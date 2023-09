Fußball im Ruhrgebiet: Die 20 schönsten Fotos unserer User

Fußballmuseum sucht das schönste Fußballbild der Leser

9. Mal gemütlich ein Spiel gucken? Das ging früher so: Für die beste Aussicht kletterten Fans im März 1971 an der Castroper Straße auf Bäume, im Stadion selbst war schließlich kein Platz mehr frei. Kein Wunder, ging es beim Spiel des VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf um nichts Geringes als den Aufstieg in die erste Bundesliga, beide Vereine waren die schärfste Konkurrenten. Volkmar Bischoff hat die Anspannung und Leidenschaft mit seinem Foto festgehalten. Am Ende der Saison stiegen sowohl der Vfl als auch die Fortuna in die Bundesliga auf. Volkmar Bischoff

Foto: Volkmar Bischoff / Privat