Jasis Woche: Beinahe fernsehreif

Unsere Kolumnistin hat erwogen, sich für eine Dokumentation übers Thema „Zusammenziehen“ zur Verfügung zu stellen. Aber will man das wissen?

Beinahe hätten Sie uns im Fernsehen gesehen. Also: hätten sehen können. Womöglich. Oder auch nur: vielleicht. Man weiß ja nie, ob man tatsächlich für so ein Bildschirmformat geeignet ist oder ob man ein forderndes Casting, das bestimmt zu überwinden gewesen wäre, überhaupt mit Bravour oder auch nur mit Hängen und Würgen bestanden hätte. Oder eben gar nicht. Aber wir haben uns erst gar nicht beworben – obwohl: Kurz überlegt habe ich schon, ob wir es wagen sollten.

Die Geschichte geht nämlich so: Ich bin kürzlich auf einem dieser Sozialmedienkanäle, die einem ja alles Mögliche und Unmögliche, Schönes, Beklopptes, Inspirierendes, Interessantes, Abstruses und restlos Überflüssiges vors Auge und manchmal auch ins Hirn spülen, auf eine Frau gestoßen, die Paare suchte, die in einer Fernsehdokumentation über ihre Erfahrungen beim Zusammenziehen berichteten. Zu erwarten war dabei nichts Reißerisches oder gar Halbseidenes, sondern ein grundsolides Format für einen öffentlich-rechtlichen Sender.

Jahre in getrennten Wohnungen verbracht

Was für ein Zufall, wir sind vor vier Jahren zusammengezogen, im hohen Alter von über 50, nachdem wir jahrelang in getrennten Wohnungen gelebt haben (was übrigens auch seine Vorteile hatte), da könnten wir für so eine Sendung doch bestimmt ein nahezu ideales Paar sein, fand ich. Jedenfalls hätten wir viel zu erzählen, zumal es auch um Themen wie neue Herausforderungen und Aufgabenorganisation gehen sollte.

Ich malte mir sogleich unseren Auftritt aus: Man könnte da ganz charmant mit unserem Kennenlernen beginnen (mein Mann kniete, leicht schwitzend, auf dem Gehweg vor seinem damaligen Domizil, um Pflasterfugen von Grasbüscheln zu befreien, als ich auf ihn zutrat und mich als neue Nachbarin vorstellte), um sich dann ebenso heiter dem aktuellen Kern des Themas zu nähern: also beispielsweise der Anwesenheit von vier Katzen in einem Allergikerhaushalt (Leidtragender: mein Mann) oder der Existenz eines eigenen Raums für eine exponentiell wachsende Sammlung von Schallplatten (nicht meine).

Und dann könnte man ganz lässig auf sowas wie Aufgabenteilung zu sprechen kommen. Die ist bei uns klar geregelt, mein Mann kocht – gut und jeden Tag (ob wirklich immer gerne, ist eine andere Frage). In meine Zuständigkeit fällt der Garten, weshalb ich mich zwischen April und Oktober überwiegend dort aufhalte und nur selten abkömmlich bin, wobei ganz allgemein ja die Meinungen darüber auseinandergehen, ob Garten noch Arbeit oder schon Hobby ist.

Vertauschte Rollen: Die Frau steht samstags im Getränkemarkt

Aber bevor jemand auf den Verdacht käme, dass ich mir zu Hause einen Lenz machen würde: Ich bin die Beauftragte für schwere Einkäufe, samstags stehe ich ständig zusammen mit fremden, mittelalten Männern an der Kasse des Getränkemarkts und wuchte anschließend schwere Kisten in den Kofferraum – und ich kann versichern, dass mir dabei noch nie jemand geholfen hat.

Womöglich hätten sich im Anschluss an die Ausstrahlung Dutzende von Genderbeauftragten bei uns gemeldet. Für das nächste Fernsehformat: „Moderne Rollenbilder in Theorie und Praxis“.

Aber ich habe uns am Ende doch nicht angemeldet. Vor einem Millionenpublikum mein Privatleben auszubreiten, erschien mir dann doch ein bisschen übertrieben. Ich finde, es reicht, wenn diese Geschichten unter uns bleiben.

