Drehbuchautor: „Immer was los bei den Dortmundern“

Am Sonntag wie immer um 20.15 Uhr feiert die Kult-Krimireihe „Tatort“ ihr Jubiläum mit einer Doppelfolge („In der Familie”, Teil 2 am 6. Dezember). Mit dabei sind die Dortmunder „Tatort“-Ermittler – wir sprachen mit deren Stamm-Drehbuchautor Jürgen Werner (57).

Herr Werner, Sie haben das Konzept des Dortmunder „Tatortes“ entwickelt. Das Ergebnis hat den damaligen Oberbürgermeister Ullrich Sierau so empört, dass er Faber & Co. am liebsten aus der Stadt geworfen hätte. War das Schimanski-Déjà-vu kalkuliert?

Am Sonntag wie immer um 20.15 Uhr feiert die Kult-Krimireihe „Tatort“ ihr Jubiläum mit einer Doppelfolge („In der Familie”, Teil 2 am 6. Dezember). Mit dabei sind die Dortmunder „Tatort“-Ermittler – wir sprachen mit deren Stamm-Drehbuchautor Jürgen Werner (57). Foto: ARd

Jürgen Werner Da denkt man als Autor, im ersten Moment, das war’s, nie wieder Tatort . Es hilft dann doch sehr, wenn man einen Redakteur und Sender im Rücken hat, die auch nach dieser Empörung noch zu dem stehen, was sie mit entwickelt haben und klar sagen, wir gehen unseren Weg weiter. Was den großen Götz George betrifft, waren wir eher darum bemüht, alles zu sein, nur kein Schimanski 2.0 . Am Anfang bloß nicht zu viel Ruhrpott, zu viel von dem, wofür Schimanski stand. Ich finde, man sieht das den ersten Folgen an. Wir sind an einigen Stellen übers Ziel hinausgeschossen und waren in den Fällen vielleicht nicht mutig genug, obwohl Herr Sierau das anders sah. Es hat etwas gedauert, die Nervosität abzulegen und eine eigene Marke zu werden.

Duisburgs ehemaliger Oberbürgermeister Krings hatte das Gefühl, dass die Schimanski-Krimis das westliche Ruhrgebiet als deutsche Bronx darstellen. Inzwischen ist Kohle Nostalgie, und Stahl steht kurz davor. Wie nehmen Sie das Ruhrgebiet wahr?

Zu Anfang als eine hochspannende Region im Wandel. Mittlerweile als eine Region, die sich gewandelt hat und immer weiter verändert. Aber es wird sicher noch lange dauern, bis die Kohle ganz raus ist aus den Genen. Was ich persönlich gut finde. Die Kohle, der Stahl, hat die Menschen geprägt und einen ganz eigenen Charakter hervorgebracht. Aber auch das wird sich zwangsläufig verändern, was sicher genauso spannend und emotional sein wird wie der technologische Wandel.

Im Vordergrund steht Kriminalhauptkommissar Peter Faber, gespielt von Jörg Hartmann. Welche seiner Eigenschaften stehen für die Region?

„Du willst jammern? Hast du keinen Friseur, dem du das erzählen kannst?“ Das ist für mich immer noch Ruhrgebiet. Nicht nur Faber, vor allem auch Martina Bönisch verkörpert das für mich. Ehrlich, direkt, zupacken können und nicht rumjammern. Wie gesagt, das wird sich ändern, es gibt keinen Bergbau mehr, so wie sich auch Faber, Folge für Folge, verändert und dabei immer wieder Rückschläge erlebt.

Jürgen Werner (57), Drehbuchautor. Foto: Herby Sachs / WDR

Faber fühlt sich sichtbar in die Täter-Psychologie ein, spielt Gewaltszenen nach. Damit haben Sie als Drehbuchautor einen inzwischen oft kopierten Meilenstein der deutschen TV-Geschichte gesetzt.

Meilenstein ist ein großes Wort und die Fußstapfen, glaube ich, sind da etwas zu groß. Aber ich freue mich, dass es uns mit Tatort Dortmund gelungen ist, die Marke „Faber“ zu setzen. Faber hat Frau und Kind verloren, er war traumatisiert, hatte nur noch seine Arbeit. Er war, vor allem zu Anfang, innerlich tot, also hat er diese Leere mit den Gefühlen der Täter gefüllt. Sie zu jagen war der Strohhalm, an den er sich geklammert hat. Und es gibt kaum einen besseren Freund als einen, der dich vor dem Selbstmord bewahrt.

Fiktion bedeutet immer Stilisierung. Wie viel echte Polizeiarbeit steckt in Figuren und Methoden?

Wir bemühen uns, die Polizeiarbeit so gut es geht korrekt abzubilden. Aber du kannst im Grunde nicht „echte Polizeiarbeit“ erzählen. Das ist vor allem Schreibtischarbeit und es ist in der Regel eine höhere Anzahl an Personen, die gemeinsam ermitteln. Die Sprache ist oft eine andere, distanzierter, professioneller. Wir „verhaften“ nicht, wir „nehmen fest“. Wir achten auf Details, damit die stimmen. Aber wir versuchen auch den Einsatz des SEK zu vermeiden, obwohl der Einsatz ermittlungstechnisch notwendig wäre. Nur sie stehlen dann unseren Ermittlern die Show. Es ist ein ständiges Abwägen. Das gilt auch für unsere Figuren. Am Ende ist es Film, nicht mehr und nicht weniger.

Sie arbeiten mit dem Dortmunder Polizeipräsidium zusammen. Wie sieht die Kooperation aus?

Die Drehbücher werden gegengelesen, wir ändern, wenn es notwendig sein sollte. Oder fragen in bestimmten Situationen direkt nach, wie läuft das ab? Ich bin froh, dass es den Kontakt gibt, er hilft uns sehr.

Welchen Einfluss hat Jörg Hartmann auf die Modellierung seiner Rolle?

Wir Drehbuchautoren liefern ihm die Blaupause, er füllt die Figur mit Leben aus. Mittlerweile kennt Jörg Hartmann seinen „Faber“ besser als alle anderen. Ich persönlich höre ihm immer zu, wenn er der Meinung ist, „der Faber macht das so nicht…“

Die Dortmunder Ermittler treten so stark als Team auf wie in keinem anderen . Welche Idee steckt dahinter?

Eine Mordermittlung ist Teamarbeit. Oft mit weit mehr als nur vier Ermittlern. Das wollten wir aufgreifen. Näher an der Realität sein.

Was bedeutet es für einen Drehbuch-Autor, vier Figuren regelmäßig bedienen zu müssen?

Vor allem einen höheren Druck beim Schreiben! Du musst schneller erzählen, mehr Spuren legen, damit die Vier genug zu ermitteln haben. Hinter jeder Figur steckt ja auch ein sehr guter Schauspieler, eine Schauspielerin, die Spielmaterial brauchen. Dann kommt noch hinzu, dass wir konsequent aus Sicht der Ermittler erzählen. Das macht es schwer, die emotionale Seite des Täters, der Täterin, zu erzählen, in die Tiefe zu gehen, Spannung zu erzeugen. Manche Autoren „mogeln“ da mittlerweile ab und zu. Ich finde, die Vorgaben zwingen einen dazu, anders zu denken, neue Wege zu finden. Das

Das Team des Tatorts aus Dortmund: Die Schauspieler Jörg Hartmann (l-r, Peter Faber), Aylin Tezel (Nora Dalay), Anna Schudt (Martina Bönisch) und Rick Okon (Jan Pawlak). Kommissarin Nora Dalay ermittelt nur noch in der aktuellen Doppelfolge. Darstellerin Aylin Tezel hat sich entschieden, den "Tatort" dann zu verlassen. Foto: Rolf Vennenbernd / picture alliance/dpa

kann dem Tatort, den es jetzt schon so viele Jahre gibt, nur guttun.

Beim Dortmunder „Tatort“ gab und gibt es personelle Veränderungen. Welche Herausforderungen müssen Sie als Drehbuchautor meistern?

Ich persönlich bedaure es sehr, wenn einer der Hauptdarstellerinnen oder -darsteller, wie Stefan Konarske oder Aylin Tezel, das Team verlässt. Gleichzeitig werden die Karten neu gemischt, was ich als positive Herausforderung empfinde. Es ist jedes Mal die Chance, dem Dortmunder Tatort eine neue Richtung zu geben. Es wird dadurch hoffentlich nie langweilig. Immer was los bei den Dortmundern.

Der Dortmunder „Tatort“ war von vornherein bei der Entwicklung auf Veränderung der Figuren angelegt. Welche der modernen TV-Serien haben Sie beim Schreiben kreativ angeregt?

Die Entwicklung war 2011. „Die Brücke – Transit in den Tod“ war damals eine neue, spannende Serie. Aber ich bin jemand, der sich im Grunde alles ansieht. „Shameless“, eine meiner Lieblingsserien, fing zu der Zeit an. „Der Tatortreiniger“, Bjarne Mädel, grandios. „Homeland“, ich kann das nicht mehr an einer bestimmten Serie festmachen.

Nun ist der „Tatort“ aber keine Serie, sondern eine Reihe. Die Dortmunder Folgen liegen teilweise zeitlich gesehen weit auseinander. Wie viel moderne Serie kann einfließen? Wo sehen Sie Grenzen?

Du musst in „Abschnitten“ erzählen. Die Horizontale muss, zum einen, innerhalb jeder Folge in sich geschlossen sein und zugleich als Ganzes einen Bogen ergeben. Da kann man nicht alles bis ins Detail auserzählen, so in die Tiefe gehen. Das kann dieses Format, was die Horizontalen betrifft, nicht leisten. Vor allem nicht in Zeiten von Mediathek, Netflix & Co, wo man sich jederzeit mehrere Folgen hintereinander anschauen kann. Das ist eine andere Erzählweise.

Der „Tatort“ wird 50. An welcher Stelle ist die Tradition Last, wo ist sie Lust?

Last empfinde ich nie, dafür bin ich einfach zu dankbar, Tatort schreiben zu dürfen. Die Lust, die Herausforderung ist, sich immer wieder neu zu erfinden, in den Themen einen Schritt voraus zu sein. Der Tatort hat immer wieder gezeigt, alles ist möglich. Manchmal war es grandios, manchmal hat es weniger gut funktioniert. Aber so lange weiter etwas riskiert wird, ist der Tatort nicht totzukriegen.