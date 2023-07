Jasis Woche: Bloß keine schlafenden Bienen wecken

Unsere Kolumnistin mag ihren Garten und hält ihn für ziemlich insektenfreundlich. Leider ist sie selbst es nicht immer. Aber nur aus Versehen.

Man kann nun wirklich nicht behaupten, dass ich eine ausgewiesene Bienenexpertin wäre. Genau genommen weiß ich, wie vermutlich die meisten von uns, von Bienen und von Insekten im Allgemeinen vergleichsweise wenig – mal abgesehen von Grundkenntnissen, ein paar Fernsehdokumentationen über verborgenes Leben im Garten und den famosen Büchern des britischen Wildbienenforschers Dave Goulson, die mich inspirierten, als ich meinen kleinen Garten angelegt und seither immer wieder „umgebaut“ habe (und von deren wunderbaren Erkenntnissen ich leider schon wieder allzu viele vergessen habe. Memo an mich: Unbedingt mal wieder Goulson lesen). Aber natürlich weiß ich, dass Insekten in verschiedenen Jobs und mit unterschiedlichsten Funktionen für die Artenvielfalt essenziell sind.

Ich glaube, dass mein Garten im Großen und Ganzen und einigermaßen das ist, was man als insektenfreundlich bezeichnen könnte, wobei mir die Zahl der herumfliegenden, surrenden, summenden, flatternden und schwebenden Outdoor-Mitbewohner in diesem Jahr bislang erschreckend überschaubar vorkommt.

Wie eine Übernachtung im Baumhaus

Umso mehr freut man sich ja, wenn man direkt vor der Haustür, oder eher: hinter der Terrassentür, ein Stück harmonischer Natur erspäht. Ich schlendere gerne durch mein Gärtchen, wenn es abends schon ein bisschen dämmerig wird, dann erwacht der nachtaktive Teil der tierischen Bevölkerung. Jedenfalls raschelt es in sämtlichen dicht bewachsenen Ecken um mich herum, und ich hoffe dann immer, dass es nicht nur die Nachbarskatze ist. Andere Bewohner gehen dann schlafen – manche Bienen bei mir zum Beispiel auf Blüten, bevorzugt auf sehr hoch gelegenen. Herrlich, ich stelle mir das in etwa so vor, wie in einem Baumhaus zu nächtigen, aber vermutlich fängt auch hier schon die unangemessene Vermenschlichung solcher Geschöpfe an.

Jedenfalls erfreute ich mich kürzlich bei einem meiner Wandelgänge an dieser von Bienen gut gebuchten Unterkunft, knipste dabei gedankenverloren ein paar verblühte Pflanzenteile ab – und erwischte unglücklicherweise auch zwei Hotelzimmer inklusive Gästen. Was macht man da? Die pflanzenlosen Blüten inklusive Getier in die Biotonne schmeißen? Der Verlust zweier Bienen würde der angeschlagenen Biodiversität vermutlich nicht den Rest geben. Nee, gemein! Kann man nicht machen! Also: retten.

Ja, ich weiß, man mag es leicht übertrieben bis schwer bekloppt finden, sich über solche Kleinigkeiten so viele Gedanken zu machen. Aber ich habe auch schon Kröten aus Kellerlöchern und Molche vor dem Austrocknen gerettet. Sie ahnen also, wie ich ticke.

Gut erholt zu neuen Tätigkeiten aufgebrochen – hoffentlich

Ich legte die Blüten nebst Bienen ins Beet – und fand das dann doch zu risikoreich. Womöglich würden die Bienen dann über Nacht angegriffen, obwohl: Die eigentlichen Feinde der Biene sind ja Pestizide und fehlender Naturraum.

Also versuchte ich, die schlafenden Summer von den abgeschnittenen auf intakte Blüten zu befördern – ein kühner, aber letztlich erfolgreicher Balanceakt für alle Beteiligten, von dem ich hoffe, dass er von nicht allzu vielen Nachbarn beäugt wurde. Die Bienen ließen sich dabei übrigens nicht aus der Ruhe bringen.

Immerhin: Am nächsten Morgen waren sie weg. Hoffentlich nicht tot von der Blüte gefallen. Ich jedenfalls bin sicher, dass sie ausgeschlafen und gut erholt zu neuen Tätigkeiten aufgebrochen sind.

