Hochzeit in Bochums Planetarium: Kleine Feier für 8000 Euro

Foto: Wedding and lifestyle / Shutterstock / Wedding and lifestyle

Bochum. Andreas und Melanie haben für ihre Hochzeit im Ruhrgebiet 8000 Euro gezahlt. Getraut wurden sie im Bochumer Planetarium. Die Kosten im Überblick.

Mit dem August endet im Ruhrgebiet auch die Hochzeitssaison 2023 – und die Planung für das kommende Jahr beginnen. Alleine am Strand oder mit 150 Gästen? Mit Buffet im eigenen Garten oder à la carte im großen Saal? Mit DJ oder lieber mit Playlist? Es gibt unzählige Möglichkeiten, Hochzeiten zu feiern – und je nach Entscheidung wir die Feier teurer oder günstiger. Fünf Paare aus dem Ruhrgebiet haben uns verraten, wie viel Geld sie für ihre Hochzeiten ausgegeben haben. Lesen Sie hier, wie Andreas (47) und Melanie (41) aus Bochum für unter 10.000 Euro gefeiert haben:

>>> Lesen Sie hier: Essener Wedding-Plannerin: „Plane Hochzeit für 35.000 Euro“

Andreas: „Ich habe im hohen Alter geheiratet. Meine Frau und ich haben uns 2018 das Ja-Wort gegeben. Da waren wir schon 20 Jahre lang zusammen. Wir haben uns auf einer Hochzeitsmesse in Essen informiert, welche Dienstleister es gibt und was man alles bedenken muss. Da habe ich schon gemerkt, dass wir die Ältesten vor Ort sind – und dass die jungen Leute auf andere Sachen Wert legen als wir. Schwierig fand ich es, überhaupt die passenden Dienstleister zu finden, die qualitativ hochwertig arbeiten. Und es war auch eine Herausforderung, einen Termin zu finden, an dem unserer Freunde und Verwandten Zeit haben. Geheiratet haben wir letztendlich im kleinen Kreis mit rund 20 Personen im Planetarium in Bochum, unter dem Sternenhimmel. Das war besonders emotional, weil meine Eltern und meine Schwester leider schon verstorben sind. Im Anschluss haben wir im Bochumer Restaurant Franz Ferdinand gefeiert. Es gab österreichische, bodenständige Küche. Insgesamt haben wir rund 8000 Euro ausgegeben.“

Die Kosten im Überblick:

Ringe: 2000 Euro

Outfit Braut: 1500 Euro

Essen: 1350 Euro

Outfit Bräutigam: 800 Euro

Fotograf: 700 Euro

Getränke: 600 Euro

Sektempfang: 400 Euro

Planetarium Bochum: 365 Euro

Kuchen: 320 Euro Blumen: 250 Euro

Tischdeko: 150 Euro

Einladungskarten: 100 Euro

Danksagungen: 100 Euro

Pralinen: 100 Euro

Gebühren Standesamt: 85 Euro

Tischkarten: 50 Euro

Servietten: 50 Euro

Tischdecken: 40 Euro

Auch vier weitere Paare aus dem Ruhrgebiet haben uns verraten, wie viel sie für ihre Hochzeit bezahlt haben. Ihre Protokolle finden Sie hier:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende