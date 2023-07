Fußfetisch: Daher kommt die besondere Liebe zu Füßen

Wer Filme von Quentin Tarantino gesehen hat, weiß, dass er eine Vorliebe für nackte Frauenfüße hat. Was hinter dem Fetisch steckt.

Bei ihrer Erfindung waren Schuhe vor allem zweckdienlich, erst im Spätmittelalter stiegen sie zum Mittel der Selbstdarstellung auf.

Ob beschuht oder barfuß: Der Fuß ist auch ein Hingucker – und für manche sogar ein erotischer.

Die Vorliebe für Füße ist allerdings kein Fetisch im allgemeinen Sinn, sondern ein durchaus weit verbreiteter sogenannter „sexueller Dimorphismus“.

Ohne Füße könnten wir weder stehen noch gehen. Dabei ist der aufrechte Gang wesentlich für das Menschsein. Durch den „untersten Abschnitt des Beins der Landwirbeltiere”, wie Wikipedia den Fuß schmucklos nennt, steht die Menschheit auf einem Sockel.

Anfangs war das Zufußgehen für den Menschen alternativlos. Bald kamen Pferde dazu, dann eine Vielzahl an Optionen, sogar das Fliegen. Der Ur-Klassiker der Fortbewegung spielt aber nach wie vor die tragende Rolle im Leben aller, die gehfähig sind. Und die tun es ständig: Selbst wer mit dem Auto fährt oder mit dem Zug, muss erst einmal dorthin gelangen. Auch in Gebäuden ist das Gehen meist die probateste und naheliegendste Option. Man geht essen, duschen, ins Bett.

Obwohl Füße essenziell sind, erhalten sie wenig Aufmerksamkeit

Bis heute entstanden etliche Formen des Gehens, darunter zweckgerichtete wie das Marschieren, Pilgern oder „Walken”, aber auch neutrale bis ziellose wie das Schlendern. Wir tanzen, stolzieren, schleichen auf Zehenspitzen oder trippeln in Gänseschritten, laufen weg, treten uns gegenseitig auf die Füße, kitzeln, streicheln. Bisweilen stehen die Füße stellvertretend für das ganze Leben – wenn wer in jemandes Fußstapfen tritt, auf großem Fuß lebt oder fragt: Willst du mit mir gehen?

Obwohl Füße so essenziell sind, erhalten sie oft wenig Aufmerksamkeit. Sie schmoren in Socken und Schuhen und fallen unter den Tisch. Gerade Männer tun bisweilen nicht das Mindeste für ihre Füße, Frauen indes pflegen ihre teils hingebungsvoll – vor allem im Sommer, der Paradezeit der Füße, wenn diese im Park, am Strand oder in Flip Flops ans Tageslicht treten. Doch die meisten wertschätzen die beiläufige Spitzenleistung des „Bodenpersonals” erst, wenn mal ein Zeh geprellt ist.

Der neuzeitliche Kinderschuh wurde am Niederrhein erfunden

Dabei sind die menschlichen Füße filigraner konstruiert als jede Designer-Sandalette. Ein Viertel all unserer Knochen, 26 pro Fuß, stecken darin, außerdem 33 Gelenke. 114 Bänder und 20 Muskeln und Sehnen umspannen das Skelett. Podologen unterscheiden drei große Abschnitte: Vor-, Mittel- und Rückfuß, jeweils zuständig für das Abrollen, die Beweglichkeit und den Halt.

Andere Fußregionen sind der Ballen, der Spann oder die Ferse. Hinzu kommen fünf Zehen. Unten drunter: das brückenartige Fußgewölbe. Dank ihm verteilt sich das Körpergewicht gleichmäßig auf die Füße, die im Normalfall nie komplett aufliegen.

>>> Lesen Sie hier: Japan-Fans: Was hinter dem Hype um Anime und Manga steckt

Das Zusammenspiel der Elemente ermöglicht den Gang. Der Fuß trägt dabei ein Vielfaches des Körpergewichts. Praktischerweise federt Fettgewebe in der Sohle die Schritte ab. Kinder müssen das Gehen erst lernen und stapfen zunächst, bis sie den Fuß nach einigen Jahren so gekonnt aufsetzen wie Erwachsene. Im Alter büßt das Gewebe dann an Spannkraft ein, wodurch die Füße etwas größer werden.

In Kleve wurden eins die bekannten „Elefantenschuhe” produziert. Foto: Heinz Holzbach / Kleve

Um die Füße auf unwegsamen Untergründen zu schützen, erfanden die Menschen das Schuhwerk. Vor über 5000 Jahren trug bereits der Frühmensch Ötzi einen Gebirgsschuh, dessen Sohle aus Fell und einer Schicht Heu die Füße wärmte. Höhlenmalereien lassen vermuten, dass die Menschen schon viel früher Schuhe aus Pflanzenteilen bastelten.

Modernen Schuhen ähnelten die ersten ägyptischen Sandalen aus Schilf oder Bast. Weit verbreitet waren die „Caligae” der Römer, aus Lederstücken gefertigte und mit einem Lederband verschnürte Sandalen mit Nagelprofil. Der antike Standardschuh zählte zum Grundstock der Soldaten. Die ersten geschlossenen Modelle stammen aus dem Norden, die ersten Stiefel mit Absatz aus dem Orient.

Schuhe als Mittel der Selbstdarstellung

Anfangs waren Schuhe vor allem zweckdienlich, wenn etwa im Mittelalter hohe „Trippen” vor Unrat schützten. Schon im Altertum wurden Schuhe aber auch verziert, im Spätmittelalter stiegen sie zum Mittel der Selbstdarstellung auf.

So symbolisierten die langen Spitzen der Schnabelschuhe Wohlstand, später trugen Herrschende rote Absätze und führten prachtvolle Exemplare aus. Bodenständiger ging es zur Zeit der Französischen Revolution zu, als der Sabot genannte Holzschuh zum Symbol des Fußvolks wurde. In den 1950er-Jahren waren Pumps angesagt, in den 1970ern Plateaus, in den 1990ern Turnschuhe. Birkenstocks wurden zum lässigen Gesundheitsschuh mit Kultfaktor. Heute sind Barfußschuhe auf dem Vormarsch.

>>> Lesen Sie hier: Offene Ehe: „Mein Mann hat Sex mit meiner besten Freundin“

Ein Mysterium der Schuhgeschichte: Die Römer passten ihre Sandalen bereits der Anatomie des linken und rechten Fußes an, doch nach dem Untergang ihres Reichs ging dieser Kniff verloren. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts bedachten Schuster wieder, dass die Füße spiegelverkehrt geformt sind. Zunächst passte man das Schuhwerk für Erwachsene an, Kindermodelle folgten zum Ende des Jahrhunderts – entwickelt wurden sie im niederrheinischen Kleve.

„Elefantenschuhe“ wurden in Kleve produziert

Das 2010 eröffnete Schuhmuseum Kleve nutzt die Räume der früheren Schuhfabrik Hoffmann in der Siegertstraße, wo die bekannten „Elefantenschuhe” produziert wurden. „In Kleve und Umgebung gab es eine große Schuhindustrie mit zeitweise 50 Fabriken,” sagt Stefan Beckers, Vorsitzender des Vereins „Kleefse Schüsterkes”, der das Museum betreibt.

„Als die Schuhfabrik Hoffmann 2005 als eine der letzten schloss, kam der Gedanke auf, die lokale Schuhgeschichte zu bewahren.” Gegründet worden war die Fabrik 1896. „Es wurde viel experimentiert, um kindgerechte Schuhe zu entwerfen.

Die Kinder der Mitarbeiter liefen Schuhe ein, die man aufschnitt, um das Wachstum und die Veränderung der Füße zu erforschen.” Beworben wurden die Produkte unter anderem in der Zeitschrift „Wummy, der gute Elefant”. „Der Elefant sollte als Markenzeichen wohl die Stärke und Beständigkeit des verwendeten Materials betonen,” so Beckers.

Plateauschuhe waren das Maß der Schuhe in den 1970er-Jahren. Foto: Tom Kelley Archive / Getty Images

Neben den Kinderschuhen sind in Kleve viele weitere Stücke ausgestellt, etwa japanische Stelzschuhe und Fußballschuhe. „Ein Klever Schuhhersteller hat die Schraubstollen erfunden,” berichtet Beckers. „Wir haben auch diverse Maschinen aus der frühen Schuhindustrie und eine originale Schuhmacherwerkstatt vom Anfang des 19. Jahrhunderts.” Geöffnet ist das Museum immer sonntags ab 14 Uhr und nach individueller Vereinbarung.

Ob beschuht oder barfuß: Der Fuß ist auch ein Hingucker – und für manche sogar ein erotischer. Längst haben sich auch hier zahlreiche Spielarten herausgebildet. Beim „Dangling” etwa werden High Heels auf den Zehenspitzen balanciert, beim „Crushing” mit den Füßen Trauben zerquetscht. Woher diese Vorliebe rührt, ist unklar. Fest steht nur, dass die Gehirnareale der Genitalien sowie der Zehen und Füße direkt nebeneinander liegen und dadurch leicht eine Reizüberschneidung und Stimulation stattfinden kann.

Schuh-Fetisch als sexueller Dimorphismus

Einig ist sich die Wissenschaft auch darin, dass es sich bei der sinnlichen Begeisterung für den Fuß nicht eigentlich um einen Fetischismus im eigentlichen Sinne handelt, sondern um einen durchaus weit verbreiteten sogenannten „sexuellen Dimorphismus“, was bedeutet, dass die Bewunderung des Frauenfußes eigentlich nur daher rührt, dass der weibliche Fuß in seiner meist zierlichen Abweichung vom Männerfuß als attraktiv empfunden und inszeniert wird. Bekanntestes Beispiel für so einen Fußbewunderer: Quentin Tarantino.

Der Kultregisseur setzt seinen Tick regelmäßig in Szene, wenn etwa Bridget Fonda im Film „Jackie Brown” mit ihren beringten Zehen wackelt. Den Vogel schoss Tarantino aber als Autor von „From Dusk Till Dawn” ab: Er schrieb sich eine Rolle auf den Leib, für die er die Zehen von Salma Hayek lutschen „musste”.

In seinem Film „From Dusik Till Dawn“ schrieb Quentin Tarantino sich eine Rolle auf den Leib, für die er die Zehen von Salma Hayek lutschen „musste”. Foto: Matt Winkelmeyer / Getty ImagesGetty Images Entertainment/Getty Images

Doch auch die Verehrung hat eine lange Geschichte: Bereits in der Antike waren die der Statuen meist nackt und anatomisch exakt, doch in der Malerei wurden Heilige und Mittellose in der Regel barfuß dargestellt. Berühmt ist die „Beweinung Christi” von Andrea Mantegna aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. 1876 malte Adolph von Menzel das Bild „Der Fuß des Künstlers”, ein Selbstporträt anhand seiner gealterten Füße.

Und als Begründer der (erotischen) Fußfotografie gilt der 1919 geborene US-Amerikaner Elmer Batters. Im Alten China wiederum wuchs sich das Schönheitsideal zu einer grausigen Mode aus: dem Lotosfuß. Idealerweise sollten weibliche Füße eine Länge von lächerlichen zehn Zentimetern haben, Schuhgröße 17. Dafür wurden Zehen gebrochen, abgeknickt und die Füße über einen langen Zeitraum extrem eng bandagiert – mit fatalen Folgen.

>>> Lesen Sie hier: „Barbie“, die blonde Kult-Puppe kommt jetzt ins Kino

Im Jahr 1911 wurde das Füßebinden verboten, 1949 ächtete der Diktator Mao Tsetung es final. Einen Hauch vom Ideal des zierlichen Frauenfußes verströmen allerdings auch das Märchen „Aschenputtel”, in dem die Glasschuhe allein der Heldin passen, und die Barbiepuppe: Der Trailer zum aktuellen Kinofilm beginnt mit einer Nahaufnahme ihrer High Heels und perfekt pedikürten Füße.

Vorlage für eine der ältesten aller Maßeinheiten

Die kulturelle Bedeutung der Füße ist allerdings auch daran ablesbar, dass sie die Vorlage für eine der ältesten aller Maßeinheiten sind, die in Großbritannien und den USA bis heute geläufig ist. Der heute übliche Englische Fuß (ft) misst 30,48 Zentimeter, was fast der Schuhgröße 46 entspricht.

Nicht zuletzt drehen sich viele Redensarten um den Fuß. „Kalte Füße” bekam man beim Glücksspiel im Mittelalter, das in Kellern stattfand. Ebenfalls aus dieser Zeit stammt die Wendung, jemandem „etwas in die Schuhe zu schieben”: In geteilten Schlafsälen versteckte man Geklautes in fremden Schuhen. Auch Wendungen wie die Metapher „am Fuß des Bergs” oder der „Geschmack eingeschlafener Füße” sind wörtlich zu verstehen.

Oft gelesene Texte aus dem Wochenende:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende