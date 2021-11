Essener Hilfsverein bietet jetzt Yoga für kranke Kinder an

Essen-Holsterhausen. Der Verein „Be Strong For Kids“ organisiert am Klinikum ein regelmäßiges Entspannungsangebot für erkrankte Kinder, Angehörige und Mitarbeiter.

Der gemeinnützige Verein „Be Strong For Kids“ aus Essen bietet jetzt wöchentlich einen Yoga-Kurs für erkrankte Kinder, ihre Familien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Westdeutschen Protonentherapiezentrum Essen (WPE) an. Welche Idee dahinter steckt.

Durch yogaspezifische Bewegung sowie spezielle Atemtechniken möchte der Verein den Betroffenen zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des psychosozialen Dienstes eine „kleine Auszeit von ihrer Erkrankung und der Therapie ermöglichen“. Das Yoga-Angebot sei für die zwei neuen Kursleiterinnen von „Be Strong For Kids“, Daniela Wiemer und Jessica Paas, eine Herzensangelegenheit und trotz jahrelanger Erfahrung etwas Besonderes.

Yoga soll für Entspannung bei den kranken Kindern und ihren Familien sorgen

Jessica Paas erkrankte selbst an Krebs. Yoga habe ihr dabei geholfen, wieder Vertrauen in ihren eigenen Körper zu bekommen. „Ich empfinde unendliche Dankbarkeit, dass ich durch Yoga nun anderen Menschen helfen kann“, sagt sie. Die besondere Atmosphäre sei bereits während der ersten Stunden spürbar gewesen, so dass bereits jetzt ein Teilnehmer einen Yoga-Kurs in seiner Heimat gebucht habe, weil ihm die Übungen so viel Freude bereitet und für Entspannung gesorgt hätten.

Eine Firma habe zehn gebrauchte, aufgearbeitete Yogamatten für das Projekt gespendet, freut sich der Gründer und Vereinsvorsitzende Jörn Schulz. „Nur durch die vielen können wir unsere Kursangebote weiter ausbauen und den betroffenen Kindern helfen.“

Der Essener Verein bietet über 30 Kurse für kranke Kinder an

Der Essener Verein, der aus einer privaten Initiative entstand, bietet mittlerweile über 30 verschiedene Kurse pro Woche für mehr als 300 erkrankte oder benachteiligte Kinder aus den verschiedensten Einrichtungen in Essen, Mülheim und Velbert an. Zu den Kursangeboten zählen unter anderem therapeutische Reitstunden, Voltigieren, , Stand-up-Paddling, Breakdance und Hip-Hop, Musikstunden, Beatboxing, Nachhilfe und mehr.

Durch das Sport-, Bewegungs- und Kulturangebot möchte der Verein das physische und psychische Wohlbefinden der Kinder nachhaltig verbessern und sie trotz Krankheit zu einem aktiven Lebensstil ermutigen. Um auf das Schicksal dieser Kinder und Jugendlichen aufmerksam zu machen, organisieren Jörn Schulz und sein Team regelmäßig außergewöhnliche Spendenaktionen zum Mitmachen. Im Sommer lief eine 15-köpfige Laufstaffel in weniger als 20 Stunden von der Ruhrquelle bis zur Mündung in den Rhein. Im letzten Jahr durchquerten 15 Athletinnen und Athleten schwimmend den acht Kilometer langen Baldeneysee. Informationen zum Verein auf www.bestrongforkids.de .

