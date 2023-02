Jasis Woche: Ein automobiles Gespür für Stimmungen

Unsere Autorin ist im Besitz eines Wunderautos. Es gibt ihr neuerdings sogar Ratschläge, wann sie am besten mal eine Pause einlegen sollte.

Mein hochmodernes, gerade mal drei Jahre altes Auto und ich waren kürzlich wieder gemeinsam unterwegs, als in seinem (also unserem) Display eine Textnachricht aufleuchtete. „Zeit für eine Pause“, stand da.

Huch! So was hat der Wagen noch nie gemacht. Er meldet sich an dieser Stelle üblicherweise, wenn die nächste Inspektion fällig oder der Tank weitgehend leer gefahren ist oder wenn ich Gefahr laufe, beim Lenken leicht aus der Spur zu geraten. Das ist okay.

Aber wie kam der Wagen dazu, mir eine Pause, sagen wir mal, nahezulegen? Zumal wir erst 30 Kilometer gefahren und sowieso bald zu Hause waren. Nun gut, Letzteres kann der Wagen ja nicht wissen, das Navi schlummerte still vor sich hin – obwohl: wer weiß. Jedenfalls veranlasste das Automobil irgendetwas, einen Stopp anzumahnen. Ein Algorithmus? Aber wovon? Und wofür? Oder ein Automatismus? Der würde ja wohl eher nach 300 Kilometern einsetzen und nicht nach lächerlichen 30.

Zumal wir auch keine schwierige Wegstrecke hinter uns hatten. Also kein Abenteuer in unwegsamem Gelände, keinen Ritt durch die Wüste, keine Kurverei über die Serpentinen von Alpenpässe. Wir waren einfach nur 30 Kilometer über die A 40 geschlichen, was zur falschen Stunde allerdings auch sehr herausfordernd und langwierig sein kann, aber wir hatten diesmal sogar Glück oder eine gute Zeit gewählt.

Vielleicht doch zu viel „Knight Rider“ geguckt?

Was war also los? Spürte die Maschine, dass ich an diesem Tag tatsächlich ein wenig müde und schlapp war?Ahnte sie instinktiv, dass mir ein bisschen Schonung gut täte, dass womöglich ein Fahrfehler drohen könnte, wenn ich nicht baldmöglichst einen kleinen Erholungshalt einlegte? Tat ich dem Automobil am Ende womöglich sogar leid ? Sind motorisierte Vehikel neueren Datums zur Empathie fähig? Oder hatte ich in meiner Jugend vielleicht doch zu viele Folgen von „Knight Rider“ geguckt (die Älteren erinnern sich: Das ist diese Serie aus dem vergangenen Jahrhundert, in der David Hasselhoff und sein sprechendes Wunderauto K.I.T.T. gemeinsam für Gerechtigkeit kämpften).

Oder war sein Hinweis gar nicht von Mitgefühl für mich geleitet, sondern reiner Eigennutz? War womöglich der Wagen selbst mit seinen Kräften am Ende? Das fehlte ja noch, so ein junges Ding sollte doch einigermaßen leistungsfähig und zumindest den Anforderungen einer Ruhrgebietsautobahn gewachsen sein. Drohte sein Motor heißzulaufen? Ach nee, sowas gibt’s ja heute eigentlich gar nicht mehr. Oder wann haben Sie zuletzt ein Auto mit hochgeklappter Motorhaube dampfend auf dem Standstreifen gesehen?

Als wir zu Hause ankamen, stellte ich den Wagen sehr rücksichtsvoll in der Parkbucht ab, wünschte ihm eine erholsame Nacht und erzählte die Geschichte meinem Mann. „Kann doch gar nicht sein. Bestimmt hast du irgendeinen falschen Knopf gedrückt. Oder du hast dich einfach nur verguckt“, sagte er. Männer sind immer so schrecklich rational.

Ein paar Tage später fuhren wir zusammen in unserem Wagen ganz gemütlich über die Autobahn. Kurz vor der Ausfahrt leuchtete das Display auf: „Zeit für eine Pause“. Keine Einbildung, mein Mann hat es auch gesehen. Ich bin sicher, es dauert nicht mehr lange, bis der Wagen zu mir spricht, er ist vermutlich doch ein Wunderauto.

Mein Mann will jetzt schnellstens mit ihm in die Werkstatt fahren.

