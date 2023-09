Essen. Unsere schönsten Herbstgefühle: Von Kastaniensammeln und Kürbisschnitzen, vom Waldspaziergang und Drachensteigen bis zum Lesen auf der Couch.

So langsam lässt die Urlaubsbräune nach, die ersten Regentage kommen – und fast jeder hat schon in den Kleiderschrank geschaut, um ein paar wärmere Sachen herauszukramen. Dass der Herbst mit seinen bunten Blättern zu den schönsten Jahreszeiten zählt, wissen nicht nur Waldspaziergänger. Hier ein paar unserer liebsten Herbst-Aktivitäten.

Die große Lust am Spazierengehen im Wald

Bunter die Blätter nie leuchten: Waldspaziergänge und Wanderungen machen im Herbst mehr Freude. Foto: Eyetronic / Adobe Stock

Man mag ihn im Frühling und Sommer, aber niemals schillert der Wald so farbenfroh und prächtig wie im Herbst, wenn die Sonne durch die braunen und roten Blätter scheint. Wir schauen nach oben und genießen das Farbenspiel – oder wir schauen nach unten und sammeln Kastanien oder Pilze.

Ein relativ neuer Trend: Yoga-Wandern, das allerdings derzeit nur im Teutoburger Wald angeboten wird (teutoburgerwald.de).

Herbstfeste: Genießen mit Kürbis und Federweißer

Herbstzeit ist Kürbiszeit: Auf Herbstmärkten kann man sie in verschiedensten Variationen kaufen – zusammen mit anderen Leckereien und schöner Deko. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Was wäre der Herbst ohne Kürbisse und Federweißer – und all die anderen herbstlichen Leckereien aus Äpfeln, Birnen und Trauben. Wer sich richtig eindecken möchte, kann dies etwa bei den Kürbiswochenenden auf dem Buchholzhof in Mülheim tun (Am Buchholz 13, buchholzhof-hofladen.de). Oder gleich beim Kürbisfest Hamminkeln (16./17.9., Hof Schäfer, Borkener Str. 12, hof-schaefer.de).

Für Flammkuchen und edle Weine ist auch das Hattinger Herbst- und Panhas-Fest bekannt, das vom 29.9. bis 1.10. auf den Kirchplatz in Hattingen lädt (hattingen-tourismus.de).

An der langen Leine: Drachensteigen macht wieder Spaß

Nicht nur für Kinder ein Spaß: Drachensteigen. Foto: Josef Müllek / Digitalpress - stock.adobe.com

Der Herbst ist Drachenzeit, das steht mal außer Frage: Auf den Halden und am Fluss-Ufer, in Parks und auf Feldern sieht man wieder Kinder und Erwachsene, die bunte Drachen in den teils heftigen Wind steigen lassen. Das Drachensteigen ist für manche ein Familienspaß, für andere ist es eine Passion, wovon man sich bei den Drachenfesten in der Region überzeugen kann, etwa beim Drachenfest in Attendorn am 16. und 17.9. (edku.de/aktuelles/) oder am 24. September in Borken-Hoxfeld (lsvborken.de/events) sowie am 7./8. Oktober beim großen Drachenfest in Lünen (sparkassendrachenfest-luenen.de).

Gemütlich lesen auf der Couch

Es wird wieder gemütlich: Lesen auf der Couch kann ungeheuer entspannend sein. Foto: Lavju / Getty Images/iStockphoto

Die Strandkrimis sind längst ausgeschmökert und der Bücherherbst steht mit tausenden Neuveröffentlichungen bevor. Nicht umsonst findet die Frankfurter Büchermesse immer im Oktober statt (18.-22.10., www.buchmesse.de), zur gleichen Zeit wie unser lokales Literatur-Festival lit.ruhr (17.-22.10., www.lit.ruhr). Aber wo ist Literatur am gemütlichsten? Immer noch zu Hause. Wenn man sich unter der Decke auf der Couch räkelt, ein paar Kerzen angezündet hat und auf dem Tischchen ein Becher heißer Tee dampft.

Gerade für den Herbst gibt es ein paar heimelige Neuerscheinungen, für Fantasy-Fans das neue Werk von Walter Moers, „Die Insel der tausend Leuchttürme“ (Penguin, 656 Seiten, 42 €), bei der man Hildegunst von Mythenmetz auf seine neueste Reise in Zamonien begleiten kann, auf die Insel Eydernorn.

Es geht realistischer, etwa mit dem neuen Roman des US-Amerikaners Colson Whitehead. Er heißt „Die Regeln des Spiels“ (Carl Hanser, 384 Seiten, 26 €) und erzählt von einem Vater im New York der 70er-Jahre, der versucht, sich aus kriminellen Machenschaften herauszuhalten. Bis seine Tochter sich Karten für ein ausverkauftes Konzert der Jackson Five wünscht. Nun muss er alte Netzwerke aktivieren, ohne selbst auf die schiefe Bahn zu geraten. Einfach spannend.

Endlich wieder richtig Sauna

Bald ist es nur noch in der Sauna heiß – und draußen kalt. Foto: BillionPhotos.com / Adobe Stock

Mal ehrlich: Im Sommer macht Saunieren nicht ganz so viel Spaß wie in der kühleren Jahreszeit, das liegt ja allein am Temperaturunterschied. Insofern kann es im Herbst gern wieder losgehen mit den heißen Aufgüssen, egal ob allein, als Paar oder mit der Familie. Denn dann klappt es auch mit der Abkühlung. Eine der größten Auswahlen an Aqua-Bereichen findet man dabei etwa in den Medi-Thermen in Bochum (meditherme.de) wo man unter 16 verschiedenen Saunen wählen kann. Egal ob orientalisches Dampfbad oder Infrarot-Sauna, ob TV-Sauna mit Sport und Nachrichten oder mit Panoramablick: Schwitzen kann schön und abwechslungsreich sein. Weitere Empfehlungen gibt’s hier.

Wer ein paar Tipps sucht, wie man richtig sauniert und was man alles falsch machen kann, für den haben wir im Netz viel Wissenswertes zusammengetragen hier.

