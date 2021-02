Jasis Woche: Bald in neuer Form

Am 1. März dürfen die Friseure wieder öffnen. Das ist sehr schön, kann aber auch ziemlich anstrengend sein.

Haben Sie den vergangenen Donnerstagvormittag, den Tag, nachdem beim Ministerpräsidenten-Kanzlerinnen-Gipfel die Wiederöffnung der Friseure beschlossen wurde, auch am Telefon verbracht? 30 Mal die Wahlwiederholung gedrückt? Ich war fast ein bisschen aufgeregt, als nach 35 Minuten Besetztzeichen endlich jemand abhob – und tatsächlich bereit war, mir eine Audienz zu gewähren: 9. März, später Vormittag. Glückslos! Zufällig habe ich an diesem Tag frei. Nach drei Monaten steht wieder ein Friseurbesuch an. Die Frau am anderen Ende der Leitung klang gleichzeitig gestresst und glücklich. „Sie können sich gar nicht vorstellen, was hier los ist!“ Doch, konnte ich, so ausgewachsen und gräulich wie im Moment alle aussehen….

Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie am Abend zuvor wahrscheinlich schon eine Telefonkonferenz mit allen Kolleginnen abgehalten und dabei bestimmt eine Flasche Sekt aufgemacht hatte.

Ein OP-Saal ist nichts dagegen

Ich freue mich, wenn ich im März wieder bei ihnen im Salon vorbeischauen darf, schon allein deshalb, weil man dann endlich mal wieder unter Leute kommt, wenn vermutlich auch sehr eingeschränkt. In diesen Tagen fühlt sich ein Besuch im Supermarkt ja schon wie ein gesellschaftliches Großereignis an.

Und ich gönne es ihnen – und auch mir. Trotzdem verstehe ich nicht, warum nicht auch die nette Frau ein paar Straßen weiter ihre kleine Boutique wieder öffnen darf oder der Schallplattenladen, nach dem sich mein Mann so sehr sehnt, sondern nun ausgerechnet diejenigen den Anfang machen, die einem notwendigerweise am nächsten kommen.

Ohne Frage, der Aufwand, den die Friseure schon im vergangenen Corona-Jahr zum Schutz ihrer Kundinnen und Kunden betrieben haben, war gewaltig. Gefährdet habe ich mich dort keine Sekunde gefühlt. Die Hygienemaßnahmen in einem OP-Saal könnten kaum aufwendiger sein – und die Vorbereitungen bis zur Behandlung auch nicht. Gummihandschuhe, Mundschutz, Hände waschen, Haare waschen, desinfizieren. Heike, die Friseurin meines Vertrauens, erschien mir plötzlich wie eine Chefärztin, die nicht nur an meinem Kopf herumarbeiten, sondern mir vermutlich anschließend auch noch ein neues Kniegelenk einsetzen könnte. Platz wäre dafür auch reichlich gewesen, die nächste Kundin saß gerade noch in Sichtweite. Dort, wo es sonst immer trubelig und belebt war, verloren sich nun abstandsbedingt ein paar Menschen in dem weitläufigen Ladenlokal. Das, was für uns ein Gewinn war, war für die Friseure vermutlich schon damals ein Verlust(-geschäft).

Ein bisschen Hoffnung darf schon sein

Und das wird vermutlich auch nicht anders sein, wenn wir uns dann im nächsten Monat wiedersehen. Wenn nichts dazwischen kommt. Im Moment weiß man sowas ja nie. Ich wünsche mir sehnlichst, dass das nur der Anfang ist und wir uns alle bald wieder begegnen, entspannt und angstfrei – im Restaurant, im Theater, im Kino, in einem Geschäft. Und ich hoffe inständig, dass das nicht nur eine Illusion ist...