Heirat nur zu zweit: Ja, ich will – aber keine große Feier

Gladbeck. Viele Paare heiraten nur noch zu zweit. Wie wird es festlich? Wie begegnet man einer enttäuschten Familie? Die Antworten einer Hochzeitsplanerin.

Neben glanzvollen Hochzeits-Events für die komplette Verwandtschaft und alle Freunde entscheiden sich viele Paare für eine andere Variante: Braut und Bräutigam feiern ihren großen Tag lediglich zu zweit oder nur mit den Trauzeugen. Sie rücken sich in den Mittelpunkt und verzichten auf das Brimborium. Dieser Trend heißt „Elopement“, übersetzt „Hochzeitsflucht“. Die Gladbecker Hochzeitsplanerin Aline von Gradowski (30) kennt solche Anfragen. Asgard Dierichs sprach mit ihr.

Was für ein Trend verbirgt sich hinter dem Begriff „Elopement“?

Das englische Wort „to elope“ bedeutet auch „durchbrennen“, wobei das eher selten ist. Dieser Trend kommt aus den USA. In den sozialen Medien sind Elopements ein Hype. Auf Insta und Tik Tok findet man eine Flut von Beiträgen unter diesem Hashtag. Hoch in den Bergen, auf einer Insel, in einem Wald oder weit weg in der Karibik aber natürlich auch an einem symbolträchtigen Ort in der Nähe – bei einem Elopement ist alles möglich. Wie sonst auch.

Werden diese Hochzeiten zu zweit oder im ganz kleinen Kreis bei Ihnen öfter nachgefragt?

Ja, auch ich bekomme vermehrt Anfragen zu Elopements von Paaren, die sich fragen, was ihnen an ihrem Hochzeitstag am wichtigsten ist. Nicht jeder will den glücklichsten Tag im Leben mit 50 oder mehr Gästen verbringen. Manche möchten das Feiern ganz auf sich reduzieren. Für ein solches Brautpaar habe ich in diesem Jahr eine romantische Strandhochzeit in den Niederlanden organisiert. Die Feier fand unter einem Pavillon statt und außer Braut und Bräutigam waren nur die beiden Trauzeugen anwesend. So konnte das Paar sich am Hochzeitstag ganz auf sich und das Ja-Wort konzentrieren.

Elopement: Paare flüchten vor der Traumhochzeit im großen Kreis

Warum flüchten Paare vor der Traumhochzeit im großen Kreis?

Vorab, es gibt noch immer viele Paare jeden Alters, die sich eine große Hochzeit wünschen und dafür professionelle Planung buchen. Entscheidet sich ein Paar für ein Elopement, steht dahinter manchmal die Absicht, die Hochzeit in der Ferne auszurichten. Wer kann schon alle Freunde oder die ganze Familie zu einem Flug oder einer weiten Anreise mit dem Auto überreden, damit sie bei der Trauung dabei sind? Eine Elopement-Hochzeit ist besonders intim, da sie nur zwischen Braut und Bräutigam stattfindet.

Können sich deutsche Paare einfach in Paris, Rom oder Las Vegas trauen lassen?

In manchen Ländern darf man auch als Deutscher standesamtlich heiraten. Offizielle Trauungen im Ausland sind durch Staatsabkommen geregelt. Die ausländische Eheschließung muss durch eine Heiratsurkunde nachgewiesen werden. Damit die Traumhochzeit hier später anerkannt wird, sollte man die Voraussetzungen vorher prüfen. Fürs Heiraten in Las Vegas braucht man noch eine Lizenz, die man im Hochzeitsbüro (Marriage Bureau) für rund 100 Dollar kauft. Ist eine standesamtliche Heirat im Ausland nicht möglich, kann man einen freien Redner oder eine Rednerin für die Zeremonie buchen und später zuhause im Standesamt heiraten.

Aline von Gradowski organisiert den schönsten Tag im Leben eines Paares. Dabei weiß die Hochzeitsplanerin, dass ein Tag zu zweit auch sehr festlich sein kann – und nicht unbedingt ein Schnäppchen sein muss. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Welche Vorteile bieten Elopements?

Bei der Terminauswahl ist man dabei viel flexibler. Es muss nicht unbedingt nur an einem Wochenende im Frühjahr oder Sommer gefeiert werden. So lassen sich diese Hochzeiten oft kurzfristiger planen und ausrichten. Es reicht ja, wenn sich das Brautpaar und eventuell die Trauzeugen dafür frei nehmen. Zudem bergen Elopement-Hochzeiten bei der Planung weniger Stress und Trubel. Das Schreiben langer Gästelisten entfällt und die Suche nach einer geeigneten Location für die Feier ist wesentlich einfacher. Im Hotel oder Restaurant muss nur ein Zimmer oder Tisch reserviert werden, nicht gleich ein großer Saal. Bei der Planung läuft alles einfacher, weil man sich nicht oder kaum mit anderen abstimmen muss. Und Streit wird auch vermieden, etwa darüber, wer wo sitzen soll oder welche Musik gespielt wird.

Sind Elopements viel kostengünstiger als große Hochzeiten?

Eine Elopement-Hochzeit kann auch finanzielle Vorteile mit sich bringen. Das kommt auf die jeweiligen Wünsche der Brautpaare an. Natürlich spart man so bei der Dekoration oder beim Essen oder den Getränken. Die Einladungskarten, Gastgeschenke und Tischkarten fallen weg, es muss kein Lokal gemietet und keine Bar eingerichtet werden, um nur ein paar übliche Punkte zu nennen. Doch wenn ein Paar in die weite Ferne fliegt, um dort den Bund fürs Leben zu schließen, kostet das ja auch viel Geld. Wer sonst vielleicht 20.000 für eine Traumhochzeit im großen Kreis ausgibt, kann sich zu zweit schon wirklich unvergessliche Tage machen.

Keine Hochzeitsfeier – Verwandte und Freunde sind enttäuscht

Ist da nicht Ärger vorprogrammiert, weil Verwandte und Freunde enttäuscht sind?

Ja, manche Paare fürchten sich davor, dass sich die Familie oder Freunde vielleicht ausgeladen fühlen und schwenken in der Beratung um auf eine Hochzeit im großen Stil. Aber man sollte es nicht allen recht machen wollen, sondern so heiraten, wie man es persönlich am liebsten mag. Die Entscheidung sollte dem Brautpaar überlassen bleiben. Im besten Fall findet sich ein guter Kompromiss. Ein Elopement ganz nach den Wünschen des Paares und später eine Feier für Freunde und Verwandte.

Dann wird pompös und riesig oder in trauter Zweisamkeit geheiratet? Gibt es etwas dazwischen?

Wer eine Alternative zu diesen Extremen sucht, entscheidet sich für die „Tiny Wedding“. Diese wörtlich winzige Variante ist etwas größer als ein Elopement und wird im engsten Kreis gefeiert. Bei einer Tiny Wedding spricht man von bis zu 20 Personen, also Trauzeugen, Eltern und Geschwister, Großeltern und vielleicht noch Tanten und Onkel, die den Tag mit dem Paar genießen. Auch hier ist der Vorteil, dass der Fokus die ganze Zeit über auf dem Brautpaar liegt. Es kann intensiv Zeit mit jedem Gast verbringen und erlebt den Tag entspannter ohne Erwartungsdruck einer großen Hochzeitsgesellschaft.

Braucht man für die Hochzeit zu zweit überhaupt eine Planerin oder einen Planer?

Es kommt darauf an, wie viel Zeit und Organisationstalent das Brautpaar mitbringt. Unabhängig davon, ob eine kleine oder große Hochzeit organisiert werden muss – Brautpaare buchen mich, da Ihnen zum einen die Zeit fehlt und zum anderen sie die Vorfreude auf die Hochzeit genießen möchten. Auch bei einem Elopement ist die Planung mit Stress verbunden. Vor allem, wenn man nicht weiß, auf was man achten muss und sich in der Branche nicht gut auskennt. Das Brautpaar profitiert von den Erfahrungen und dem Netzwerk eines Profis und kann sich entspannt zurücklehnen.

Und wie würden Sie am liebsten heiraten?

Groß, mit der ganzen Familie und vielen Freunden. Eine Elopement-Hochzeit käme gar nicht infrage. Das Planen würde ich selbst in die Hand nehmen. Die erste Hochzeit, die ich je organisiert habe, war die meiner Schwester. Das war vor zweieinhalb Jahren. Dabei ist mir bewusst geworden, wie viel Spaß mir dieser Beruf machen würde und ich habe mich entschieden, nebenbei eine zertifizierte Ausbildung zur Hochzeitsplanerin abzuschließen. So konnte ich meine Leidenschaft zum Beruf machen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich Brautpaaren den schönsten Tag Ihres Lebens gestalten darf

