete Neuauflage von „Sherlock Holmes Criminal-Cabinet“ – Spiel des Jahres 1985, quasi der Vorläufer von den Escape-Spielen, siehe den Exit-Test unten.

Exit: Die Escape-Room-Reihe für zu Hause

Ein großer Spielspaß ist ja seit einigen Jahren, sich in einen Raum einschließen zu lassen, um dann geschickt, nachdem man einige Rätsel gelöst hat, wieder herauszukommen. Diese realen EscapeRooms haben coronabedingt geschlossen. Aber es gibt solche geheimnisvollen Denkspiele auch für zu Hause. Eine Reihe nennt sich: „Exit – das Spiel“.

Exit - Der verwunschene Wald – ist für Einsteiger gedacht. Aber auch Erwachsene müssen hier tüfteln. Foto: Kosmos

Bei der Partie „Der verwunschene Wald“ wird man gedanklich ebenfalls eingeschlossen, und zwar in eine Märchenwelt. Nur wenn man die Rätsel löst, findet man einen Ausweg. Ein Büchlein mit der Aufschrift „Es war einmal“ führt mich von einer kniffligen Aufgabe zur nächsten. Die Texte dazu sind nicht ganz so märchenhaft. Teenagern mag die auf jugendlich getrimmte Sprache vom coolen Wolf vielleicht gefallen, aber eigentlich tun die Worte auch fast nichts zur Sache. Bilder zeigen die Rätsel. Etwa vom gedeckten Tisch der sieben Zwerge, die nicht mehr wissen, wo ihr Platz ist, nachdem jemand mit ihrem Gäbelchen gegessen hat, mit ihrem Messerchen...

Wie lange lässt man sich Zeit, um ein Rätsel zu lösen?

Im Gegensatz zum Sherlock-Holmes-Spiel (siehe oben) kann ich nicht kreuz und quer ermitteln, ich muss erst das aktuelle Rätsel lösen, um weiterzukommen. Das kann schon frustrierend sein, wenn einem partout kein Lösungsweg einfallen will. Wie lange denkt man noch nach? Wann ist der Punkt gekommen, an dem man eine Hilfe-Karte zieht? Doch Vorsicht: Wer nicht nur aus Spaß an der Knobelei rätselt, sondern seinen Erfolg auch bewerten möchte, der muss das Ganze möglichst schnell lösen, mit wenigen Hilfekarten – das gibt am Ende die meisten Punkte.

Wer um die Ecke denken kann, ist hier im Vorteil. Habe ich ein Rätsel gelöst, freue ich mich über den Erfolg und erhalte drei Zahlen. Diese stelle ich auf der Decodierscheibe ein – und erfahre so eine weitere Nummer. Sie führt zum nächsten Rätsel.

Das Spiel hat wenig mit einem klassischen Brettspiel zu tun. Es ist eine schöne Knobelei, der man auch sehr gut alleine nachgehen kann. Natürlich wäre es hier und da schön, sich mit einem weiteren Mitspieler auszutauschen. Aber wenn man das Rätsel alleine schafft, freut man sich umso mehr.

Exit ist nicht nur für Kinder gedacht. Es gibt das Spiel in verschiedenen Varianten. „Der verwunschene Wald“ richtet sich an Einsteiger, andere Partien sind für Fortgeschrittene oder Profis. Dann muss man von einer einsamen Insel oder aus einem geheimen Labor fliehen.

Was nicht in die heutige Zeit passt: Das Spiel ist ein Wegwerfartikel, man kann es nur einmal spielen. Da man es teils knicken, zerschneiden oder bemalen muss, hätten auch Freunde keine Freude mehr daran. Ist der Fall gelöst, kommt es in die Tonne, so der Verlag. Immerhin gehört fast alles ins Altpapier.

Exit, Verlag: Kosmos. Autoren sind oft Inka und Markus Brand. Anfänger: ab 10, Fortgeschrittene: ab 12, für 1 - 4 Spieler, theoretisch auch mehr, ca. 90 Minuten, ab ca. 12,99 €.