Jasis Woche: „Daumen hoch“ für ein harmonisches Berufsleben

Herzchensymbole in Chats mit Vorgesetzten? Besser nicht, meint unsere Kolumnistin. Beim hochgereckten Daumen hat sie weniger Bedenken. Zu Recht?

Kommunikation, das weiß jede(r), ist nicht nur eine hochkomplexe, sondern bisweilen auch eine sehr heikle Angelegenheit. In ungünstigen Fällen kann sie geleitet sein von Missverständnissen und Fehlinterpretationen, was daran liegen kann, dass sich jemand bei einem Satz unklar oder mehrdeutig ausgedrückt oder ein anderer eine arglose Bemerkungen in den falschen Hals bekommen hat.

Inzwischen setzen wir bei der Kommunikationen längst nicht mehr allein auf Sprache (in manchen Fällen günstigenfalls noch assistiert von Gestik und Mimik), sondern vermehrt auf Zeichen, besser bekannt als Emojis. Ein fixer Klick auf ein lachendes Gesicht, auf ein Herzchen als Reaktion auf einen liebenswerten oder wohlmeinenden Beitrag – und schon ist alles „gesagt“. Ist ganz einfach.

Wirklich? Sind kindlich anmutende Bilder und Figürchen die leicht verständliche Antwort auf eine immer unübersichtlichere Welt? Äh, nein. Im Gegenteil.

Peinlich: Falsch verwendete Emojis

Weil es schon damit anfängt, dass immer wieder Leute (in der Regel aus meiner Generation) davon berichten, dass ihre halbwüchsigen Kinder sie in ganz realen Gesprächen darüber aufklärten, wo sie bei dieser Form der Kommunikation kläglich versagen. Dass sie zum Beispiel immer ein Gesicht mit niedergeschlagenen Augenlidern und einem Wassertropfen verschicken, wenn sie bekümmert über das Fehlverhalten des Nachwuchses sind, obwohl dieses Zeichen in Wirklichkeit doch dafür stehe, dass man völlig erschöpft sei und sich hinlegen müsse. Im Familienkreis mag das ja nicht so schlimm sein, unschöner ist, wenn sowas beim Austausch mit Berufskollegen vorkommt. Deshalb bin ich froh, dass unsere Kommunikationssoftware in der Firma so zuvorkommend ist, neben jedem Emoji in Worten zu beschreiben, was genau es zeigt. Das hilft immerhin grob. Für den bedeutsamen Rest muss man sich dann einen persönlichen Knigge zurechtlegen. Ich selbst vermeide es zum Beispiel, einen Kackehaufen (obwohl er in Japan, wie es heißt, als Glückssymbol verwendet wird, aber da sind wir ja nicht) oder Herzchen, egal welcher Farbe, an Vorgesetzte zu schicken, völlig unabhängig davon, welches Geschlecht sie haben. Sowas kann zu Peinlichkeiten führen.

Ein Zeichen, das einen als ältere Arbeitnehmerin entlarvt

Ganz oft benutze ich dagegen das „Daumen hoch“-Symbol. Der hochgereckte Daumen ist ein echtes Allroundtalent. Man kann mit ihm in einer Sekunde Zustimmung signalisieren, bekunden, dass man sich einer Sache annimmt oder eine Meinung teilt. Manchmal schicke ich das Daumenemoji auch nur, um zu zeigen, dass ich die Nachricht meines fernen Gegenübers zur Kenntnis genommen habe. Ein sehr praktisches und harmloses Zeichen also. Dachte ich.

Doch „Daumen hoch“ ist in der Arbeitswelt neuerdings in Verruf geraten. In manchen Foren werden Vorwürfe laut, dass er ein typisches Symbol älterer ArbeitnehmerInnen sei (bin ich), die Jüngere so mal eben zack, zack abfertigen würden, ohne sie richtig wahrzunehmen und anzuerkennen (Quatsch). Offenbar ist der Daumen in die Zwinge einer Generationendebatte geraten.

Natürlich ist es wertschätzender mit einem Satz zu reagieren als mit einem Piktogramm. Wie gut, dass unser Kommunikationsprogramm auch gleich Antwortvorschläge parat hat. Da muss man dann zum Beispiel nur noch zwischen Floskeln wie „Danke“, „Super, danke!“ und „Perfekt“ wählen. Nur ein Klick und schon hat man kollegial-anerkennend reagiert. Oder nicht?

