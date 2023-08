Jasis Woche: Eine Geschichte der ausgesetzten Bücher

Ausgelesene Bücher haben es nicht verdient, im Altpapier entsorgt zu werden. Sie einfach VOR die Container zu stellen, ist aber auch keine Lösung.

Ich bin eine große Bücherfreundin. Schon immer gewesen. Ich habe schon als Schulkind gerne gelesen und auch als Teenager. Dann habe ich Germanistik studiert und erfreulicherweise hat mir die quasi professionelle Beschäftigung damit die Freude daran nicht verdorben. Ganz im Gegenteil. Auch danach habe ich halbe Buchhandlungen leergekauft, auf Trödelmärkten antiquarische Neuentdeckungen aufgetan. Und ich lese bis heute gerne, wenn auch leider längst nicht mehr so viel wie früher, wobei ich es trotz der Erfindung moderner und zweifellos äußerst hilfreicher und praktischer Technologien noch nicht übers Herz gebracht habe, die „echten“ Ausgaben in Papier gegen ihre elektronischen Versionen zu tauschen.

Und deswegen bekommen Bücherfans wie ich irgendwann ein Problem. Es nennt sich: Platz. Genau genommen: den Mangel daran. Aber natürlich gilt zugleich unter uns Bibliophilen ein ehernes Gesetz: Bücher schmeißt man nicht weg. Aber trennen muss man sich dennoch manchmal von ein paar seiner gedruckten Schätze. Umso froher bin ich, dass es in unserer Stadt ein kleines, sehr feines Antiquariat gibt, das von Ehrenamtlern geführt wird und dessen Erlös Projekten und Anschaffungen der Stadtbibliothek zugutekommt, die angesichts der klammen Stadtkasse sonst so gar nicht finanzierbar wären. Mit einem Bücherschnäppchen Lese- und Literaturaktivitäten zu fördern, das ist, finde ich, ein durch und durch sympathischer Gedanke. Als wir vor ein paar Jahren umgezogen sind und uns räumlich quasi halbiert haben, war ich dort einen Winter lang eine Art Großspenderin, mit dem guten Gefühl, dass meine Romane und Bildbände in doppelter Hinsicht andere Menschen glücklich machen würden.

Will da nur einer Bücher loswerden oder gibt es bereits Nachahmer?

Weshalb ich Ihnen davon berichte? Bei uns direkt um die Ecke im Wohnviertel steht ein Papiercontainer. Und dort hat sich seit kurzem eine neue Mode entwickelt – immer wieder stehen davor, mehr oder minder fein aufgereiht, Bücher, offenbar in der Hoffnung, dass sie dort quasi im letzten Moment vor ihrem endgültigen Ende durch den Schredder doch noch neue Abnehmer finden. Neuerdings laufe ich ständig an diesen zurückgelassenen Schmökern vorbei, manchmal schon halb vom Winde verweht oder pladdernass vom Regen. Ein Bild des Jammers. Manchmal kann ich nicht anders und rette eines dieser bedauernswerten Exemplare, allerdings in trockenem Zustand. Aber es hilft ja nix, oder nur wenig, das Grundsatzproblem bleibt.

Und auch einige Fragen: Ist gerade jemand dabei, umzuziehen oder die Wohnung seiner Eltern leerzuräumen und wird direkt vorm Papiercontainer doch noch von so etwas wie der späten Achtung vor Literatur ereilt? Scheut sich da nur ein einziger Mensch vor der konsequenten Entsorgung oder hat er schon Nachahmer gefunden, was den ständigen Nachschub an Ausgelesenem erklären würde?! Und warum suchen der oder die nicht nach vernünftigen Lösungen? 500 Meter die Straße hinauf steht zum Beispiel ein gut sortierter, sehr gepflegter und oft frequentierter öffentlicher Bücherschrank. Das wäre doch der ideale Ort. Genauso wie mein Lieblingsantiquariat. Oder die Verkaufsstuben von Initiativen und Verbänden, die Bücher für den guten Zweck verkaufen.

Ach, es gibt doch so viele schöne Orte, an denen man Bücher in andere, wohlmeinende Hände geben könnte. Aussetzen ist doch nun wirklich keine Lösung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende