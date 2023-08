Jasis Woche: Ein total versemmelter Kauf

Wenn unsere Kolumnistin eins hasst, dann ist es, wenn ihre Lieblingsprodukte sang- und klanglos aus dem Lebensmittelsortiment verschwinden.

Ich weiß nicht, ob ich es an dieser Stelle schon mal erwähnt habe, aber ich hasse Produktverbesserungen. Vor allem bei Lebensmitteln. Also: angebliche Produktverbesserungen. Sobald auf einer Packung bis dahin köstlicher Kekse die Aufschrift „neue Rezeptur“ auftaucht, oder der Hersteller der Lieblingsjoghurt mit der Ankündigung „jetzt noch besser im Geschmack“ wirbt, ist allerhöchste Vorsicht geboten. Wenn man Pech hat – und das ist leider in sehr vielen Fällen so –, sind „neue Rezeptur“ oder „verbessert im Geschmack“ nämlich Synonyme für „ab jetzt besser nicht mehr kaufen“, weil die Verbesserung in Wirklichkeit eine Verschlechterung ist, jedenfalls nach Ansicht meiner Geschmacksnerven – und dann verschwindet es aus meinem persönlichen Lebensmittelsortiment.

Was ich allerdings noch viel mehr hasse, ist, wenn liebgewonnene Waren einfach sang- und klanglos vom Markt verschwinden.

Müsli- statt Nussbrötchen? Nee, auf keinen Fall!

Vor einiger Zeit bot der sehr gute Bäcker in unserem kleinen Stadtteilzentrum eine neue Brötchensorte an. Eine sehr schmackhafte Teigware mit Nüssen drin. Ich wurde sofort Fan und quasi mehr oder minder regelmäßige Abnehmerin. Kürzlich war ich wieder bei dem Bäcker. Keine Spur von den köstlichen Nussbrötchen in der Auslage. Nun ja, es war auch schon spätnachmittags, da kann so eine exzellente Sorte auch schon mal ausverkauft sein. Ich fragte vorsichtshalber nach, wäre ja möglich, dass irgendwo noch ganz versteckt eins dieser wunderbaren Brötchen liegt.

„Nee“, sagte die Verkäuferin, „gibt’s nicht mehr. Haben wir nicht mehr im Sortiment.“

Wie bitte? Was für eine Produktenttäuschung! Sollte ich die Einzige gewesen sein, die die Brötchen in der Zeit ihrer Existenz gekauft hat? Ich überlegte kurz, ob es den Bäckereibesitzer wohl noch umstimmen könnte, wenn ich nun vor der anwesenden Kundschaft und dem Verkaufsteam eine Lobeshymne auf diese spezielle Semmel anstimmen würde, da unterbrach die Verkäuferin meinen Gedankengang mit einem Satz, den sie offenbar für tröstlich hielt: „Dafür haben wir jetzt wieder Müslibrötchen“, sagte sie und wies auf ein körniges Konvolut in der Theke.

Da war sie allerdings an die Falsche geraten. „Müslibrötchen? Boah, nee. Widerlich! Schon allein die Rosinen da drin, das ist doch einfach ekelhaft.“ Ich räume ein: Das war von mir ein bisschen überreagiert und hart an der Grenze zur Geschäftsschädigung, aber ich konnte nicht anders. Ich verabscheue Müslibrötchen, schon immer. Diese Kombination aus Mehl, Kernen, Haferflocken und verschrumpelten Trauben – scheußlich. Da hilft es auch gar nichts, dass manchmal Nüsse drin sind.

Das routinierte Lächeln der Verkäuferin fror ein. Ihre Kollegin, die gerade mit einem anderen Kunden beschäftigt war , sah so aus, als hätte sie Lust, mich sofort rauszuschmeißen. Ich versuchte zu retten, was kaum noch zu retten war: „Ich meine natürlich nicht IHRE Müslibrötchen im Speziellen, sondern selbstverständlich nur GANZ ALLGEMEIN, weil ich gegen sie eine GANZ ALLGEMEINE Abneigung habe. IHRE Müslibrötchen sind bestimmt super lecker, also, für diejenigen, die sie GENERELL mögen, aber kaufen werde ich sie trotzdem nicht.“ Ich weiß nicht, ob das so richtig half, aber immerhin hat man mich dann noch bedient. Wahrscheinlich bringen sie im Personalpausenraum jetzt ein Foto von mir an, verbunden mit einer Warnung: „Achtung, hysterische Kundin!“

