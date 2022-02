Jasis Woche: Der Bär im Kühlfach

Es gibt Menschen, die vor dem Einsatz neuer Elektrogeräte grundsätzlich die Gebrauchsanweisung studieren. Aber es gibt auch die anderen ...

Bei der Anschaffung neuer technischer Geräte, wozu beispielsweise Autos, Toaster oder Waschmaschinen zählen, teilt sich die Menschheit in zwei Gruppen: In die der gewissenhaften Leserinnen und Leser, die keinen einzigen Knopf drücken, bevor sie nicht penibel die Gebrauchsanweisung studiert haben. Und in die der Praktiker. Ich selbst gehöre zur zweiten Kategorie. Die findet die seitenlange Lektüre von umständlicher Technokratensprache öde. Stattdessen probiert sie lieber selbst aus. Und liest allenfalls nach, wenn das Gerät nicht so will wie sie selbst oder etwas schiefgeht. Ich weiß, das ist nicht immer vernünftig. Womöglich sogar in den seltensten Fällen. Aber es hat den Charme der Spontaneität. Zum Glück habe ich einen Mann, der zur Gruppe 1 gehört. Das mindert das Risiko. Man könnte sagen: Wir gleichen uns perfekt aus.

Kürzlich haben wir einen neuen Kühlschrank bekommen. Das Erfreuliche an Kühlschränken ist: Man muss über sie nicht viel wissen, bevor man sie einschaltet. Es sei denn, man hätte sich so ein futuristisches Gerät gekauft, das einem sagt, wie lange die Butter noch haltbar ist und sich in den Supermarkteinkauf einmischt, um einem mitzuteilen, dass für den Nudelauflauf noch der Schinken fehlt. Aber sowas haben wir nicht. In der Regel reicht es bei Normalgeräten, den Stecker einzustöpseln. Bei unserem auch.

Unterhaltsame Piktogramme

Trotzdem gibt es natürlich immer irgendwas zu beachten. Und dafür hatte der Kühlschrankhersteller einen Zettel mit lustigen Piktogrammen und Sprechblasen dazugelegt. An derart unterhaltsamen Zusammenfassungen kommen noch nicht mal die störrischsten Gebrauchsanweisungsverweigerer aus der Nutzergruppe 2 vorbei.

Leider verstehe ich dieses ganze fröhliche Gekritzel nicht. Was bedeutet zum Beispiel der Bär neben dem Kühlgerät mit dem traurigen Emoji? Dass man darin keine wilden Tiere einsperren soll? Nun, womöglich wird das Modell auch in Kanada verkauft. Da soll es ja einige Exemplare des Meister Petz geben. Aber ein solches Raubtier im Fach für die Frischwurst ? Das ist doch Unsinn. Da passt doch höchstens ein Spielzeugteddy aus Plüsch rein. Nur, was soll der da?

Keine Koffer in der Küche

Etwas leichter interpretierbar ist immerhin das Bild mit der Kaffeekanne, den vielen Flaschen und Vorratsgläsern auf und den Kisten und Koffern (!) vor dem Kühlschrank. Ich verstehe: Man soll das Teil nicht vollständig zustellen. Ein Glück, dass wir unsere Gepäckstücke nicht mitten in der Küche aufbewahren.

Ach so, für die, die es genau wissen wollen, gibt es übrigens zusätzlich noch eine 110-seitige Broschüre, in der man viele schöne Sprachen dieser Welt und den Kühlschrank in all seinen langweiligen Einzelheiten kennenlernen kann. Mein Mann liest seit Tagen darin, er ist jetzt auf Seite 23.

Ein Bär kam bislang noch nicht vor.

