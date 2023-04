Jasis Woche: Abenteuerlicher Ritt über Stock und Stein

Unsere Kolumnistin entdeckt derzeit viele neue Schilder mit ein und demselben Warnhinweis: Straßenschäden. Und die bekam sie auch schon zu spüren.

In der Straße bei mir um die Ecke steht neuerdings ein Schild. Es sieht besonders groß aus und aufrecht (obwohl derlei ja zweifellos ganz strengen Normen entspricht), und in dem rotumrandeten Dreieck warnt ein Schriftzug: Straßenschäden. Genau genommen sind es sogar zwei Schilder, eins, wenn man nach rechts die Straße hochfährt (oder nennen wir sie besser Sträßchen, wir sprechen hier von einer vergleichsweise gemütlichen Tempo-30-Zone mit vielen Häusern aus den 60er-Jahren, die aber zu den Hauptverkehrszeiten gerne mal als Schleichweg genutzt wird), und eins für die Linksabbieger.

So ein Hinweis ist ja einerseits gut, da weiß man, was einen auf den nächsten Metern erwartet.

Andererseits ... Tja, andererseits bin ich auf genau dieser Strecke im Sommer häufig als Radfahrerin unterwegs. Und leider muss man sagen: Ihre Bewältigung war schon vor Existenz des Schildes alles andere als angenehm. Die Straße lässt sich offenbar sehr schnell erweichen. Oder sie neigt zum Bröckeln. Vielleicht handelt es sich aber auch um einen Fall von Materialermüdung. Oder auf ihr ereignen sich nachts kaum hörbare Mini-Explosionen, in deren Folge sich am nächsten Tag kleine bis mittelgroße Krater auftun. Welche Ursache auch immer verantwortlich ist, das Verhältnis von herrlich glattem Asphalt und fortschreitender Zerstörungskraft ist nachhaltig gestört. Hinzu kommt: Die Straße ist nicht allein, sondern eine unter vielen, sehr vielen. Zu vielen, muss man wohl sagen. Aber man kennt ja auch die Sorgen der Städte. Sie wissen schon: knappe Kassen, Altschuldenproblematik und so.

Das Fahrrad als Verkehrsmittel hat es auf vielen Straßen schwer

Seit ich die Straßen in diversen Varianten der Verkehrsteilnahme nutze, wundere ich mich 1. überhaupt nicht mehr, warum sich so viele Leute SUV zulegen. Gegen den Ritt über derart durchlöcherte Buckelpisten ist das Gegurke durch Wüsten und Steppen ja nahezu lächerlich komfortabel. Und, 2., ahnt man an solchen Orten auch, warum sich das Fahrrad als alternatives Verkehrsmittel wohl nicht so schnell durchsetzen wird. Ich habe kürzlich mal versucht, auf dieser Straße auf dem Rad ein parkendes Auto zu umfahren, gleichzeitig einem Schlagloch auszuweichen und den drängelnden Pkw-Fahrer hinter mir abzuhängen. Dazu nur so viel: Ich erwäge seither nahezu ununterbrochen, über den – menschenleeren und ordentlich verlegten – Bürgersteig zu fahren, obwohl ich weiß, dass das total verboten ist. Insgeheim fände ich es sogar spannend, wenn dann mal eine Polizeistreife neben mir hielte; dann würde ich zu gerne die Beamten in eine Diskussion über Ordnung und Ordentlichkeit verwickeln, wiewohl ich natürlich ahne, wer am Ende klein beigeben würde.

Dabei wurden bis zum vergangenen Jahr die Krater immerhin noch notdürftig zugeschüttet, zumindest die meisten von ihnen, aber offenbar hat die Stadt inzwischen die Hoffnung drangegeben, die vielen Löcher einigermaßen zeitnah stopfen zu können.

Kürzlich habe ich als Alternative mal die U-Bahn genutzt. Ist zwar weniger sportlich als Radfahren, aber klimatechnisch vorbildlich im Vergleich zum Auto und lockt zudem jetzt mit dem Deutschlandticketangebot. Ich war begeistert von der Idee, bis ich zum Abgang der Station kam: Ich schlängelte mich vorbei an Pfützen undefinierbarer Herkunft, an herumfliegendem Abfall und Gestrüpp. Vielleicht entscheide ich mich doch für ein Leben als Fußgängerin.

