Jasis Woche: Die Tatort-Flüsterer

Essen. Es gibt Theaterstücke, die sind sehr schwer zu verstehen – und das liegt nicht nur am Inhalt. Denn beim „Tatort“ kann einem das auch passieren.

Das Ereignis liegt Jahre zurück: Ein Theaterabend, das Gastspiel einer renommierten deutschen Bühne. In dem Stück ging es um einen sehr reichen, ungemein einflussreichen Mann, einen Strippenzieher und Einflüsterer, der fast immer nur im Hintergrund agierte, aber das Geschehen bestimmte. Verkörpert wurde dieser Mann von einem äußerst angesehenen Schauspieler, der damals an diesem Theater beschäftigt war.

Das Stück war toll – vermutlich. Man konnte das nämlich vom Saal aus nicht so wirklich beurteilen, denn es gab ein Problem: Ich weiß nicht, ob es in der Regieanweisung stand oder ob es eine ureigene Idee dieses geachteten Mimen war, jedenfalls hatte man in der Inszenierung die Sache mit dem Einflüstern wörtlich genommen. Der Darsteller raunte und murmelte sich so leise und tonlos durch seine Rolle, dass es eine Qual war. Vor allem fürs Publikum, ab der dritten Reihe war nämlich im Zuschauer-, der ja auch immer ein Zuhörerraum ist, nichts mehr zu vernehmen.

Unüberhörbare Rufe aus dem Publikum

Das ging ein paar Minuten gut. Dann wurde es jedes Mal, wenn der Schauspieler seinen Text flüsterte, unruhig. Und schließlich formierte sich Widerstand: „Ich höre nix“, rief jemand aus dem hinteren Teil des Saales. Der Darsteller wisperte unbeeindruckt weiter. „Hier ist nichts zu verstehen“, meldete sich der Nächste. Und dann kam es geballt: „Lauter“, schallte es unüberhörbar von rechts, von links und aus der Mitte. „LAAUUTER.“ Und während das Publikum immer lärmiger wurde, senkte der Schauspieler seine Stimme noch weiter, bis sie nur noch ein Hauch war, der sich in den Kulissen in Luft auflöste.

Der Aufstand verpuffte – in Resignation, vermutlich schlummerten die meisten für den Rest der Aufführung einfach weg.

Lauter als ein landender Hubschrauber auf der Terrasse

An diesen Theaterabend musste ich denken, als am vergangenen Sonntag der „Tatort“ lief. Falke und Grosz waren im Einsatz, es war was Komplexes rund um einen kriminellen Familienclan. So viel war klar. Allerdings fehlt mir der Großteil vom Rest, weil ihn Falke und Co. einfach vernuschelten. Nun ja, es ist natürlich auch möglich, dass für uns die Ära der Hörhilfen naht. Jedenfalls taten sich bei mir schon nach wenigen Minuten erhebliche Ermittlungslücken auf, obwohl ich bis zur Kante des Sofas rutschte und ein Ohr in Richtung Lautsprecher reckte.

Aus dem Hintergrund ließ mein Mann den Regler der Fernbedienung auf 28 hochschnellen. Diese Lautstärke würde normalerweise reichen, um das Stadtviertel zu beschallen oder einen Hubschrauber zu übertönen, der gerade bei uns im Garten landet.

Doch das Tatort-Team brummelte immer noch Unverständliches. Es war hoffnungslos. Vor lauter Anstrengung muss ich dann wohl eingenickt sein. Jedenfalls kam ich erst bei Anne Will wieder zu mir. „Und, wer war der Täter?“ Mein Mann zuckte die Schultern: Er habe so gut wie nichts verstanden. Er ließ offen, ob er den Inhalt oder die Akustik meinte.